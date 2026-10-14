Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με απάτες και κλοπές στην Αττική: Παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και τους λογιστές, στα 350.000 ευρώ η λεία τους
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με απάτες και κλοπές στην Αττική: Παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και τους λογιστές, στα 350.000 ευρώ η λεία τους
Έξι συλλήψεις και οκτώ ακόμη άτομα στη δικογραφία – Είχαν τηλεφωνικό κέντρο στα Άνω Λιόσια, ξάφριζαν σπίτια και έκλεβαν καταλύτες αυτοκινήτων – Πώς εξαπατούσαν τα θύματά τους
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας και λογιστές, πραγματοποιούσε διαρρήξεις σπιτιών και έκλεβε καταλύτες αυτοκινήτων προχώρησε η ΕΛΑΣ, έπειτα από επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστειών, ενώ η συνολική λεία της οργάνωσης υπολογίζεται σε 350.000 ευρώ.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν το πρωί του Σαββάτου (10/10) έξι άτομα, ηλικίας 38, 36, 35, 27, 25 και 24 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη οκτώ άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση είχε ξεκινήσει τη δράση της από τον Ιανουάριο του 2026, με τα μέλη της να έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Η δραστηριότητά της χωριζόταν σε τρεις κατηγορίες: τηλεφωνικές απάτες, διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών από σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Η επιχείρηση για την εξάρθρωσή της οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της ΟΠΚΕ.
Ορισμένα μέλη πραγματοποιούσαν τις πρώτες κλήσεις και, ανάλογα με την ανταπόκριση των πολιτών, τους παρέπεμπαν σε κεντρικό τηλεφωνητή, ο οποίος αναλάμβανε να ολοκληρώσει την απάτη.
Ένα από τα βασικά τεχνάσματα ήταν να παριστάνουν υπαλλήλους εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας. Τηλεφωνούσαν στα θύματα και τα ενημέρωναν για δήθεν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση των σπιτιών τους, όπως αυξημένη κατανάλωση ρεύματος, διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή πιθανή ρευματοκλοπή.
Στη συνέχεια, προειδοποιούσαν για επικείμενη διακοπή ρεύματος ή επιβολή προστίμου, προσπαθώντας να προκαλέσουν ανησυχία και να πείσουν τους πολίτες ότι έπρεπε να ενεργήσουν άμεσα.
Για να γίνουν πιο πειστικοί, χρησιμοποιούσαν ακόμη και ηχογραφημένα μηνύματα που παρέπεμπαν σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
Αφού κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των θυμάτων, τους έδιναν οδηγίες για υποτιθέμενους ελέγχους μέσα στο σπίτι. Με το πρόσχημα ότι υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς ή βλάβης λόγω ηλεκτρικής υπερφόρτωσης, τους έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας σε συγκεκριμένο σημείο της κατοικίας.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν το πρωί του Σαββάτου (10/10) έξι άτομα, ηλικίας 38, 36, 35, 27, 25 και 24 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη οκτώ άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η οργάνωση είχε ξεκινήσει τη δράση της από τον Ιανουάριο του 2026, με τα μέλη της να έχουν συγκεκριμένους ρόλους. Η δραστηριότητά της χωριζόταν σε τρεις κατηγορίες: τηλεφωνικές απάτες, διαρρήξεις κατοικιών και κλοπές καταλυτών από σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Η επιχείρηση για την εξάρθρωσή της οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής και της ΟΠΚΕ.
Το τηλεφωνικό κέντρο στα Άνω Λιόσια και τα κόλπα με τη ΔΕΗ και τους λογιστέςΓια τις τηλεφωνικές απάτες, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ως βάση τηλεφωνικό κέντρο στα Άνω Λιόσια, από το οποίο επικοινωνούσαν με υποψήφια θύματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής αλλά και της υπόλοιπης χώρας.
Ορισμένα μέλη πραγματοποιούσαν τις πρώτες κλήσεις και, ανάλογα με την ανταπόκριση των πολιτών, τους παρέπεμπαν σε κεντρικό τηλεφωνητή, ο οποίος αναλάμβανε να ολοκληρώσει την απάτη.
