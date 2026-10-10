Τρεις συλλήψεις για το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους
Τρεις συλλήψεις για το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους
Οι τρεις συλληφθέντες είναι εργαζόμενοι της Motor Oil - Χθες είχε συλληφθεί ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε τις εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις
Σε τρεις νέες συλλήψεις προχώρησαν σήμερα οι Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους.
Οι τρεις συλληφθέντες είναι εργαζόμενοι της Motor Oil. Πρόκειται για έναν 36χρονο υπάλληλο που εκτελούσε χρέη εργοδηγού, έναν 50χρονο υπεύθυνο του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και έναν 34χρονο χειριστή έργου.
Οι σημερινές συλλήψεις έρχονται σε συνέχεια της σύλληψης που είχε πραγματοποιηθεί χθες για την ίδια υπόθεση. Ο χθεσινός συλληφθείς, ωστόσο, δεν ήταν εργαζόμενος της Motor Oil αλλά ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου όταν συνέβη το περιστατικό.
Υπενθυμίζεται ότι χθες έχασε τη ζωή του ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες, μέλη του εξωτερικού συνεργείου που συμμετείχαν στις εργασίες. Αρχικά οι δύο βαριά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου και προσήλθε και τρίτος τραυματίας, με πολύ ελαφριά προβλήματα αναπνευστικής λειτουργίας. Οι δύο βαρύτερα τραυματίες διακομίστηκαν στο Θριάσειο, όπου κατέληξε ο ένας. Ο δεύτερος είναι σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Οι τρεις συλληφθέντες είναι εργαζόμενοι της Motor Oil. Πρόκειται για έναν 36χρονο υπάλληλο που εκτελούσε χρέη εργοδηγού, έναν 50χρονο υπεύθυνο του Τμήματος Υγείας και Ασφάλειας και έναν 34χρονο χειριστή έργου.
Οι σημερινές συλλήψεις έρχονται σε συνέχεια της σύλληψης που είχε πραγματοποιηθεί χθες για την ίδια υπόθεση. Ο χθεσινός συλληφθείς, ωστόσο, δεν ήταν εργαζόμενος της Motor Oil αλλά ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που εκτελούσε εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου όταν συνέβη το περιστατικό.
Υπενθυμίζεται ότι χθες έχασε τη ζωή του ο ένας από τους δύο σοβαρά τραυματίες, μέλη του εξωτερικού συνεργείου που συμμετείχαν στις εργασίες. Αρχικά οι δύο βαριά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου και προσήλθε και τρίτος τραυματίας, με πολύ ελαφριά προβλήματα αναπνευστικής λειτουργίας. Οι δύο βαρύτερα τραυματίες διακομίστηκαν στο Θριάσειο, όπου κατέληξε ο ένας. Ο δεύτερος είναι σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
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