Ηλικιωμένη που είχε εξαφανιστεί από τη Θέρμη η γυναίκα που εντοπίστηκε σε φωτιά στο Πανόραμα
Ηλικιωμένη που είχε εξαφανιστεί από τη Θέρμη η γυναίκα που εντοπίστηκε σε φωτιά στο Πανόραμα
Η 78χρονη είχε εξαφανιστεί από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από το σπίτι της
Μια 78χρονη που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της και την οποία την αναζητούσαν οι οικείοι ενώ είχε εκδοθεί και silver alert είναι η γυναίκα που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο σημείο που ξέσπασε φωτιά στο Πανόραμα και μεταφέρθηκε στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Την είδηση επιβεβαίωσε ο επικεφαλής του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμμος που συμμετείχε με την ομάδα του από χτες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης γυναίκας. «Την ψάχναμε και σήμερα τη βρήκαμε και μεταφέρθηκε στο "Ιπποκράτειο" νοσοκομείο» είπε.
Η 78χρονη είχε εξαφανιστεί από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από το σπίτι της στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
Την είδηση επιβεβαίωσε ο επικεφαλής του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμμος που συμμετείχε με την ομάδα του από χτες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης γυναίκας. «Την ψάχναμε και σήμερα τη βρήκαμε και μεταφέρθηκε στο "Ιπποκράτειο" νοσοκομείο» είπε.
Η 78χρονη είχε εξαφανιστεί από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από το σπίτι της στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
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