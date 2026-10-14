Την Παρασκευή απολογείται ο 22χρονος για τον θάνατο της 20χρονης από MDMA στη Θεσσαλονίκη
Την Παρασκευή απολογείται ο 22χρονος για τον θάνατο της 20χρονης από MDMA στη Θεσσαλονίκη
Ο 22χρονος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί – Παραμένει υπό κράτηση
Ενώπιον των δικαστικών Αρχών οδηγήθηκε ο 22χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση θανάτου της 20χρονης, μετά από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA (ecstasy), τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, σε νυχτερινή έξοδο, σε πολυχώρο διασκέδασης στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του και εκτελέστηκε το πρωί της Τρίτης, ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον της 5η Ειδικής Ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Ο 22χρονος θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις το πρωί της Παρασκευής και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.
Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ιδιαίτερα διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον θάνατο.
Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ταυτοποίησή του προέκυψε έπειτα από έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 20χρονη στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Κατά την έρευνα στην κατοικία του 22χρονου κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 39 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητες MDMA συνολικού βάρους 9,3 γραμμαρίων, δύο φαρμακευτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και χρηματικό ποσό 150 ευρώ. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντικείμενα με υπολείμματα ουσιών και ένα κινητό τηλέφωνο.
Για τα ευρήματα της έρευνας σχηματίστηκε σε βάρος του και αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.
Μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του και εκτελέστηκε το πρωί της Τρίτης, ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον της 5η Ειδικής Ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Ο 22χρονος θα δώσει τις δικές του εξηγήσεις το πρωί της Παρασκευής και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.
Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ιδιαίτερα διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη ή τον θάνατο.
Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 13 Οκτωβρίου, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με την αστυνομία, η ταυτοποίησή του προέκυψε έπειτα από έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 20χρονη στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Κατά την έρευνα στην κατοικία του 22χρονου κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 39 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητες MDMA συνολικού βάρους 9,3 γραμμαρίων, δύο φαρμακευτικά δισκία, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, καθώς και χρηματικό ποσό 150 ευρώ. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν αντικείμενα με υπολείμματα ουσιών και ένα κινητό τηλέφωνο.
Για τα ευρήματα της έρευνας σχηματίστηκε σε βάρος του και αυτοτελής δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα