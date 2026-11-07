Κρίση στην Παραγουάη: Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο καθαιρεθείς πρόεδρος Πένια για το σκάνδαλο της Ueno Bank, ορκίστηκε ο διάδοχός του

Ο Σαντιάγο Πένια οδηγείται στην εισαγγελία για να του απαγγελθούν κατηγορίες, πλήρη αποζημίωση των σχεδόν 3 εκατ. καταθετών υποσχέθηκε ο νέος πρόεδρος Πέδρο Αγιάνα





Την απόφαση για την κράτηση του Πένια ανακοίνωσε η εισαγγελέας Σίλβια Μαργαρίτα Γκονσάλες Βέστερ, διευκρινίζοντας ότι ο πρώην πρόεδρος θα παραμείνει στο σπίτι του μέχρι την εμφάνισή του ενώπιον των δικαστικών Αρχών.







Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας), στην έδρα της εισαγγελίας.







Η κράτησή του κατέστη δυνατή μετά την απόφαση της Γερουσίας να τον καθαιρέσει, στερώντας του την ασυλία που θα μπορούσε να διατηρήσει εάν είχε γίνει αποδεκτή η παραίτησή του.



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Ορκίστηκε πρόεδρος ο Πέδρο Αγιάνα: «Θα αποζημιωθούν στο ακέραιο» Την προεδρία της Παραγουάης ανέλαβε την Παρασκευή ο 52χρονος Πέδρο Αγιάνα, μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της χώρας και στέλεχος του δεξιού Κόμματος Κολοράδο, στο οποίο ανήκει και ο Πένια.



Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την ορκωμοσία στη Γερουσία, δεσμεύτηκε ότι οι πολίτες που επλήγησαν από την κατάρρευση της Ueno Bank δεν θα χάσουν τις αποταμιεύσεις τους.



«Οι συμπατριώτες που περνούν τόσο δύσκολη κατάσταση εξαιτίας του χρηματοπιστωτικού χάους θα αποζημιωθούν στο ακέραιο. Δεν θα τους αφήσουμε μόνους», δήλωσε.



Σε καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού τέθηκε ο πρώην πρόεδρος της Παραγουάης , Σαντιάγο Πένια, λίγες ώρες μετά την καθαίρεσή του από τη Γερουσία την Παρασκευή (6/11), εξαιτίας του τραπεζικού σκανδάλου που άφησε σχεδόν τρία εκατομμύρια καταθέτες χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους. Ο 48χρονος πολιτικός αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα, Σάββατο, ενώπιον της εισαγγελίας, όπου πρόκειται να του απαγγελθούν κατηγορίες για οικονομικά αδικήματα. Στο μεταξύ, ο αντιπρόεδρος Πέδρο Αγιάνα ορκίστηκε νέος πρόεδρος της χώρας, δεσμευόμενος για την πλήρη αποζημίωση των πληγέντων.Την απόφαση για την κράτηση του Πένια ανακοίνωσε η εισαγγελέας Σίλβια Μαργαρίτα Γκονσάλες Βέστερ, διευκρινίζοντας ότι ο πρώην πρόεδρος θα παραμείνει στο σπίτι του μέχρι την εμφάνισή του ενώπιον των δικαστικών Αρχών.Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας), στην έδρα της εισαγγελίας.Σε βάρος του αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες για παραβίαση δημόσιας εμπιστοσύνης, άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος και κατάχρηση δημοσίου αξιώματος για προσωπικό όφελος.Η κράτησή του κατέστη δυνατή μετά την απόφαση της Γερουσίας να τον καθαιρέσει, στερώντας του την ασυλία που θα μπορούσε να διατηρήσει εάν είχε γίνει αποδεκτή η παραίτησή του.Την προεδρία της Παραγουάης ανέλαβε την Παρασκευή ο 52χρονος Πέδρο Αγιάνα, μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος της χώρας και στέλεχος του δεξιού Κόμματος Κολοράδο, στο οποίο ανήκει και ο Πένια.Στην πρώτη του τοποθέτηση μετά την ορκωμοσία στη Γερουσία, δεσμεύτηκε ότι οι πολίτες που επλήγησαν από την κατάρρευση της Ueno Bank δεν θα χάσουν τις αποταμιεύσεις τους.«Οι συμπατριώτες που περνούν τόσο δύσκολη κατάσταση εξαιτίας του χρηματοπιστωτικού χάους θα αποζημιωθούν στο ακέραιο. Δεν θα τους αφήσουμε μόνους», δήλωσε.





Ο Αγιάνα αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την προεδρική θητεία που κανονικά θα έληγε τον Αύγουστο του 2028.



Η ομόφωνη καθαίρεση και η παραίτηση που δεν έγινε δεκτή Η Γερουσία της Παραγουάης αποφάσισε την απομάκρυνση του Πένια από την εξουσία με 44 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 45 μελών, κρίνοντάς τον ένοχο για «κακή άσκηση των καθηκόντων του».



Ο Πένια είχε ανακοινώσει την παραίτησή του την Πέμπτη (5/11), επικαλούμενος την ανάγκη διατήρησης της σταθερότητας και της κοινωνικής ειρήνης. Ωστόσο, το Κογκρέσο επέλεξε να συνεχίσει τη διαδικασία καθαίρεσης, η οποία είχε κινηθεί με πρωτοβουλία 35 βουλευτών της αντιπολίτευσης και διαφωνούντων του κυβερνώντος κόμματος.



