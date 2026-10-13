Ελεύθερος ο φίλος της 20χρονης που πέθανε από χρήση MDMA στη Θεσσαλονίκη: Ήταν ενήλικη και ήξερε τι έπαιρνε, είπε στην ανακρίτρια

Ο 20χρονος αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων, όπως της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του





Ο κατηγορούμενος







Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστήριξε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι «δεχτήκαμε και οι δύο να πάρουμε τη ναρκωτική ουσία



Όπως υποστήριξε, «εκείνη τη στιγμή την άρπαξα να την βγάλω έξω από το μαγαζί και το αντιλήφθηκαν άνθρωποι του καταστήματος που διευκόλυναν την έξοδό μας. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν έχω ευθύνη για αυτό που έγινε. Ήταν ενήλικη και γνώριζε τι παίρναμε».







«Σήμερα στην ανακρίτρια αρνηθήκαμε τις κατηγορίες, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία διευκόλυναν αυτήν την άρνηση, και θεωρούμε πραγματικά ότι ίχνος ευθύνης για τις συγκεκριμένες πράξεις δε βαραίνει τον φερόμενο ως κατηγορούμενο», είπε.



«Θεωρώ ότι από τα στοιχεία είναι αναμφίβολο ότι υπήρχε συναίνεση της αποθανούσης. Πρόκειται περί ενηλίκων ατόμων, αυτόβουλα ενεργούντων, που ήξεραν πού πήγαιναν και κάτω από ποιες συνθήκες ήθελαν να διασκεδάσουν. Δυστυχώς, όμως, επήλθε αυτό το οδυνηρό γεγονός», σημείωσε.



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Σε βάρος του είχε εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από την ανακρίτρια ενώ κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν ποσότητες MDMA, καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες, όπως και ζυγαριά.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών.



Την Κυριακή η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου, από το οποίο έγινε η προμήθεια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.



«Είμαι συγκλονισμένος και μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, αλλά δεν έχω καμία ευθύνη. Ήταν ενήλικη και γνώριζε τι έπαιρνε», λέει ο 20χρονος που συνελήφθη για τον θάνατο της συνομήλικης φίλης του στη Θεσσαλονίκη , μετά από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών που έκαναν κατά τη διάρκεια πάρτι σε πολυχώρο.Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 5ης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων, όπως της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση και, επιπλέον, για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών, σε βαθμό πλημμελήματος.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος υποστήριξε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ότι «δεχτήκαμε και οι δύο να πάρουμε τη ναρκωτική ουσία MDMA , ενώ δεν καταναλώσαμε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Όταν φτάσαμε στο μαγαζί παραγγείλαμε ένα ποτό, ενώ τη ναρκωτική ουσία τη διαλύσαμε σε νερό και διαδοχικά καταναλώναμε ισόποσες ποσότητες. Εγώ δεν εκδήλωσα συμπτώματα, παρά μόνο ζαλίστηκα. Όταν άρχισε να την πιάνει η ουσία, αιφνιδίως βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση», φέρεται να είπε.Όπως υποστήριξε, «εκείνη τη στιγμή την άρπαξα να την βγάλω έξω από το μαγαζί και το αντιλήφθηκαν άνθρωποι του καταστήματος που διευκόλυναν την έξοδό μας. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν έχω ευθύνη για αυτό που έγινε. Ήταν ενήλικη και γνώριζε τι παίρναμε».Ο συνήγορος υπεράσπισης του 20χρονου, Κωνσταντίνος Τσιπλάκης, ανέφερε σε δήλωσή του ότι εξ αρχής έδωσαν συλλυπητήρια στην οικογένεια της 20χρονης και αρνήθηκαν τις κατηγορίες.«Σήμερα στην ανακρίτρια αρνηθήκαμε τις κατηγορίες, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία διευκόλυναν αυτήν την άρνηση, και θεωρούμε πραγματικά ότι ίχνος ευθύνης για τις συγκεκριμένες πράξεις δε βαραίνει τον φερόμενο ως κατηγορούμενο», είπε.«Θεωρώ ότι από τα στοιχεία είναι αναμφίβολο ότι υπήρχε συναίνεση της αποθανούσης. Πρόκειται περί ενηλίκων ατόμων, αυτόβουλα ενεργούντων, που ήξεραν πού πήγαιναν και κάτω από ποιες συνθήκες ήθελαν να διασκεδάσουν. Δυστυχώς, όμως, επήλθε αυτό το οδυνηρό γεγονός», σημείωσε.Στο μεταξύ, το πρωί της Τρίτης (13/10) συνελήφθη και ο φερόμενος ως προμηθευτής των ναρκωτικών ουσιών που κατανάλωσε η 20χρονη.Σε βάρος του είχε εκδοθεί εντάλματα σύλληψης από την ανακρίτρια ενώ κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν ποσότητες MDMA, καθώς και άλλες ναρκωτικές ουσίες, όπως και ζυγαριά.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών.Την Κυριακή η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου, από το οποίο έγινε η προμήθεια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε πολυχώρο εκδηλώσεων όπου διεξαγόταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα- το πρωί της ίδιας μέρας.



Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης προχώρησαν στη σύλληψη του 20χρονου φίλου της, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του ατόμου που διακίνησε τη συγκεκριμένη ναρκωτική ουσία.