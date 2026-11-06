Έσπασε αγωγός φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο, διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Οσμή Πυροσβεστικό όχημα Παλαιό Φάληρο

Έσπασε αγωγός φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο, διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο

Λόγω του περιστατικού έχει κλείσει η οδός Πεντέλης από τη συμβολή της με την οδό της Ζησιμοπούλου έως την οδό Ελληνίδων

Έσπασε αγωγός φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο, διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο
7 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής (6/11) καθώς έσπασε αγωγός φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο.

Στο σημείο έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής μετά από ειδοποίηση κατοίκων της περιοχής για οσμή αερίου.

Λόγω του περιστατικού έχει κλείσει η οδός Πεντέλης από τη συμβολή της με την οδό της Ζησιμοπούλου έως την οδό Ελληνίδων στο Παλαιό Φάληρο, πίσω από το Πλανητάριο.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης