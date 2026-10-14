Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Ιερώνυμος και Μακάριος συζήτησαν για το μέλλον του Ελληνισμού στην Αυστραλία
Ιερώνυμος και Μακάριος συζήτησαν για το μέλλον του Ελληνισμού στην Αυστραλία
Σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντησή τους στην Έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών - Ο ρόλος της Εκκλησίας στην ομογένεια
Το μέλλον του Ελληνισμού στην Αυστραλία, η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής παράδοσης στις νεότερες γενιές, αλλά και η ενίσχυση των πνευματικών δεσμών της ομογένειας με την Ελλάδα βρέθηκαν στον πυρήνα της συζήτησης, που είχαν την Τρίτη 13 Οκτωβρίου ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σε εγκάρδιο και αδελφικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τις σχέσεις εκκλησιαστικής συνεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης που συνδέουν τους δύο Ιεράρχες.
Πέρα από τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα της, η συζήτηση ανέδειξε ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα της σύγχρονης πραγματικότητας του απόδημου Ελληνισμού. Πιο αναλυτικά, το πώς διατηρείται ζωντανή η εθνική και πολιτιστική ταυτότητα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, με ποιον τρόπο οι νεότερες γενιές μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένες με τις ρίζες τους και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Εκκλησίας σε αυτή την προσπάθεια.
Η πρόκληση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη σε μια κοινωνία όπως η αυστραλιανή, όπου η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κοινωνικής ζωής. Η διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας καλείται να συνδυαστεί με την ομαλή ένταξη των νεότερων Ελλήνων στην αυστραλιανή κοινωνία, χωρίς η μία διάσταση να λειτουργεί εις βάρος της άλλης. Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι μόνο η διατήρηση των παραδόσεων, αλλά και η δημιουργία ουσιαστικών δεσμών των νέων με την ελληνική καταγωγή τους, μέσα από σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης, επικοινωνίας και πολιτιστικής συμμετοχής.
Η ανανέωση των τρόπων επικοινωνίας με τη νέα γενιά, η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην κοινοτική ζωή και η σύνδεση της παράδοσης με τα ερωτήματα της σύγχρονης κοινωνίας αποτελούν, συνεπώς, σημαντικές προκλήσεις για τους εκκλησιαστικούς θεσμούς. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού εντάσσεται η συζήτηση των δύο Αρχιεπισκόπων αναφορικά με το μέλλον της ομογένειας και τη δυνατότητα της Εκκλησίας να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τους Έλληνες της Αυστραλίας.
Στη συνάντηση, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εξέφρασε τις ανησυχίες του για το μέλλον του Ελληνισμού και της Ελλάδας μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς. Παράλληλα, διατύπωσε την πεποίθησή του ότι η χάρη του Θεού θα συνεχίσει να ευλογεί το ελληνικό γένος, αναδεικνύοντας τη σημασία της πίστης και της πνευματικής συνέχειας.
Σημειώνεται, ότι η σχέση της ομογένειας με την Ελλάδα δεν περιορίζεται στη διατήρηση μιας κοινής ιστορικής αναφοράς αλλά περιλαμβάνει την καλλιέργεια πολιτιστικών ανταλλαγών, τη συνεργασία στην εκπαίδευση, την ενίσχυση της ελληνόγλωσσης παιδείας και τη διαμόρφωση σταθερών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των κοινοτήτων της διασποράς και της μητροπολιτικής Ελλάδας. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για μία πρόκληση, που αφορά και στις δύο πλευρές, τόσο στην ομογένεια, που αναζητά τρόπους να διατηρήσει την επαφή με τις ρίζες της, όσο και στην Ελλάδα, η οποία καλείται να ενισχύσει ουσιαστικά τη σχέση της με τους Έλληνες του εξωτερικού.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, οι Επίσκοποι Καμπέρας Αθηναγόρας και Χώρας Ευμένιος, καθώς και ο διάκονος Τιμόθεος. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετέφερε, επίσης, στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο τους θερμούς χαιρετισμούς του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, μαζί με την έκφραση της αγάπης του προς το πρόσωπό του.
*Στη φωτογραφία άρθρου απεικονίζονται από αριστερά: ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος
Πέρα από τον εθιμοτυπικό χαρακτήρα της, η συζήτηση ανέδειξε ζητήματα που βρίσκονται στον πυρήνα της σύγχρονης πραγματικότητας του απόδημου Ελληνισμού. Πιο αναλυτικά, το πώς διατηρείται ζωντανή η εθνική και πολιτιστική ταυτότητα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, με ποιον τρόπο οι νεότερες γενιές μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένες με τις ρίζες τους και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Εκκλησίας σε αυτή την προσπάθεια.
Η πρόκληση της ελληνικής ταυτότητας στις νεότερες γενιέςΣύμφωνα με την ενημέρωση της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, οι δύο Αρχιεπίσκοποι αντάλλαξαν απόψεις για την πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και του Ελληνισμού στην Αυστραλία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νεότερες γενιές. Η διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της παράδοσης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για τις κοινότητες της διασποράς. Για τις οικογένειες ελληνικής καταγωγής, η σύνδεση των παιδιών και των εγγονιών τους με την Ελλάδα δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την καταγωγή, αλλά και από τις ευκαιρίες που έχουν να γνωρίσουν τη γλώσσα, την ιστορία, τον πολιτισμό και τις αξίες που διαμορφώνουν την ελληνική ταυτότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνόγλωσση εκπαίδευση, οι πολιτιστικές δραστηριότητες, η συμμετοχή στις κοινότητες και η επαφή με την ιστορική και θρησκευτική παράδοση μπορούν να λειτουργήσουν ως γέφυρες μεταξύ των γενεών.
Η πρόκληση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη σε μια κοινωνία όπως η αυστραλιανή, όπου η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της κοινωνικής ζωής. Η διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας καλείται να συνδυαστεί με την ομαλή ένταξη των νεότερων Ελλήνων στην αυστραλιανή κοινωνία, χωρίς η μία διάσταση να λειτουργεί εις βάρος της άλλης. Το ζητούμενο, επομένως, δεν είναι μόνο η διατήρηση των παραδόσεων, αλλά και η δημιουργία ουσιαστικών δεσμών των νέων με την ελληνική καταγωγή τους, μέσα από σύγχρονες μορφές εκπαίδευσης, επικοινωνίας και πολιτιστικής συμμετοχής.
Ο ρόλος της Εκκλησίας στην ομογένειαΗ Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί διαχρονικά έναν από τους βασικούς θεσμούς γύρω από τους οποίους οργανώθηκε η ζωή των ελληνικών κοινοτήτων της Αυστραλίας. Οι ενορίες, οι εκκλησιαστικές κοινότητες και οι εκπαιδευτικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν γύρω από αυτές συνέβαλαν στη διατήρηση της θρησκευτικής παράδοσης, της ελληνικής γλώσσας και της συλλογικής μνήμης των μεταναστευτικών γενεών. Σήμερα, ωστόσο, η αποστολή αυτή αποκτά νέες διαστάσεις. Η σχέση των νεότερων ανθρώπων με την καταγωγή τους διαμορφώνεται σε ένα διαφορετικό κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον, ενώ οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους δεν ταυτίζονται απαραίτητα με εκείνες των γονιών και των παππούδων τους.
Η ανανέωση των τρόπων επικοινωνίας με τη νέα γενιά, η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην κοινοτική ζωή και η σύνδεση της παράδοσης με τα ερωτήματα της σύγχρονης κοινωνίας αποτελούν, συνεπώς, σημαντικές προκλήσεις για τους εκκλησιαστικούς θεσμούς. Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού εντάσσεται η συζήτηση των δύο Αρχιεπισκόπων αναφορικά με το μέλλον της ομογένειας και τη δυνατότητα της Εκκλησίας να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τους Έλληνες της Αυστραλίας.
Στη συνάντηση, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εξέφρασε τις ανησυχίες του για το μέλλον του Ελληνισμού και της Ελλάδας μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς. Παράλληλα, διατύπωσε την πεποίθησή του ότι η χάρη του Θεού θα συνεχίσει να ευλογεί το ελληνικό γένος, αναδεικνύοντας τη σημασία της πίστης και της πνευματικής συνέχειας.
Σημειώνεται, ότι η σχέση της ομογένειας με την Ελλάδα δεν περιορίζεται στη διατήρηση μιας κοινής ιστορικής αναφοράς αλλά περιλαμβάνει την καλλιέργεια πολιτιστικών ανταλλαγών, τη συνεργασία στην εκπαίδευση, την ενίσχυση της ελληνόγλωσσης παιδείας και τη διαμόρφωση σταθερών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των κοινοτήτων της διασποράς και της μητροπολιτικής Ελλάδας. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για μία πρόκληση, που αφορά και στις δύο πλευρές, τόσο στην ομογένεια, που αναζητά τρόπους να διατηρήσει την επαφή με τις ρίζες της, όσο και στην Ελλάδα, η οποία καλείται να ενισχύσει ουσιαστικά τη σχέση της με τους Έλληνες του εξωτερικού.
Στη συνάντηση συμμετείχαν, από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, οι Επίσκοποι Καμπέρας Αθηναγόρας και Χώρας Ευμένιος, καθώς και ο διάκονος Τιμόθεος. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μετέφερε, επίσης, στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο τους θερμούς χαιρετισμούς του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, μαζί με την έκφραση της αγάπης του προς το πρόσωπό του.
*Στη φωτογραφία άρθρου απεικονίζονται από αριστερά: ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος
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