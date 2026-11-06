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Έσπασε αγωγός φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο, διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο
Έσπασε αγωγός φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο, διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο
Λόγω του περιστατικού έχει κλείσει η οδός Πεντέλης από τη συμβολή της με την οδό της Ζησιμοπούλου έως την οδό Ελληνίδων
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Παρασκευής (6/11) καθώς έσπασε αγωγός φυσικού αερίου στο Παλαιό Φάληρο.
Στο σημείο έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής μετά από ειδοποίηση κατοίκων της περιοχής για οσμή αερίου.
Λόγω του περιστατικού έχει κλείσει η οδός Πεντέλης από τη συμβολή της με την οδό της Ζησιμοπούλου έως την οδό Ελληνίδων στο Παλαιό Φάληρο, πίσω από το Πλανητάριο.
Στο σημείο έσπευσε όχημα της Πυροσβεστικής μετά από ειδοποίηση κατοίκων της περιοχής για οσμή αερίου.
Λόγω του περιστατικού έχει κλείσει η οδός Πεντέλης από τη συμβολή της με την οδό της Ζησιμοπούλου έως την οδό Ελληνίδων στο Παλαιό Φάληρο, πίσω από το Πλανητάριο.
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