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Πέθανε ο ένας από τους δύο τραυματίες του δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους
Πέθανε ο ένας από τους δύο τραυματίες του δυστυχήματος στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους
Η ανακοίνωση της εταιρείας - Σε κρίσιμη κατάσταση ο δεύτερος βαριά τραυματίας - Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριο - Συνελήφθη ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου
Πέθανε ο ένας από τους δύο άνδρες, ηλικίας 43 ετών, που τραυματίστηκαν από την έκρηξη που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους. Σοβαρά τραυματίας παραμένει ο δεύτερος που έχει διασωληνωθεί στο Θριάσειο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο εργαζόμενοι 43 και 50 ετών, ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου όταν συνέβη το περιστατικό.
Αμέσως, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις, καθώς ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
Αρχικά οι δύο βαριά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου και προσήλθε και τρίτος τραυματίας, με πολύ ελαφριά προβλήματα αναπνευστικής λειτουργίας. Οι δύο βαρύτερα τραυματίες διακομίστηκαν στο Θριάσειο, όπου κατέληξε ο ένας. Ο δεύτερος είναι σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, για την υπόθεση συνελήφθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:
Συνελήφθη, σήμερα (9.10.2026) το απόγευμα, στους Αγίους Θεοδώρους, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Θεοδώρων, 59χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης.
Ειδικότερα, σήμερα (9.10.2026) το πρωί, σε περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, εντός εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 43 και 50 ετών, αντίστοιχα, στα πλαίσια συντήρησης εγκαταστάσεων, εκτελούσαν εργασίες κατά τη διάρκεια των οποίων προκλήθηκε εκτόνωση και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.
Οι ανωτέρω τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και εν συνεχεία σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου λίγο αργότερα ο 43χρονος κατέληξε.
Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθη ο ανωτέρω 59χρονος, ως υπεύθυνος επίβλεψης του έργου, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), καθώς επίσης παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής του θανόντα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
Η ανακοίνωση του Θριασίου:
«Σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, περί ώρα 14:00, διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» δύο σοβαρά τραυματίες, μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες στους χώρους των εγκαταστάσεων της εταιρείας Motor Oil.
Οι δύο τραυματίες προσήλθαν ήδη διασωληνωμένοι και αντιμετωπίστηκαν άμεσα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες ιατρικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους.
Παρά τις προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ο ένας εκ των δύο τραυματιών κατέληξε στις 16:48.
Ο δεύτερος τραυματίας, ο οποίος φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου.
Η Διοίκηση και το προσωπικό του Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.»
H νέα ανακοίνωση της Motor Oil:
«Έκτακτη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους
Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζoμένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.
Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη.
Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους».
Η αρχική ενημέρωση από την Motor Oil:
«Σήμερα, στις 11 πμ, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο εργαζόμενοι 43 και 50 ετών, ήταν μέλη εξωτερικού συνεργείου και πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου όταν συνέβη το περιστατικό.
Αμέσως, οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις, καθώς ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
Αρχικά οι δύο βαριά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κορίνθου όπου και προσήλθε και τρίτος τραυματίας, με πολύ ελαφριά προβλήματα αναπνευστικής λειτουργίας. Οι δύο βαρύτερα τραυματίες διακομίστηκαν στο Θριάσειο, όπου κατέληξε ο ένας. Ο δεύτερος είναι σε κρίσιμη κατάσταση έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, για την υπόθεση συνελήφθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου.
Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:
Συνελήφθη, σήμερα (9.10.2026) το απόγευμα, στους Αγίους Θεοδώρους, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Θεοδώρων, 59χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης.
Ειδικότερα, σήμερα (9.10.2026) το πρωί, σε περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, εντός εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, -2- αλλοδαποί, ηλικίας 43 και 50 ετών, αντίστοιχα, στα πλαίσια συντήρησης εγκαταστάσεων, εκτελούσαν εργασίες κατά τη διάρκεια των οποίων προκλήθηκε εκτόνωση και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους.
Οι ανωτέρω τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και εν συνεχεία σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου λίγο αργότερα ο 43χρονος κατέληξε.
Για την υπόθεση αυτή, συνελήφθη ο ανωτέρω 59χρονος, ως υπεύθυνος επίβλεψης του έργου, ενώ για το συμβάν ενημερώθηκε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), καθώς επίσης παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής του θανόντα.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
Η ανακοίνωση του Θριασίου:
«Σήμερα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, περί ώρα 14:00, διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» δύο σοβαρά τραυματίες, μέλη συνεργείου που εκτελούσε εργασίες στους χώρους των εγκαταστάσεων της εταιρείας Motor Oil.
Οι δύο τραυματίες προσήλθαν ήδη διασωληνωμένοι και αντιμετωπίστηκαν άμεσα από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου, το οποίο προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες ιατρικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους.
Παρά τις προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, ο ένας εκ των δύο τραυματιών κατέληξε στις 16:48.
Ο δεύτερος τραυματίας, ο οποίος φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου.
Η Διοίκηση και το προσωπικό του Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος.»
H νέα ανακοίνωση της Motor Oil:
«Έκτακτη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε σήμερα στις εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους
Με βαθιά θλίψη ενημερωθήκαμε ότι ο ένας εκ των δύο εργαζoμένων, της συνεργαζόμενης εργολαβικής εταιρείας που τραυματίστηκαν σοβαρά στο σημερινό ατύχημα, κατέληξε παρόλες τις προσπάθειες των ιατρών.
Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου παραμένει κρίσιμη.
Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και τη δέσμευσή μας να σταθούμε δίπλα στην οικογένεια του θύματος.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος, και η εταιρεία συνεργάζεται απολύτως μαζί τους».
Η αρχική ενημέρωση από την Motor Oil:
«Σήμερα, στις 11 πμ, κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας δυο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».
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