Ένα από τα βασικά τεχνάσματα ήταν να παριστάνουν υπαλλήλους εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας. Τηλεφωνούσαν στα θύματα και τα ενημέρωναν για δήθεν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση των σπιτιών τους, όπως αυξημένη κατανάλωση ρεύματος, διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή πιθανή ρευματοκλοπή.
Στη συνέχεια, προειδοποιούσαν για επικείμενη διακοπή ρεύματος ή επιβολή προστίμου, προσπαθώντας να προκαλέσουν ανησυχία και να πείσουν τους πολίτες ότι έπρεπε να ενεργήσουν άμεσα.
Για να γίνουν πιο πειστικοί, χρησιμοποιούσαν ακόμη και ηχογραφημένα μηνύματα που παρέπεμπαν σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
Αφού κέρδιζαν την εμπιστοσύνη των θυμάτων, τους έδιναν οδηγίες για υποτιθέμενους ελέγχους μέσα στο σπίτι. Με το πρόσχημα ότι υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς ή βλάβης λόγω ηλεκτρικής υπερφόρτωσης, τους έπειθαν να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας σε συγκεκριμένο σημείο της κατοικίας.
Την ίδια ώρα, οι τηλεφωνητές συνεννοούνταν με άλλα μέλη της ομάδας, τους λεγόμενους «εισπράκτορες», οι οποίοι πήγαιναν στο σπίτι και αφαιρούσαν τα αντικείμενα, εκμεταλλευόμενοι την παραπλάνηση και την προσωρινή απασχόληση των θυμάτων.
Μάλιστα, μετά την κλοπή, άλλο μέλος εμφανιζόταν ως αστυνομικός, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί και τις συνθήκες της κλοπής.
Η δεύτερη μέθοδος εξαπάτησης βασιζόταν στην προσποίηση βοηθών λογιστών.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δράστες ενημέρωναν τα θύματα ότι τους είχε επιβληθεί δήθεν φορολογικό πρόστιμο, το οποίο είχαν καταφέρει προσωρινά να αναστείλουν.
Ισχυρίζονταν ότι το πρόστιμο αφορούσε κάποιο αντικείμενο αξίας που δεν είχε δηλωθεί στην εφορία, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση των πολιτών.
Στη συνέχεια, επικαλούμενοι τον κίνδυνο επιβολής επιπλέον προστίμων, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα, χρήματα και άλλα τιμαλφή, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν, να εκτιμηθούν και να καταχωρηθούν σε ειδικό σύστημα.
Αφού ολοκληρωνόταν η τηλεφωνική επικοινωνία, ένας «εισπράκτορας» πήγαινε στο συμφωνημένο σημείο και παραλάμβανε τα αντικείμενα.
Οι δράστες επέλεγαν τα σπίτια που θα χτυπούσαν κατά τις μεσημβρινές ή βραδινές ώρες, αφού πρώτα βεβαιώνονταν ότι οι ένοικοι απουσίαζαν.
Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν οχήματα που είχαν αποκτήσει για τη δράση τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετούσαν σε αυτά κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.
Κατά τη διάρκεια των διαρρήξεων κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους και είχαν συνεργούς που αναλάμβαναν την οδήγηση και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος χώρου.
Οι συνεργοί αυτοί διατηρούσαν επικοινωνία με όσους βρίσκονταν μέσα στα σπίτια, ώστε να τους ειδοποιούν εάν εμφανίζονταν οι ένοικοι ή αστυνομικοί.
Επιπλέον, απενεργοποιούσαν τα συστήματα συναγερμού και χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν εκδοθεί στα στοιχεία τρίτων προσώπων.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όταν έρχονταν αντιμέτωποι με τους ενοίκους, δεν δίσταζαν να τους απειλήσουν προκειμένου να διαφύγουν, κρατώντας τα αντικείμενα που είχαν αφαιρέσει.
Η τρίτη δραστηριότητα της οργάνωσης αφορούσε κλοπές καταλυτών από σταθμευμένα αυτοκίνητα, κυρίως παλαιότερων μοντέλων, στην περιοχή των Μεγάρων.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μέλη της ομάδας κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους, ενώ συνεργός τους αναλάμβανε την οδήγηση και την επιτήρηση του χώρου.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ακόμη ότι μέλη της οργάνωσης είχαν διαπράξει ληστεία σε βάρος άνδρα, από τον οποίο αφαίρεσαν με τη χρήση βίας 2.000 ευρώ.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή και στα σπίτια των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, κοσμήματα και χρυσαφικά, σελίδες τηλεφωνικών καταλόγων, μία θρησκευτική εικόνα, ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των αδικημάτων, δύο πιεσόμετρα, λεπίδες σπαθοσέγας και μία παιχνιδομηχανή.
