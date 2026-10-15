Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Κατέρρευσε τμήμα κτηρίου στους παλιούς Ιταλικούς Στρατώνες στα Χανιά, έρευνες για εγκλωβισμένους
Κατέρρευσε τμήμα κτηρίου στους παλιούς Ιταλικούς Στρατώνες στα Χανιά, έρευνες για εγκλωβισμένους
Στο σημείο επιχειρούν πυροσβέστες οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνες χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό ανίχνευσης ήχων
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας από την Πυροσβεστικής στα Χανιά, μετά την κατάρρευση τμήματος κτηρίου στους παλιούς Ιταλικούς Στρατώνες, όπου παλαιότερα στεγαζόταν το Πολεμικό Μουσείο, καθώς τον χώρο τον χρησιμοποιούσαν άστεγοι που ως κατάλυμα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zarpanews.gr, έχει καταρρεύσει της οροφής στην είσοδο του κτιρίου , μαζί με τσιμεντένια κατασκευή και ξύλινα δοκάρια.
Στο σημείο κονιοποιήθηκαν και επιχειρούν περισσότεροι από 10 πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνες στα συντρίμμια, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό ανίχνευσης ήχων για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.
Στο σημείο επίσης αναμένεται και η συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου της ΕΜΑΚ, προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχει άνθρωπος κάτω από τα οικοδομικά υλικά που κατέρρευσαν.
Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το κτήριο χρησιμοποιούνταν το τελευταίο διάστημα ως πρόχειρο κατάλυμα από αστέγους, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι στον χώρο διανυκτέρευε μία γυναίκα.
Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις έρευνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία εγκλωβισμένου ατόμου κάτω από τα συντρίμμια.
Πηγή φωτογραφιών: zarpanews και haniotika-nea
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του zarpanews.gr, έχει καταρρεύσει της οροφής στην είσοδο του κτιρίου , μαζί με τσιμεντένια κατασκευή και ξύλινα δοκάρια.
Στο σημείο κονιοποιήθηκαν και επιχειρούν περισσότεροι από 10 πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι πραγματοποιούν έρευνες στα συντρίμμια, χρησιμοποιώντας ειδικό εξοπλισμό ανίχνευσης ήχων για τον εντοπισμό τυχόν εγκλωβισμένων.
Στο σημείο επίσης αναμένεται και η συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου της ΕΜΑΚ, προκειμένου να ελεγχθεί εάν υπάρχει άνθρωπος κάτω από τα οικοδομικά υλικά που κατέρρευσαν.
Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το κτήριο χρησιμοποιούνταν το τελευταίο διάστημα ως πρόχειρο κατάλυμα από αστέγους, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι στον χώρο διανυκτέρευε μία γυναίκα.
Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις έρευνες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία εγκλωβισμένου ατόμου κάτω από τα συντρίμμια.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο των ερευνών
Πηγή φωτογραφιών: zarpanews και haniotika-nea
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