Ο πρώην πρόεδρος δεν παρέστη στη συνεδρίαση. Εκπροσωπήθηκε από τους δικηγόρους Άντολφο Φερέιρο και Ρικάρντο Πρέδα, αφού απορρίφθηκε το αίτημά του για παράταση 72 ωρών ώστε να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Είχε υποστηρίξει ότι έλαβε την κλήση και περίπου 300 σελίδες αποδεικτικού υλικού μόλις λίγες ώρες πριν από τη διαδικασία.



Στο μήνυμα με το οποίο ανακοίνωσε την παραίτησή του, ανέφερε:



«Έλαβα την απόφαση να υποβάλω την παραίτησή μου από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το κάνω έχοντας κατά νου τη σταθερότητα της χώρας μας, την κοινωνική ειρήνη και την ανάγκη να διαφυλάξουμε τους δημόσιους θεσμούς μας».







Πώς η κατάρρευση της Ueno Bank οδήγησε στην πολιτική κρίση Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται η Ueno Bank, η οποία εξυπηρετούσε περίπου 2,9 εκατομμύρια πελάτες, σχεδόν τον μισό πληθυσμό της Παραγουάης, που αριθμεί 6,1 εκατομμύρια κατοίκους.



Η Κεντρική Τράπεζα παρενέβη την Τρίτη (3/11), όταν διαπιστώθηκε ότι ο δείκτης φερεγγυότητας της Ueno είχε υποχωρήσει κάτω από το μισό του απαιτούμενου ελάχιστου ορίου. Παράλληλα, εντοπίστηκαν παραβιάσεις των κανόνων δανειοδότησης συνδεδεμένων επιχειρήσεων.



Η διαδικασία εξυγίανσης είχε ως αποτέλεσμα να παγώσουν οι καταθέσεις εκατομμυρίων πελατών, προκαλώντας ουρές έξω από τραπεζικά καταστήματα και διαδηλώσεις. Η Ueno είναι επίσης γνωστή για τις χορηγίες της σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους και στην εθνική ομάδα της χώρας.



Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι θα ξεκινούσε σταδιακά τις καταβολές εγγυημένων ποσών στους δικαιούχους.



Οι σχέσεις του Πένια με την τράπεζα και οι ποινικές έρευνες Ο πρώην πρόεδρος ελέγχεται για τις επιχειρηματικές σχέσεις που διατηρούσε με τον όμιλο που ελέγχει την Ueno Bank, καθώς και για τη διοχέτευση σημαντικών δημόσιων κεφαλαίων στο ίδρυμα κατά τη διάρκεια της θητείας του.



Μεταξύ των οργανισμών που είχαν τοποθετήσει χρήματα στην τράπεζα περιλαμβάνεται το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης (IPS), το οποίο διαχειρίζεται συνταξιοδοτικά κεφάλαια της πλειονότητας των εργαζομένων.



Οι καταγγελίες αφορούν τη διαχείριση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων δημόσιων πόρων και ενδεχόμενες παραλείψεις στην τραπεζική εποπτεία.



Ο Πένια αρνείται οποιαδήποτε παρανομία, υποστηρίζοντας ότι είχε αποχωρήσει από τη σχετική επιχειρηματική συμμετοχή του τον Μάρτιο του 2025.



Ο γενικός εισαγγελέας Εμιλιάνο Ρολόν Φερνάντες διέταξε τρεις ποινικές έρευνες, με αντικείμενο την εποπτεία και την εξυγίανση της Ueno, τις δημόσιες καταθέσεις και τον ρόλο κρατικών αξιωματούχων.



Η υπόθεση προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Η γερουσιαστής Γιολάντα Παρέδες είχε ζητήσει την άμεση φυλάκιση του Πένια, δηλώνοντας: «Πρέπει να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης... προσωρινή κράτηση, κατευθείαν στη φυλακή».



Ο σύμμαχος του Τραμπ και το πλήγμα στην οικονομική εικόνα της χώρας Ο Σαντιάγο Πένια ανέλαβε την προεδρία τον Αύγουστο του 2023, σε ηλικία 44 ετών, έχοντας προηγουμένως διατελέσει υπουργός Οικονομικών από το 2015 έως το 2017, επί προεδρίας Οράσιο Κάρτες, και στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας.



Στην εξωτερική πολιτική υπήρξε στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, με ιδιαίτερη σύγκλιση σε ζητήματα μετανάστευσης και ασφάλειας.



Μετά την ανακοίνωση της παραίτησής του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαβεβαίωσε ότι οι σχέσεις ΗΠΑ και Παραγουάης παραμένουν ισχυρές, εκφράζοντας την πρόθεση της Ουάσινγκτον να συνεχίσει τη συνεργασία σε κοινές προτεραιότητες.



Η κρίση αποτελεί σοβαρό πλήγμα για την Παραγουάη, η οποία είχε εξασφαλίσει επενδυτική βαθμίδα από δύο μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και επιχειρούσε να αναδειχθεί σε περιφερειακό χρηματοπιστωτικό κέντρο.