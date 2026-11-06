Μερτς: Μουσουλμάνοι που δεν αναγνωρίζουν ότι η Γερμανία ευθύνεται για το Ολοκαύτωμα να φύγουν από τη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
Φρίντριχ Μερτς Εβραίοι Ολοκαύτωμα Γερμανία Μετανάστες

Μερτς: Μουσουλμάνοι που δεν αναγνωρίζουν ότι η Γερμανία ευθύνεται για το Ολοκαύτωμα να φύγουν από τη χώρα

Αυτή η ιστορική ευθύνη της χώρας μας αφορά εξίσου και εκείνους που έρχονται εδώ, στη Γερμανία, από μουσουλμανικές χώρες, δήλωσε νωρίτερα απόψε ο Γερμανός καγκελάριος, σε εκδήλωση προς τιμήν Εβραίων αθλητών στο Βερολίνο

Μερτς: Μουσουλμάνοι που δεν αναγνωρίζουν ότι η Γερμανία ευθύνεται για το Ολοκαύτωμα να φύγουν από τη χώρα
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Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κάλεσε τους μουσουλμάνους μετανάστες που αρνούνται να αναγνωρίσουν την ιστορική ευθύνη της Γερμανίας για το Ολοκαύτωμα να εγκαταλείψουν τη χώρα.

«Αυτή η ιστορική ευθύνη της χώρας μας αφορά εξίσου και εκείνους που έρχονται εδώ, στη Γερμανία, από μουσουλμανικές χώρες», δήλωσε νωρίτερα απόψε ο κ.Μερτς, σε εκδήλωση προς τιμήν Εβραίων αθλητών στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της Μακκαμπιάδας, διεθνούς εβραϊκής αθλητικής διοργάνωσης που διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια στο Ισραήλ. «Και όποιος δεν συμμορφώνεται με αυτό, οφείλει να εγκαταλείψει τη χώρα μας», είπε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια εκδήλωση, ένας προπονητής καλαθοσφαίρισης του ανέφερε ότι οι αθλητές φοβούνται πως θα δεχθούν επίθεση εάν κυκλοφορήσουν στους γερμανικούς δρόμους φορώντας τις κόκκινες αθλητικές ζακέτες της «Μακάμπι», οι οποίες φέρουν το Άστρο του Δαβίδ, για να απαντήσει ο καγκελάριος παραθέτοντας απόσπασμα από ομιλία που εκφώνησε το 1985 στην Bundestag ο πρώην Πρόεδρος της Γερμανίας, Ρίχαρντ φον Βάιτσεκερ, με αφορμή την 40ή επέτειο από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Αναφερόμενος στα εγκλήματα των Ναζί και στην ευθύνη της Γερμανίας για τη συστηματική εξόντωση εκατομμυρίων Εβραίων, ο Φον Βάιτσεκερ είχε πει: «Οι νέοι δεν φέρουν ευθύνη για όσα συνέβησαν τότε. Φέρουν όμως ευθύνη για το πώς αυτά θα αποτυπωθούν στην Ιστορία». Αυτά τα λόγια τα θεωρώ αδιαπραγμάτευτα, τόνισε ο κ. Μερτς και πρόσθεσε ότι αυτό ισχύει για το σύνολο της γερμανικής κοινωνίας. «Θα πρόσθετα δε, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών, ότι ισχύει και για τους μετανάστες που έρχονται στη Γερμανία», δήλωσε, αναφερόμενος σε αντισημιτικά περιστατικά στα οποία εμπλέκονται μουσουλμάνοι μετανάστες.
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