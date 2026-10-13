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Μεγάλη καθίζηση σε δρόμο στην Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Καθίζηση Δρόμος Εύβοια Κυκλοφορία Κακοκαιρία

Μεγάλη καθίζηση σε δρόμο στην Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας, δείτε βίντεο

Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Γέφυρας Καλυβίτη στην ανώνυμη δημοτική οδό Ψαχνών – Σταυρού

Μεγάλη καθίζηση σε δρόμο στην Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας, δείτε βίντεο
Μεγάλη καθίζηση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (13/10) σε δρόμο στην περιοχή της Γέφυρας Καλυβίτη στην Εύβοια εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή ο Δήμος, η κυκλοφορία στην ανώνυμη δημοτική οδό Ψαχνών – Σταυρού, στη θέση «Γέφυρα Καλυβίτη», διακόπτεται προσωρινά και στα δύο ρεύματα μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Υποχώρησε δρόμος από την κακοκαιρία στην Εύβοια

Μεγάλη καθίζηση σε δρόμο στην Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας, δείτε βίντεο

Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

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