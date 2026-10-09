Δεν υπάρχει απάτη, ο Φίλιππος Καμπούρης δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, λέει ο δικηγόρος του
ΕΛΛΑΔΑ
Φίλιππος Καμπούρης ΕΦΚΑ Απάτη Απόστολος Λύτρας

Δεν υπάρχει απάτη, ο Φίλιππος Καμπούρης δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, λέει ο δικηγόρος του

Δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση, ανέφερε ο Απόστολος Λύτρας

Δεν υπάρχει απάτη, ο Φίλιππος Καμπούρης δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, λέει ο δικηγόρος του
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Ζημιά στον ΕΦΚΑ τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων ευρώ κατηγορείται πως προκάλεσε το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη και την σύζυγό του που έχουν προφυλακιστεί. Ο δικηγόρος του προέδρου του ΛΑΟΣ, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε πως η υπόθεση αφορά οφειλές και ότι ο πελάτης του δεν έχει περιουσιακά στοιχεία.

«Δεν υπάρχει απάτη, δεν προκύπτει ότι έχει εξαπατηθεί το Δημόσιο. Αν σήμερα ή αύριο προβεί μία εταιρεία που έχει αυτές τις οφειλές σε ρύθμιση ή στον εξωδικαστικό και επιθυμεί να πληρώσει αυτά τα χρέη, μιλάμε για απάτη;», είπε στο MEGA. Σύμφωνα με τον δικηγόρο, «οι εταιρείες που υπάρχουν είχαν αντικείμενο. Υπήρχε αντικείμενο εργασιών, αποδείξεις που είχαν κοπεί. Υπήρχε μια κανονική εταιρεία. Τώρα, σε ποιες εταιρείες είχε συμμετοχή και ποια μορφή συμμετοχής είχε ο κ. Καμπούρης, θα το πούμε ενώπιον του ανακριτή».

«Ο κ. Καμπούρης δεν έχει περιουσιακά στοιχεία. Και αυτός να ήταν δεν θα απέφευγε κάτι. Το ότι έβαλε έναν άνθρωπο όπως λέτε γιατί σε κάποια από αυτά δεν το δέχεται ούτε ο ίδιος, δηλαδή σε κάποιες εταιρείες δεν έχει καμία σχέση ο κ. Καμπούρης και θα αποδειχτεί. Σε κάποιες εταιρείες, τι μορφή συμμετοχής είχε, δεν σημαίνει ότι έγινε μια διαδικασία για να εξαπατηθεί το Δημόσιο. Δεν υπάρχει εγκληματική οργάνωση γιατί δεν υπάρχει καμία δομή όπως το να υπάρχουν ρόλοι συγκεκριμένοι, στρατηγική, ταμεία», είπε ο κ. Λύτρας.


Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε κατά περίπτωση σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και των συγκατηγορουμένων του, διώξεις για:

-διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
-ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση
Κλείσιμο
-απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία
-συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ
-νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση, κατά επάγγελμα (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και για
-μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (πλημμέλημα)


Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα είχε συστήσει περίπου 25 εταιρείες, μεταξύ των οποίων εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων, τις οποίες χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» για την εξαπάτηση του e-ΕΦΚΑ.
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