Αρχίζει απόψε το ταξίδι έντεκα ημερών του Πάπα Λέοντα στη Λατινική Αμερική

Ένα ταξίδι 31.000 χιλιομέτρων από την Ουρουγουάη και την Αργεντινή έως το Περού, ξεκινά σήμερα 6 Νοεμβρίου ο πρώτος Αμερικανός Πάπας





Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο απαιτητική μέχρι σήμερα διεθνή αποστολή της παπικής του θητείας. Ακόμη και η χρονική συγκυρία προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίσκεψη αφού μόλις λίγες εβδομάδες πριν, ο 71χρονος Πάπας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον δεξιό πνεύμονα, ο οποίος διαγνώστηκε ως αδενοκαρκίνωμα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αγίας Έδρας, η νόσος ήταν εντοπισμένη, ο όγκος αφαιρέθηκε και οι θεράποντες ιατροί έκριναν ότι δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία. Παράλληλα, το Βατικανό διαβεβαίωσε ότι η ανάρρωσή του εξελίσσεται ομαλά και ότι μπορεί να πραγματοποιήσει το ταξίδι κανονικά.











Το Περού, η δεύτερη πατρίδα του Από τις τρεις χώρες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, το Περού έχει οπωσδήποτε την πιο προσωπική σημασία για τον Λέοντα ΙΔ΄. Ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ έφθασε εκεί ως ιεραπόστολος τη δεκαετία του 1980. Για περίπου δύο δεκαετίες εργάστηκε στη χώρα, ανέλαβε εκκλησιαστικές και ποιμαντικές ευθύνες, υπηρέτησε ως επίσκοπος του Τσικλάγιο και απέκτησε την περουβιανή υπηκοότητα. Δεν είναι τυχαίο, ότι το Βατικανό περιγράφει την επίσκεψη ως μια ιδιαίτερη επιστροφή σε έναν τόπο, με τον οποίο ο Πάπας διατηρεί βαθύ προσωπικό και πνευματικό δεσμό. Εκεί διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό η ποιμαντική του ταυτότητα, μέσα από την καθημερινή επαφή με τις κοινωνικές ανισότητες, τη φτώχεια, τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και τις προκλήσεις της ιεραποστολικής δράσης.



Στο Περού θα επισκεφθεί τη Λίμα, το Τσικλάγιο, το Κούσκο σε υψόμετρο περίπου 3.400 μέτρων και την Πουκαλπά, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις με τοπικές εκκλησιαστικές κοινότητες, νέους, ιεραποστόλους και εκπροσώπους των αυτόχθονων πληθυσμών του Αμαζονίου. Ειδικά κατά την επίσκεψή του στην Πουκαλπά, στην περιοχή της Αμαζονίας, αναμένεται να αναδείξει ζητήματα, που συνδέονται με την προστασία των αυτόχθονων κοινοτήτων, την περιβαλλοντική καταστροφή και την υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.



Η Αργεντινή και η «σκιά» του Φραγκίσκου Η δεύτερη στάση του ταξιδιού, η Αργεντινή, έχει διαφορετικό αλλά εξίσου ισχυρό συμβολισμό. Είναι η πατρίδα του προκατόχου του, του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος, παρά τα δώδεκα χρόνια της ποντιφικής του θητείας, δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Λέων ΙΔ΄ θα επισκεφθεί το Μπουένος Άιρες, την Κόρδοβα και τη Λουχάν, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα καθολικά προσκυνήματα της χώρας, αφιερωμένο στην Παναγία της Λουχάν, προστάτιδα της Αργεντινής.



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Στην Αργεντινή, η κοινωνική πραγματικότητα παραμένει δύσκολη. Η φτώχεια, η ανεργία και οι επιπτώσεις των οικονομικών μεταρρυθμίσεων αποτελούν καθημερινά ζητήματα για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, το ποσοστό της φτώχειας διαμορφώθηκε στο 32,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία, που επικαλούνται διεθνή πρακτορεία.



Ο Πάπας αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους της κοινωνίας, εργαζομένους, νέους και θρησκευτικές κοινότητες, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και επίσκεψη σε σωφρονιστικό κατάστημα.



Η επίσκεψη στην Ουρουγουάη Η περιοδεία ξεκινά από την Ουρουγουάη, μια χώρα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Καθολική Εκκλησία. Σε αντίθεση με την εικόνα, που συχνά συνοδεύει τη Λατινική Αμερική ως παραδοσιακό προπύργιο του καθολικισμού, η Ουρουγουάη αποτελεί μία από τις πιο κοσμικές κοινωνίες της περιοχής. Σύμφωνα με το Vatican News, οι καθολικοί αντιπροσωπεύουν μόλις το 36% του πληθυσμού, το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Λατινικής Αμερικής.



Υπάρχουν ταξίδια, που αποτελούν μέρος του επίσημου προγράμματος ενός θρησκευτικού ηγέτη και υπάρχουν εκείνα, που αποκτούν έναν ευρύτερο συμβολισμό. Η περιοδεία του Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ στη Λατινική Αμερική ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Ο πρώτος Αμερικανός ποντίφικας αναχώρησε σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, από τη Ρώμη, με προορισμό την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και το Περού, σε ένα ταξίδι που θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου και θα καλύψει περίπου 31.000 χιλιόμετρα.Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο απαιτητική μέχρι σήμερα διεθνή αποστολή της παπικής του θητείας. Ακόμη και η χρονική συγκυρία προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίσκεψη αφού μόλις λίγες εβδομάδες πριν, ο 71χρονος Πάπας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όγκου από τον δεξιό πνεύμονα, ο οποίος διαγνώστηκε ως αδενοκαρκίνωμα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αγίας Έδρας, η νόσος ήταν εντοπισμένη, ο όγκος αφαιρέθηκε και οι θεράποντες ιατροί έκριναν ότι δεν απαιτείται περαιτέρω θεραπεία. Παράλληλα, το Βατικανό διαβεβαίωσε ότι η ανάρρωσή του εξελίσσεται ομαλά και ότι μπορεί να πραγματοποιήσει το ταξίδι κανονικά.Η επιστροφή του στη Λατινική Αμερική, ωστόσο, δεν είναι μόνο μια προσωπική υπόθεση αλλά είναι μια ευκαιρία να επανασυνδεθεί με την περιοχή, όπου πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του, να απευθυνθεί σε κοινωνίες, που αλλάζουν και να διατυπώσει το δικό του μήνυμα για την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, τη μετανάστευση και τον ρόλο της Εκκλησίας σε έναν κόσμο, που γίνεται ολοένα πιο πολωμένος.Από τις τρεις χώρες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα, το Περού έχει οπωσδήποτε την πιο προσωπική σημασία για τον Λέοντα ΙΔ΄. Ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ έφθασε εκεί ως ιεραπόστολος τη δεκαετία του 1980. Για περίπου δύο δεκαετίες εργάστηκε στη χώρα, ανέλαβε εκκλησιαστικές και ποιμαντικές ευθύνες, υπηρέτησε ως επίσκοπος του Τσικλάγιο και απέκτησε την περουβιανή υπηκοότητα. Δεν είναι τυχαίο, ότι το Βατικανό περιγράφει την επίσκεψη ως μια ιδιαίτερη επιστροφή σε έναν τόπο, με τον οποίο ο Πάπας διατηρεί βαθύ προσωπικό και πνευματικό δεσμό. Εκεί διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό η ποιμαντική του ταυτότητα, μέσα από την καθημερινή επαφή με τις κοινωνικές ανισότητες, τη φτώχεια, τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και τις προκλήσεις της ιεραποστολικής δράσης.Στο Περού θα επισκεφθεί τη Λίμα, το Τσικλάγιο, το Κούσκο σε υψόμετρο περίπου 3.400 μέτρων και την Πουκαλπά, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις με τοπικές εκκλησιαστικές κοινότητες, νέους, ιεραποστόλους και εκπροσώπους των αυτόχθονων πληθυσμών του Αμαζονίου. Ειδικά κατά την επίσκεψή του στην Πουκαλπά, στην περιοχή της Αμαζονίας, αναμένεται να αναδείξει ζητήματα, που συνδέονται με την προστασία των αυτόχθονων κοινοτήτων, την περιβαλλοντική καταστροφή και την υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.Η δεύτερη στάση του ταξιδιού, η Αργεντινή, έχει διαφορετικό αλλά εξίσου ισχυρό συμβολισμό. Είναι η πατρίδα του προκατόχου του, του Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος, παρά τα δώδεκα χρόνια της ποντιφικής του θητείας, δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει στην πατρίδα του. Ο Λέων ΙΔ΄ θα επισκεφθεί το Μπουένος Άιρες, την Κόρδοβα και τη Λουχάν, όπου βρίσκεται ένα από τα σημαντικότερα καθολικά προσκυνήματα της χώρας, αφιερωμένο στην Παναγία της Λουχάν, προστάτιδα της Αργεντινής.Η επίσκεψη αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον εξαιτίας της συνάντησής του με τον πρόεδρο της χώρας, Χαβιέρ Μιλέι. Οι δύο άνδρες προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, ενώ οι απόψεις του Πάπα για την κοινωνική προστασία, τη φτώχεια και την ανάγκη αλληλεγγύης βρίσκονται συχνά σε απόσταση από την οικονομική πολιτική του Αργεντινού προέδρου. Ο Μιλέι, ο οποίος μεγάλωσε σε καθολικό περιβάλλον αλλά τα τελευταία χρόνια έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον Ιουδαϊσμό, υποδέχεται με ιδιαίτερη επισημότητα τον ποντίφικα.Στην Αργεντινή, η κοινωνική πραγματικότητα παραμένει δύσκολη. Η φτώχεια, η ανεργία και οι επιπτώσεις των οικονομικών μεταρρυθμίσεων αποτελούν καθημερινά ζητήματα για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, το ποσοστό της φτώχειας διαμορφώθηκε στο 32,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία, που επικαλούνται διεθνή πρακτορεία.Ο Πάπας αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους της κοινωνίας, εργαζομένους, νέους και θρησκευτικές κοινότητες, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνεται και επίσκεψη σε σωφρονιστικό κατάστημα.Η περιοδεία ξεκινά από την Ουρουγουάη, μια χώρα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Καθολική Εκκλησία. Σε αντίθεση με την εικόνα, που συχνά συνοδεύει τη Λατινική Αμερική ως παραδοσιακό προπύργιο του καθολικισμού, η Ουρουγουάη αποτελεί μία από τις πιο κοσμικές κοινωνίες της περιοχής. Σύμφωνα με το Vatican News, οι καθολικοί αντιπροσωπεύουν μόλις το 36% του πληθυσμού, το χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα επισκεφθεί το Μοντεβιδέο, το Παϊσαντού και τη Φλόριντα, ενώ σημειώνεται, ότι πρόκειται για την πρώτη παπική επίσκεψη στη χώρα μετά το ταξίδι του Ιωάννη Παύλου Β΄ το 1988. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, νέους και εκπαιδευτικές κοινότητες, αλλά και επίσκεψη στη συνοικία Καζαβάλιε, μια περιοχή που αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα βίας.



