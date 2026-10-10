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Συνελήφθη 15χρονος για πορνογραφία ανηλίκων στην Πεύκη
Συνελήφθη 15χρονος για πορνογραφία ανηλίκων στην Πεύκη
Ο 15χρονος πήρε από προφίλ ανήλικης σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία, την επεξεργάστηκε και δημιούργησε ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο, το οποίο δημοσίευσε στα social media
Στη σύλληψη ενός 15χρονου για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας (5/10) η Αστυνομία στην Πεύκη.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. μετά από έρευνα καταγγελίας, η οποία αφορούσε επεξεργασία φωτογραφίας ανήλικης και ανάρτησή της σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, διαπιστώθηκε ότι ο 15χρονος πήρε από το προφίλ ανήλικης φωτογραφία της.
Στη συνέχεια, επεξεργάστηκε την φωτογραφία, δημιουργώντας ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο και τη δημοσίευσε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Ο 15χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. μετά από έρευνα καταγγελίας, η οποία αφορούσε επεξεργασία φωτογραφίας ανήλικης και ανάρτησή της σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, διαπιστώθηκε ότι ο 15χρονος πήρε από το προφίλ ανήλικης φωτογραφία της.
Στη συνέχεια, επεξεργάστηκε την φωτογραφία, δημιουργώντας ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο και τη δημοσίευσε σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Ο 15χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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