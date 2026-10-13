Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Μεγάλη καθίζηση σε δρόμο στην Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας, δείτε βίντεο
Μεγάλη καθίζηση σε δρόμο στην Εύβοια λόγω της κακοκαιρίας, δείτε βίντεο
Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Γέφυρας Καλυβίτη στην ανώνυμη δημοτική οδό Ψαχνών – Σταυρού
Μεγάλη καθίζηση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (13/10) σε δρόμο στην περιοχή της Γέφυρας Καλυβίτη στην Εύβοια εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.
Όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή ο Δήμος, η κυκλοφορία στην ανώνυμη δημοτική οδό Ψαχνών – Σταυρού, στη θέση «Γέφυρα Καλυβίτη», διακόπτεται προσωρινά και στα δύο ρεύματα μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.
Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή ο Δήμος, η κυκλοφορία στην ανώνυμη δημοτική οδό Ψαχνών – Σταυρού, στη θέση «Γέφυρα Καλυβίτη», διακόπτεται προσωρινά και στα δύο ρεύματα μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.
Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
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