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Τέσσερις τραυματίες από την κατάρρευση τετραώροφου κτηρίου στο Σάο Πάολο, διασώθηκαν και οι 35 άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα, δείτε βίντεο
Η οροφή και μεγάλο τμήμα του εμπορικού κτηρίου κατέρρευσαν στη συνοικία Μπρας, οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30 τοπική ώρα (00:30 ώρα Ελλάδας), στην οδό Μαρία Ζοακίνα, στην περιοχή Μπρας, στο κέντρο του Σάο Πάολο.
Prédio de 4 andares desaba e deixa feridos no Brás, em SP.— GloboNews (@GloboNews) November 6, 2026
➡️ #Edição18 - de segunda a sexta, às 18h, na #GloboNews. Assista na TV e no #Globoplay pic.twitter.com/mTPbFx2cuS
Η πυροσβεστική ενημερώθηκε επισήμως 8 λεπτά αργότερα και έσπευσε στο σημείο με 51 πυροσβέστες και 17 οχήματα, ξεκινώντας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος, την ώρα της κατάρρευσης βρίσκονταν στο κτήριο 35 άνθρωποι, οι οποίοι απομακρύνθηκαν όλοι με ασφάλεια.
Τέσσερις από αυτούς τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.
Εικόνες που μετέδωσαν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν ότι η οροφή και μεγάλο τμήμα της κατασκευής υποχώρησαν. Το πίσω μέρος του κτηρίου καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό, ενώ η πρόσοψη, με τη χαρακτηριστική γυάλινη κατασκευή, παρέμεινε εν μέρει όρθια.
São Paulo - Um prédio de quatro andares desabou na noite desta sexta-feira (6), na Rua Maria Joaquina, no Brás, região central de São Paulo. Informações iniciais indicam que uma loja de roupas funcionava no local.— g1 (@g1) November 6, 2026
O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência às 18h38 e enviou 48… pic.twitter.com/v8Wj4zjvpo
Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για δεκάδες εγκλωβισμένουςΗ πρώτη ενημέρωση προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκανε λόγο για 25 πληγέντες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ο αριθμός.
Ακολούθησαν αναφορές βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης για δεκάδες τραυματίες, ενώ το GloboNews μετέδωσε αρχικά ότι 17 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από το κτήριο με ελαφρά τραύματα.
Οι νεότερες πληροφορίες από την πυροσβεστική αποσαφήνισαν την κατάσταση, επιβεβαιώνοντας ότι όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο κτήριο διασώθηκαν και ότι ο τελικός αριθμός των τραυματιών είναι τέσσερις.
«Νόμιζε ότι είχε πέσει φορτηγό πάνω στο κτήριο»Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τις στιγμές που ακολούθησαν την κατάρρευση, κάνοντας λόγο για έναν ισχυρό θόρυβο και σύννεφα σκόνης που κάλυψαν το σημείο.
Μία γειτόνισσα, η Κλαουντνέια, ανέφερε ότι άκουσε τον θόρυβο και βγήκε από το σπίτι της για να δει τι είχε συμβεί. Όπως είπε, παρακολούθησε τους πυροσβέστες να ανασύρουν ανθρώπους ζωντανούς.
«Γύρω στις 18:30, η κόρη μου φώναξε: "Μαμά, ένα φορτηγό έπεσε εδώ στον δρόμο". Της απάντησα: "Όχι, κόρη μου, δεν υπάρχει φορτηγό εδώ". Τότε κοίταξε και υπήρχε ήδη πολύς καπνός. Μου είπε: "Μαμά, δεν ήταν φορτηγό, έπεσε το κατάστημα"», περιέγραψε.
Veja relato de duas pessoas que estavam no prédio que desabou em São Paulo na noite desta sexta-feira (6).— GloboNews (@GloboNews) November 6, 2026
➡️ #Edição18 - de segunda a sexta, às 18h, na #GloboNews. pic.twitter.com/p5THF16lo9
«Αν δεν έσπρωχνα ό,τι βρισκόταν μπροστά μου, θα είχα πεθάνει»Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία ενός άνδρα που βρισκόταν στον τελευταίο όροφο του κτηρίου όταν άρχισε να καταρρέει.
Ο Φελίπε, μιλώντας στο TV Globo, περιέγραψε πώς κατάφερε να διαφύγει την τελευταία στιγμή, την ώρα που η κατασκευή διαλυόταν γύρω του.
«Ήταν τρομερό σοκ. Μόλις άφησα τα υφάσματα εκεί πάνω, άρχισαν όλα να καταρρέουν. Πώς κατάφερα να βγω; Με εξυπνάδα. Αν δεν αντιδρούσες σαν τρελός μέσα σε όλο αυτό, με τα πάντα να καταρρέουν πάνω σου, θα έμενες εκεί. Αν δεν έβγαινα σπρώχνοντας ό,τι βρισκόταν μπροστά μου, θα είχα πεθάνει εκεί μέσα», ανέφερε.
Τα αίτια της μερικής κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.
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