Η επιλογή της Ουρουγουάης ως πρώτου σταθμού δεν είναι χωρίς νόημα. Μάλιστα, όπως παρατήρησε η Μαρία Μονσεράτ Αλβαράδο, στέλεχος του Δικαστηρίου Επικοινωνίας του Βατικανού, κατά την παρουσίαση του ταξιδιού, στο ερώτημα γιατί ο Πάπας επιλέγει να επισκεφθεί μια τόσο κοσμική χώρα, η απάντηση είναι απλή: «Γιατί όχι; Το Ευαγγέλιο προορίζεται να φτάσει παντού».



Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Αγία Έδρα έχει επιλέξει επίσης να αναδείξει τη ζωή σημαντικών μορφών της χριστιανικής παράδοσης των τριών χωρών: του ευλογημένου Χακίντο Βέρα στην Ουρουγουάη, του Ενρίκε Σο, του αγίου Χοσέ Γκαμπριέλ ντελ Ροσάριο Μπροτσέρο και της αγίας Μαρία Αντονία ντε Πας ι Φιγκέροα στην Αργεντινή, καθώς και της αγίας Ρόζας της Λίμας, του αγίου Μαρτίνου ντε Πόρες και του αγίου Τορίμπιο ντε Μογροβέχο στο Περού.



Πρόκειται για πρόσωπα που εκπροσωπούν διαφορετικές εκφράσεις της χριστιανικής αγιότητας: την κοινωνική προσφορά, την ιεραποστολική δράση, την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή και την αλληλεγγύη προς τους ευάλωτους.



Η πολιτική διάσταση του ποιμαντικού ταξιδιού Αν και ο πρωταρχικός χαρακτήρας της περιοδείας του πάπα Λέοντα ΙΔ’ είναι ποιμαντικός, δύσκολα μπορεί κανείς να αγνοήσει το πολιτικό και γεωπολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο πραγματοποιείται.



Η Λατινική Αμερική αποτελεί διαχρονικά πεδίο ανταγωνισμού για την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επενδύσει στην ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή, αναζητώντας συμμάχους ανάμεσα στις κυβερνήσεις της συντηρητικής και δεξιάς παράταξης. Η εκλογή της Κέικο Φουχιμόρι στην προεδρία του Περού για την περίοδο 2026-2031 και η διακυβέρνηση της Αργεντινής από τον Χαβιέρ Μιλέι αποτελούν χαρακτηριστικές εκφράσεις αυτής της πολιτικής μετατόπισης, αν και η περιοχή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονες πολιτικές διαφοροποιήσεις.



Την ίδια στιγμή, ο Λέων ΙΔ΄ έχει αρχίσει να διαμορφώνει έναν δημόσιο λόγο, που δεν περιορίζεται στα στενά όρια της εκκλησιαστικής διπλωματίας. Οι παρεμβάσεις του υπέρ της ειρήνης, η κριτική του στον πόλεμο με το Ιράν και η σταθερή έκκλησή του για ανθρώπινη μεταχείριση των μεταναστών και των προσφύγων τον έχουν φέρει σε αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο, με τον μέχρι πρότινος χαμηλών τόνων Αμερικανό ποντίφικα να έχει δείξει, ότι μπορεί να υιοθετήσει σαφή και αυστηρή στάση όταν θεωρεί ότι διακυβεύονται θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες.



Μια Εκκλησία που χάνει πιστούς Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, που έχει να αντιμετωπίσει ο ποντίφικας είναι το γεγονός της σταδιακής απομάκρυνσης σημαντικού μέρους του πληθυσμού της Λατινικής Αμερικής από την Καθολική Εκκλησία. Αν και η περιοχή εξακολουθεί να φιλοξενεί τον μεγαλύτερο καθολικό πληθυσμό στον κόσμο, η παραδοσιακή κυριαρχία της Εκκλησίας έχει πάψει πλέον να είναι δεδομένη.



Ειδικότερα, σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center που δημοσιεύθηκε το 2024, σε έξι μεγάλες χώρες της Λατινικής Αμερικής το ποσοστό των ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως καθολικοί, έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με μία δεκαετία νωρίτερα. Σε κάθε μία από αυτές τις χώρες, περίπου ένας στους πέντε ενήλικες δηλώνει ότι έχει εγκαταλείψει τον καθολικισμό. Στην πραγματικότητα, εκείνο που αλλάζει, είναι ο τρόπος, με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη θρησκευτική τους ταυτότητα και επιλέγουν να εκφράσουν την πνευματικότητά τους.



Οι ευαγγελικές και πεντηκοστιανές εκκλησίες έχουν ενισχύσει την παρουσία τους, ιδιαίτερα στις αστικές και εργατικές κοινότητες, ενώ οι νεότερες γενιές εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμες να αναζητήσουν εξατομικευμένες μορφές πνευματικότητας, χωρίς απαραίτητα να εντάσσονται σε μια παραδοσιακή θρησκευτική κοινότητα. Στην απομάκρυνση από την Καθολική Εκκλησία συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, η δυσπιστία απέναντι στους θεσμούς, τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης και η αίσθηση ότι η Εκκλησία δεν ανταποκρίνεται πάντοτε στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση του Βατικανού, ο Πάπας πρόκειται να συναντηθεί κατά τη διάρκεια της περιοδείας του και με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου, μια συνάντηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εκκρεμότητες της σύγχρονης Καθολικής Εκκλησίας.