Αλληλοκατηγορίες για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ: «Δεν αποφάσιζα για τις εισφορές» ανέφερε ο Καμπούρης, τι υποστήριξαν η σύζυγός του και οι λογιστές
Αλληλοκατηγορίες για την απάτη κατά του ΕΦΚΑ: «Δεν αποφάσιζα για τις εισφορές» ανέφερε ο Καμπούρης, τι υποστήριξαν η σύζυγός του και οι λογιστές
Πέντε από τους 11 κατηγορούμενους έχουν απολογηθεί - Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η απολογία του αποκαλούμενου «κωλοτούμπα»
Συνεχίζονται στην πρώην Σχολή Ευελπίδων οι απολογίες των 11 συλληφθέντων για το κύκλωμα της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Η ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε σήμερα στις 09:30 το πρωί και αναμένεται να είναι μαραθώνια. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί πέντε εκ των κατηγορούμενων και αναμένονται οι απολογίες έξι ακόμη εμπλεκόμενων.
Ήδη απολογήθηκαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Ο πρώτος παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περίπου τρεις ώρες, ενώ η δεύτερη λίγο περισσότερο από μία ώρα.
Αμφότεροι αρνήθηκαν τις βαριές κατηγορίες για εικονικές εταιρείες και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, κάνοντας λόγο για απλή οφειλή και όχι για απάτη, «δείχνοντας» ως υπεύθυνους τους λογιστές της υπόθεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της ανακρίτριας υποστήριξαν: «Η μη καταβολή των οφειλομένων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, η πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο. (...) Η σχέση μου με τις ως άνω επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών. Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω».
Επιπρόσθετα, η σύζυγός του προέδρου του ΛΑΟΣ φέρεται να υποστήριξε στη δική της απολογία: «Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».
Διαφορετική ήταν η εικόνα κατά τις απολογίες των τριών κατηγορούμενων λογιστών, οι οποίοι είχαν προηγηθεί. Κατά πληροφορίες οι εν λόγω κατηγορούμενοι «έριξαν» τα βέλη τους προς τον Φίλιππο Καμπούρη, υποστηρίζοντας ότι περιορίστηκαν αυστηρά στα λογιστικά τους καθήκοντα.
Χαρακτηριστικά, ο ένας εκ των τριών φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας: «Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει. Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου μου χρησιμοποιήθηκε για οιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών. Επιπροσθέτως πλήρη απόδειξη κατά την ταπεινή μου άποψη ότι η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ανέλαβε τις λογιστικές υποθέσεις του νέου λογιστού και εγώ με email που επάγομαι και προσκομίζω, επέστρεψα στον κ. Καμπούρη και τους συνεργάτες του, όλους τους κωδικούς TAXIS των εταιρειών που είχα την επίβλεψη τους, δεδομένου ότι δεν πλήρωνε το μηναίο κόστος τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων των εταιρειών αυτών ανερχόμενο συνολικά σε 1.350 ευρώ.
Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;».
Ακόμη, άλλος κατηγορούμενος επίσης λογιστής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε: «Το λογιστήριο μου, επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να «απειλήσουμε» ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε κ την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η απολογία του αποκαλούμενου «κωλοτούμπα», ο οποίος χαρακτηρίζεται στη δικογραφία ως ένας από τους αχυρανθρώπους του κυκλώματος. «Είχα φιλικές σχέσεις με το Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες» αναμένεται να υποστηρίξει ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος στη δική του απολογία για να προσθέσει ακόμη τα εξής: «Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα».
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορούμενων.
Ήδη απολογήθηκαν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, και η σύζυγός του. Ο πρώτος παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για περίπου τρεις ώρες, ενώ η δεύτερη λίγο περισσότερο από μία ώρα.
Αμφότεροι αρνήθηκαν τις βαριές κατηγορίες για εικονικές εταιρείες και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, κάνοντας λόγο για απλή οφειλή και όχι για απάτη, «δείχνοντας» ως υπεύθυνους τους λογιστές της υπόθεσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον της ανακρίτριας υποστήριξαν: «Η μη καταβολή των οφειλομένων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, η πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο. (...) Η σχέση μου με τις ως άνω επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών. Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεων τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω».
Επιπρόσθετα, η σύζυγός του προέδρου του ΛΑΟΣ φέρεται να υποστήριξε στη δική της απολογία: «Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».
Διαφορετική ήταν η εικόνα κατά τις απολογίες των τριών κατηγορούμενων λογιστών, οι οποίοι είχαν προηγηθεί. Κατά πληροφορίες οι εν λόγω κατηγορούμενοι «έριξαν» τα βέλη τους προς τον Φίλιππο Καμπούρη, υποστηρίζοντας ότι περιορίστηκαν αυστηρά στα λογιστικά τους καθήκοντα.
Πυρά κατά Καμπούρη από τους λογιστές
Χαρακτηριστικά, ο ένας εκ των τριών φέρεται να υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας: «Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει. Από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προκύπτει ότι το τηλέφωνο του λογιστικού μου γραφείου μου χρησιμοποιήθηκε για οιαδήποτε επιχειρηματική χρήση των αναφερόμενων στο κατηγορητήριο εταιρειών. Επιπροσθέτως πλήρη απόδειξη κατά την ταπεινή μου άποψη ότι η επαγγελματική-λογιστική συνεργασία μου που είχα με τον κ. Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν, όπως υποστηρίζω, δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε παύσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιρειών τους.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ανέλαβε τις λογιστικές υποθέσεις του νέου λογιστού και εγώ με email που επάγομαι και προσκομίζω, επέστρεψα στον κ. Καμπούρη και τους συνεργάτες του, όλους τους κωδικούς TAXIS των εταιρειών που είχα την επίβλεψη τους, δεδομένου ότι δεν πλήρωνε το μηναίο κόστος τήρησης των βιβλίων και των στοιχείων των εταιρειών αυτών ανερχόμενο συνολικά σε 1.350 ευρώ.
Πως είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;».
Ακόμη, άλλος κατηγορούμενος επίσης λογιστής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποστήριξε: «Το λογιστήριο μου, επανειλημμένως, και με ένταση αναζητούσε στοιχεία για να μπορέσει να καταρτίσει τις φορολογικές δηλώσεις όπως τις κινήσεις λογαριασμού και φτάσαμε στο σημείο να «απειλήσουμε» ότι δεν θα υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις εάν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα ήτοι τις κινήσεις λογαριασμών διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε κ την φορολογική δήλωση με αναληθή κ ανακριβή στοιχεία».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η απολογία του αποκαλούμενου «κωλοτούμπα», ο οποίος χαρακτηρίζεται στη δικογραφία ως ένας από τους αχυρανθρώπους του κυκλώματος. «Είχα φιλικές σχέσεις με το Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες» αναμένεται να υποστηρίξει ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος στη δική του απολογία για να προσθέσει ακόμη τα εξής: «Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά έπαιρνα μισθό από αυτές αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα».
Ο «κωλοτούμπας»
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των απολογιών ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορούμενων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα