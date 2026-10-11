Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Άντισσα Λέσβου
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Άντισσα Λέσβου
Πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο μέτωπο
Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Άντισσας στη Λέσβο, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί δυνάμεις για την αντιμετώπισή της.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και δύο πυροσβεστικά οχήματα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και δύο πυροσβεστικά οχήματα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άντισσα Λέσβου. Κινητοποιήθηκαν 12 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 11, 2026
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