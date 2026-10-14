ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Λαμία: Κόλλησε το γκάζι και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, στο νοσοκομείο η οδηγός
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Λαμία

Λαμία: Κόλλησε το γκάζι και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, στο νοσοκομείο η οδηγός

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές

Λαμία: Κόλλησε το γκάζι και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, στο νοσοκομείο η οδηγός
13 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Αντίκυρας στη νότια Λαμία, όταν η οδηγός αυτοκινήτου τον έλεγχο του και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένο όχημα το οποίο με τη σειρά του χτύπησε το αμέσως μπροστά του, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Όπως αναφέρει το lamiareport, η σοκαρισμένη οδηγός του πρώτου οχήματος ανέφερε πως «κόλλησε» το γκάζι της με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στο μαύρο Peugeot κι εκείνο με τη σειρά του να χτυπήσει το Toyota.


@lamiareport.gr Κόλλησε το γκάζι και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα στη Λαμία #lr #lamiareport #news #lamia ♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr

Η οδηγός αν και δεν φαινόταν να έχει χτυπήσει σοβαρά, χρειάστηκε την φροντίδα των διασωστών του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο και διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Πλήρωμα της Τροχαίας Λαμίας βρέθηκε στο σημείο για την καταγραφή του συμβάντος.

Λαμία: Κόλλησε το γκάζι και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, στο νοσοκομείο η οδηγός
Λαμία: Κόλλησε το γκάζι και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, στο νοσοκομείο η οδηγός
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης