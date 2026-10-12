Στη φυλακή ο Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις για την απάτη στον ΕΦΚΑ
Στη φυλακή ο Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις για την απάτη στον ΕΦΚΑ
Μαραθώνια διαδικασία 17 ωρών στην Ευελπίδων - Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις κατηγορίες και έδειξαν τους λογιστές, οι οποίοι με τη σειρά τους στράφηκαν εναντίον τους
Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά την απολογία του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για την μεγάλη υπόθεση απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκ. ευρώ με την ζημία στα ταμεία του Δημοσίου να ανέρχεται περίπου στα 5 εκ. ευρώ.
Ειδικότερα, εκτός από τον παρουσιαστή και τη σύζυγό του, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένας 54χρονος λογιστής, μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία για την οποία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά άλλη υπόθεση όπως και ένα ζευγάρι. Οι δύο τελευταίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» του Φίλιππου Καμπούρη κατά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
Αντίθετα, οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι της υπόθεσης, μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανακρίτρια και εισαγγελέας τους επέβαλλαν κατά περίπτωση τους περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και εγγυοδοσία μεταξύ 4.000 και 8.000 ευρώ.
Η διαδικασία των απολογιών των κατηγορούμενων ήταν μαραθώνια και διήρκησε περίπου 17 ώρες. Στο άκουσμα της απόφασης περί προφυλάκισης ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του παρέμειναν ψύχραιμοι σε αντίθεση με τον 59χρονο φερόμενος ως «αχυράνθρωπο» ο οποίος όταν ενημερώθηκε ότι προφυλακίστηκε άρχισε να κλαίει και να φωνάζει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της ανακρίτριας υποστήριξαν: «Η μη καταβολή των οφειλομένων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, η πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο. (...) Η σχέση μου με τις ως άνω επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών. Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω». Ακόμη, η σύζυγός του ΛΑ.Ο.Σ φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας: «Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης ,εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».
Ακόμη άλλος κατηγορούμενος λογιστής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε στη δική του απολογία: «Το λογιστήριο μου, επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να «απειλήσουμε» ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε κ την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».
Ειδικότερα, εκτός από τον παρουσιαστή και τη σύζυγό του, προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ένας 54χρονος λογιστής, μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία για την οποία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορά άλλη υπόθεση όπως και ένα ζευγάρι. Οι δύο τελευταίοι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» του Φίλιππου Καμπούρη κατά τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.
Αντίθετα, οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι της υπόθεσης, μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανακρίτρια και εισαγγελέας τους επέβαλλαν κατά περίπτωση τους περιοριστικούς όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε Αστυνομικό Τμήμα και εγγυοδοσία μεταξύ 4.000 και 8.000 ευρώ.
Η διαδικασία των απολογιών των κατηγορούμενων ήταν μαραθώνια και διήρκησε περίπου 17 ώρες. Στο άκουσμα της απόφασης περί προφυλάκισης ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του παρέμειναν ψύχραιμοι σε αντίθεση με τον 59χρονο φερόμενος ως «αχυράνθρωπο» ο οποίος όταν ενημερώθηκε ότι προφυλακίστηκε άρχισε να κλαίει και να φωνάζει.
Οι απολογίεςΚατά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. και η σύζυγός του αρνήθηκαν τις βαριές κατηγορίες για εικονικές εταιρείες και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, κάνοντας λόγο για απλή οφειλή και όχι για απάτη, «δείχνοντας» ως υπεύθυνους τους λογιστές της υπόθεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της ανακρίτριας υποστήριξαν: «Η μη καταβολή των οφειλομένων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, η πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο. (...) Η σχέση μου με τις ως άνω επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών. Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω». Ακόμη, η σύζυγός του ΛΑ.Ο.Σ φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας: «Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης ,εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».
Πυρά κατά Καμπούρη από τους λογιστέςΔιαφορετική ήταν όμως η εικόνα κατά τις απολογίες των τριών κατηγορούμενων λογιστών. Κατά πληροφορίες οι εν λόγω κατηγορούμενοι «έριξαν» τα βέλη τους προς τον Φίλιππο Καμπούρη, υποστηρίζοντας ότι περιορίστηκαν αυστηρά στα λογιστικά τους καθήκοντα. Ενδεικτικά είναι τα όσα υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας, ο ένας εκ των τριών κατηγορούμενων λογιστών: «Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει. Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου μου χρησιμοποιήθηκε για οιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών. Επιπροσθέτως πλήρη απόδειξη κατά την ταπεινή μου άποψη ότι η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ανέλαβε τις λογιστικές υποθέσεις του νέου λογιστού και εγώ με email που επάγομαι και προσκομίζω, επέστρεψα στον κ. Καμπούρη και τους συνεργάτες του, όλους τους κωδικούς TAXIS των εταιρειών που είχα την επίβλεψη τους, δεδομένου ότι δεν πλήρωνε το μηναίο κόστος τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων των εταιρειών αυτών ανερχόμενο συνολικά σε 1.350 ευρώ. Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;».
Ακόμη άλλος κατηγορούμενος λογιστής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε στη δική του απολογία: «Το λογιστήριο μου, επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να «απειλήσουμε» ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε κ την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».
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