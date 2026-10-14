Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με απάτες και κλοπές στην Αττική: Παρίσταναν τους υπαλλήλους της ΔΕΗ και τους λογιστές, στα 350.000 ευρώ η λεία τους

Οι διαρρήξεις σπιτιών, οι κλοπές καταλυτών και η ληστεία των 2.000 ευρώ

Την ίδια ώρα, οι τηλεφωνητές συνεννοούνταν με άλλα μέλη της ομάδας, τους λεγόμενους «εισπράκτορες», οι οποίοι πήγαιναν στο σπίτι και αφαιρούσαν τα αντικείμενα,Μάλιστα, μετά την κλοπή, άλλο μέλος εμφανιζόταν ως αστυνομικός, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες για τα αντικείμενα που είχαν αφαιρεθεί και τις συνθήκες της κλοπής.Η δεύτερη μέθοδος εξαπάτησης βασιζόταν στηνΣε αυτές τις περιπτώσεις, οι δράστες ενημέρωναν τα θύματα ότι τους είχε επιβληθεί δήθεν φορολογικό πρόστιμο, το οποίο είχαν καταφέρει προσωρινά να αναστείλουν.Ισχυρίζονταν ότι το πρόστιμο αφορούσε κάποιο αντικείμενο αξίας που δεν είχε δηλωθεί στην εφορία, ενώ παράλληλα προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση των πολιτών.Στη συνέχεια, επικαλούμενοι τον, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν κοσμήματα, χρήματα και άλλα τιμαλφή, υποστηρίζοντας ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν, να εκτιμηθούν και να καταχωρηθούν σε ειδικό σύστημα.Αφού ολοκληρωνόταν η τηλεφωνική επικοινωνία, ένας «εισπράκτορας» πήγαινε στο συμφωνημένο σημείο και παραλάμβανε τα αντικείμενα.Παράλληλα με τις απάτες, η οργάνωση πραγματοποιούσε διαρρήξεις κατοικιών κυρίως στηνΟι δράστες επέλεγαν τα σπίτια που θα χτυπούσαν κατά τις μεσημβρινές ή βραδινές ώρες, αφού πρώτα βεβαιώνονταν ότι οι ένοικοι απουσίαζαν.Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν οχήματα που είχαν αποκτήσει για τη δράση τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσειςΚατά τη διάρκεια των διαρρήξεων κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους καιπου αναλάμβαναν την οδήγηση και την παρακολούθηση του περιβάλλοντος χώρου.Οι συνεργοί αυτοί διατηρούσαν επικοινωνία με όσους βρίσκονταν μέσα στα σπίτια, ώστε να τους ειδοποιούν εάν εμφανίζονταν οι ένοικοι ή αστυνομικοί.Επιπλέον, απενεργοποιούσαν τα συστήματα συναγερμού και χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν εκδοθεί στα στοιχεία τρίτων προσώπων.Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, όταν έρχονταν αντιμέτωποι με τους, δεν δίσταζαν να τους απειλήσουν προκειμένου να διαφύγουν, κρατώντας τα αντικείμενα που είχαν αφαιρέσει.Η τρίτη δραστηριότητα της οργάνωσης αφορούσεαπό σταθμευμένα αυτοκίνητα, κυρίως παλαιότερων μοντέλων, στην περιοχή των Μεγάρων.Και σε αυτές τις περιπτώσεις, τα μέλη της ομάδας κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους, ενώ συνεργός τους αναλάμβανε τηνΑπό την αστυνομική έρευνα προέκυψε ακόμη ότι μέλη της οργάνωσης είχαν διαπράξει ληστεία σε βάρος άνδρα, από τον οποίο αφαίρεσαν με τη2.000 ευρώ.Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή και στα σπίτια των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν, κοσμήματα και χρυσαφικά, σελίδες τηλεφωνικών καταλόγων, μία θρησκευτική εικόνα, ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάπραξη των αδικημάτων, δύο πιεσόμετρα, λεπίδες σπαθοσέγας και μία παιχνιδομηχανή.Κατασχέθηκαν επίσης 26 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 2.915 ευρώ και επτά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνταν για τη διάπραξη των αδικημάτων.Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 78 περιπτώσεις απατών, κλοπών και ληστειών στην Αττική, με το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης να υπολογίζεται σε 350.000 ευρώ.Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτες, ληστεία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.