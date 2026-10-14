Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Λαμία: Κόλλησε το γκάζι και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, στο νοσοκομείο η οδηγός
Λαμία: Κόλλησε το γκάζι και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, στο νοσοκομείο η οδηγός
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Αντίκυρας στη νότια Λαμία, όταν η οδηγός αυτοκινήτου τον έλεγχο του και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο όχημα το οποίο με τη σειρά του χτύπησε το αμέσως μπροστά του, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.
Όπως αναφέρει το lamiareport, η σοκαρισμένη οδηγός του πρώτου οχήματος ανέφερε πως «κόλλησε» το γκάζι της με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στο μαύρο Peugeot κι εκείνο με τη σειρά του να χτυπήσει το Toyota.
Η οδηγός αν και δεν φαινόταν να έχει χτυπήσει σοβαρά, χρειάστηκε την φροντίδα των διασωστών του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος.
Όπως αναφέρει το lamiareport, η σοκαρισμένη οδηγός του πρώτου οχήματος ανέφερε πως «κόλλησε» το γκάζι της με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στο μαύρο Peugeot κι εκείνο με τη σειρά του να χτυπήσει το Toyota.
@lamiareport.gr Κόλλησε το γκάζι και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα στη Λαμία #lr #lamiareport #news #lamia ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr
Η οδηγός αν και δεν φαινόταν να έχει χτυπήσει σοβαρά, χρειάστηκε την φροντίδα των διασωστών του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος.
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