Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ: Τραυματισμένος άνδρας από πυροβολισμό στο ΙΧ του στον Κολωνό, δύο προσαγωγές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Κολωνός Τραυματίας Πυροβολισμός Αυτοκίνητο

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ: Τραυματισμένος άνδρας από πυροβολισμό στο ΙΧ του στον Κολωνό, δύο προσαγωγές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρει τραύμα στην κοιλιά - Βρέθηκαν δύο κάλυκες στο σημείο

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ: Τραυματισμένος άνδρας από πυροβολισμό στο ΙΧ του στον Κολωνό, δύο προσαγωγές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
7 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (6/11) στον Κολωνό, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό μέσα στο αυτοκίνητό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρει τραύμα στην κοιλιά, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στις 20.35, στην οδό Λένορμαν 197 στον Κολωνό, κάτοικος της περιοχής κάλεσε την Άμεσο Δράση αναφέροντας πυροβολισμούς. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και εντός ΙΧ βρήκαν πυροβολημένο έναν 36χρονο άνδρα με καταγωγή από την Αλβανία. Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες. 

Μέχρι στιγμής η ΕΛΑΣ έχει προχωρήσει σε δύο προσαγωγές.

Δείτε βίντεο:



Βίντεο από την πλατεία που έπεσαν οι πυροβολισμοί:

Κλείσιμο

Βίντεο με το κινητό τηλέφωνο του θύματος πεσμένο κάτω:




Δείτε φωτογραφίες:

kinito-kolonos
Το κινητό τηλέφωνο του θύματος πεσμένο κάτω
kolonos__2__2
kolonos__3__2
kolonos__1__2

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ: Τραυματισμένος άνδρας από πυροβολισμό στο ΙΧ του στον Κολωνό, δύο προσαγωγές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ: Τραυματισμένος άνδρας από πυροβολισμό στο ΙΧ του στον Κολωνό, δύο προσαγωγές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ: Τραυματισμένος άνδρας από πυροβολισμό στο ΙΧ του στον Κολωνό, δύο προσαγωγές, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Βίντεο - Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πίσω από τις μεγάλες στιγμές

Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης