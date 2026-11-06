Πώς θα ανακαλύψετε το προσωπικό σας Wellness Age™ και θα κατανοήσετε καλύτερα τη φυσική σας κατάσταση μέσα από το Technogym Checkup.
Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ: Τραυματισμένος άνδρας από πυροβολισμό στο ΙΧ του στον Κολωνό, δύο προσαγωγές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ: Τραυματισμένος άνδρας από πυροβολισμό στο ΙΧ του στον Κολωνό, δύο προσαγωγές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρει τραύμα στην κοιλιά - Βρέθηκαν δύο κάλυκες στο σημείο
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (6/11) στον Κολωνό, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό μέσα στο αυτοκίνητό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρει τραύμα στην κοιλιά, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Στις 20.35, στην οδό Λένορμαν 197 στον Κολωνό, κάτοικος της περιοχής κάλεσε την Άμεσο Δράση αναφέροντας πυροβολισμούς. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντός ΙΧ βρήκαν πυροβολημένο έναν 36χρονο άνδρα με καταγωγή από την Αλβανία. Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες.
Μέχρι στιγμής η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε δύο προσαγωγές.
Δείτε βίντεο:
Βίντεο από την πλατεία που έπεσαν οι πυροβολισμοί:
Βίντεο με το κινητό τηλέφωνο του θύματος πεσμένο κάτω:
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρει τραύμα στην κοιλιά, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Στις 20.35, στην οδό Λένορμαν 197 στον Κολωνό, κάτοικος της περιοχής κάλεσε την Άμεσο Δράση αναφέροντας πυροβολισμούς. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντός ΙΧ βρήκαν πυροβολημένο έναν 36χρονο άνδρα με καταγωγή από την Αλβανία. Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες.
Μέχρι στιγμής η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε δύο προσαγωγές.
Δείτε βίντεο:
Βίντεο από την πλατεία που έπεσαν οι πυροβολισμοί:
Βίντεο με το κινητό τηλέφωνο του θύματος πεσμένο κάτω:
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα