Τέσσερις τραυματίες από την κατάρρευση τετραώροφου κτηρίου στο Σάο Πάολο, διασώθηκαν και οι 35 άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα, δείτε βίντεο

Η οροφή και μεγάλο τμήμα του εμπορικού κτηρίου κατέρρευσαν στη συνοικία Μπρας, οι τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση





Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30 τοπική ώρα (00:30 ώρα Ελλάδας), στην οδό Μαρία Ζοακίνα, στην περιοχή Μπρας, στο κέντρο του Σάο Πάολο.







Η πυροσβεστική ενημερώθηκε επισήμως 8 λεπτά αργότερα και έσπευσε στο σημείο με 51 πυροσβέστες και 17 οχήματα, ξεκινώντας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.







Τέσσερις από αυτούς τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.



Εικόνες που μετέδωσαν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν ότι η οροφή και μεγάλο τμήμα της κατασκευής υποχώρησαν. Το πίσω μέρος του κτηρίου καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό, ενώ η πρόσοψη, με τη χαρακτηριστική γυάλινη κατασκευή, παρέμεινε εν μέρει όρθια.





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Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για δεκάδες εγκλωβισμένους Η πρώτη ενημέρωση προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκανε λόγο για 25 πληγέντες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ο αριθμός.



Ακολούθησαν αναφορές βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης για δεκάδες τραυματίες, ενώ το GloboNews μετέδωσε αρχικά ότι 17 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από το κτήριο με ελαφρά τραύματα.



Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (6/11) στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας , όταν τετραώροφο κτήριο κατέρρευσε στην κεντρική περιοχή Μπρας, προκαλώντας τον τραυματισμό ανθρώπων και κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ και οι 35 άνθρωποι που βρίσκονταν στο εμπορικό κτήριο διασώθηκαν. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Οι αρχικές πληροφορίες για δεκάδες τραυματίες δεν επιβεβαιώθηκαν, ενώ η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε χωρίς να αναφερθούν θάνατοι.Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30 τοπική ώρα (00:30 ώρα Ελλάδας), στην οδό Μαρία Ζοακίνα, στην περιοχή Μπρας, στο κέντρο του Σάο Πάολο.Η πυροσβεστική ενημερώθηκε επισήμως 8 λεπτά αργότερα και έσπευσε στο σημείο με 51 πυροσβέστες και 17 οχήματα, ξεκινώντας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.Σύμφωνα με εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος, την ώρα της κατάρρευσης βρίσκονταν στο κτήριο 35 άνθρωποι, οι οποίοι απομακρύνθηκαν όλοι με ασφάλεια.Τέσσερις από αυτούς τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία.Εικόνες που μετέδωσαν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης δείχνουν ότι η οροφή και μεγάλο τμήμα της κατασκευής υποχώρησαν. Το πίσω μέρος του κτηρίου καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό, ενώ η πρόσοψη, με τη χαρακτηριστική γυάλινη κατασκευή, παρέμεινε εν μέρει όρθια.Η πρώτη ενημέρωση προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έκανε λόγο για 25 πληγέντες, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί ο αριθμός.Ακολούθησαν αναφορές βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης για δεκάδες τραυματίες, ενώ το GloboNews μετέδωσε αρχικά ότι 17 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από το κτήριο με ελαφρά τραύματα.

Παράλληλα, η πολιτειακή κυβέρνηση του Σάο Πάολο ανέφερε ότι περίπου 20 άτομα είχαν παγιδευτεί προσωρινά σε αίθουσα της οποίας η οροφή δεν είχε καταρρεύσει.



Οι νεότερες πληροφορίες από την πυροσβεστική αποσαφήνισαν την κατάσταση, επιβεβαιώνοντας ότι όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο κτήριο διασώθηκαν και ότι ο τελικός αριθμός των τραυματιών είναι τέσσερις.



«Νόμιζε ότι είχε πέσει φορτηγό πάνω στο κτήριο» Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τις στιγμές που ακολούθησαν την κατάρρευση, κάνοντας λόγο για έναν ισχυρό θόρυβο και σύννεφα σκόνης που κάλυψαν το σημείο.



Μία γειτόνισσα, η Κλαουντνέια, ανέφερε ότι άκουσε τον θόρυβο και βγήκε από το σπίτι της για να δει τι είχε συμβεί. Όπως είπε, παρακολούθησε τους πυροσβέστες να ανασύρουν ανθρώπους ζωντανούς.



«Γύρω στις 18:30, η κόρη μου φώναξε: "Μαμά, ένα φορτηγό έπεσε εδώ στον δρόμο". Της απάντησα: "Όχι, κόρη μου, δεν υπάρχει φορτηγό εδώ". Τότε κοίταξε και υπήρχε ήδη πολύς καπνός. Μου είπε: "Μαμά, δεν ήταν φορτηγό, έπεσε το κατάστημα"», περιέγραψε.







«Αν δεν έσπρωχνα ό,τι βρισκόταν μπροστά μου, θα είχα πεθάνει» Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία ενός άνδρα που βρισκόταν στον τελευταίο όροφο του κτηρίου όταν άρχισε να καταρρέει.



Ο Φελίπε, μιλώντας στο TV Globo, περιέγραψε πώς κατάφερε να διαφύγει την τελευταία στιγμή, την ώρα που η κατασκευή διαλυόταν γύρω του.



«Ήταν τρομερό σοκ. Μόλις άφησα τα υφάσματα εκεί πάνω, άρχισαν όλα να καταρρέουν. Πώς κατάφερα να βγω; Με εξυπνάδα. Αν δεν αντιδρούσες σαν τρελός μέσα σε όλο αυτό, με τα πάντα να καταρρέουν πάνω σου, θα έμενες εκεί. Αν δεν έβγαινα σπρώχνοντας ό,τι βρισκόταν μπροστά μου, θα είχα πεθάνει εκεί μέσα», ανέφερε.



Τα αίτια της μερικής κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.