Κατασχέθηκαν επίσης 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 2.915 ευρώ και επτά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των αδικημάτων.
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστειών στην Αττική, με το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης να υπολογίζεται σε 350.000 ευρώ.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτες, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Μάλιστα, μετά την κλοπή, άλλο μέλος εμφανιζόταν ως αστυνομικός, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί και τις συνθήκες της κλοπής.
Η δεύτερη μέθοδος εξαπάτησης βασιζόταν στην προσποίηση βοηθών λογιστών.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δράστες ενημέρωναν τα θύματα ότι τους είχε επιβληθεί δήθεν φορολογικό πρόστιμο, το οποίο είχαν καταφέρει προσωρινά να αναστείλουν.
Ισχυρίζονταν ότι το πρόστιμο αφορούσε κάποιο αντικείμενο αξίας που δεν είχε δηλωθεί στην εφορία, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση των πολιτών.
Στη συνέχεια, επικαλούμενοι τον κίνδυνο επιβολής επιπλέον προστίμων, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα, χρήματα και άλλα τιμαλφή, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν, να εκτιμηθούν και να καταχωρηθούν σε ειδικό σύστημα.
Αφού ολοκληρωνόταν η τηλεφωνική επικοινωνία, ένας «εισπράκτορας» πήγαινε στο συμφωνημένο σημείο και παραλάμβανε τα αντικείμενα.
Οι διαρρήξεις σπιτιών, οι κλοπές καταλυτών και η ληστεία των 2.000 ευρώΠαράλληλα με τις απάτες, η οργάνωση πραγματοποιούσε διαρρήξεις κατοικιών κυρίως στην Ελευσίνα, τη Μαγούλα, τη Μάνδρα, τη Νίκαια, το Κερατσίνι και το Χαϊδάρι.
Οι δράστες επέλεγαν τα σπίτια που θα χτυπούσαν κατά τις μεσημβρινές ή βραδινές ώρες, αφού πρώτα βεβαιώνονταν ότι οι ένοικοι απουσίαζαν.
Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν οχήματα που είχαν αποκτήσει για τη δράση τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετούσαν σε αυτά κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.
Κατά τη διάρκεια των διαρρήξεων κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους και είχαν συνεργούς που αναλάμβαναν την οδήγηση και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος χώρου.
Οι συνεργοί αυτοί διατηρούσαν επικοινωνία με όσους βρίσκονταν μέσα στα σπίτια, ώστε να τους ειδοποιούν εάν εμφανίζονταν οι ένοικοι ή αστυνομικοί.
Επιπλέον, απενεργοποιούσαν τα συστήματα συναγερμού και χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν εκδοθεί στα στοιχεία τρίτων προσώπων.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όταν έρχονταν αντιμέτωποι με τους ενοίκους, δεν δίσταζαν να τους απειλήσουν προκειμένου να διαφύγουν, κρατώντας τα αντικείμενα που είχαν αφαιρέσει.
Η τρίτη δραστηριότητα της οργάνωσης αφορούσε κλοπές καταλυτών από σταθμευμένα αυτοκίνητα, κυρίως παλαιότερων μοντέλων, στην περιοχή των Μεγάρων.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μέλη της ομάδας κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους, ενώ συνεργός τους αναλάμβανε την οδήγηση και την επιτήρηση του χώρου.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ακόμη ότι μέλη της οργάνωσης είχαν διαπράξει ληστεία σε βάρος άνδρα, από τον οποίο αφαίρεσαν με τη χρήση βίας 2.000 ευρώ.
Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή και στα σπίτια των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, κοσμήματα και χρυσαφικά, σελίδες τηλεφωνικών καταλόγων, μία θρησκευτική εικόνα, ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των αδικημάτων, δύο πιεσόμετρα, λεπίδες σπαθοσέγας και μία παιχνιδομηχανή.
Κατασχέθηκαν επίσης 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 2.915 ευρώ και επτά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των αδικημάτων.
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστειών στην Αττική, με το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης να υπολογίζεται σε 350.000 ευρώ.
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτες, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα