Καλύτερη εικόνα στη φωτιά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Καλύτερη εικόνα στη φωτιά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα
Φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Στο σημείο εντοπίστηκε μία γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της η οποία αυτήν την στιγμή νοσηλεύεται στο «Ιπποκράτειο» νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία 78χρονη που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στη Θέρμη από το Σάββατο (10/10) και την αναζητούσαν οι οικείοι ενώ είχε εκδοθεί και silver alert.
Την είδηση επιβεβαίωσε ο επικεφαλής του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμμος που συμμετείχε με την ομάδα του από χτες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης γυναίκας. «Την ψάχναμε και σήμερα τη βρήκαμε και μεταφέρθηκε στο "Ιπποκράτειο" νοσοκομείο» είπε.
Η φωτιά καίει σε έκταση με πουρνάρια, λίγο πιο πάνω από το γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Πυλαία -Χορτιάτη για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία 78χρονη που είχε εξαφανιστεί από το σπίτι της στη Θέρμη από το Σάββατο (10/10) και την αναζητούσαν οι οικείοι ενώ είχε εκδοθεί και silver alert.
Την είδηση επιβεβαίωσε ο επικεφαλής του ΟΦΚΑΘ, Χρήστος Ράμμος που συμμετείχε με την ομάδα του από χτες για τον εντοπισμό της ηλικιωμένης γυναίκας. «Την ψάχναμε και σήμερα τη βρήκαμε και μεταφέρθηκε στο "Ιπποκράτειο" νοσοκομείο» είπε.
Η φωτιά καίει σε έκταση με πουρνάρια, λίγο πιο πάνω από το γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 15:00.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Επίσης κινητοποιήθηκε και ο Δήμος Πυλαία -Χορτιάτη για να συνδράμει στο έργο των Πυροσβεστικών Δυνάμεων με υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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