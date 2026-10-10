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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στη Δράμα
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στη Δράμα
Ο άνδρας βρέθηκε στο μπάνιο του διαμερίσματος στο Δοξάτο και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας – Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένας άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα στον ημιώροφο κτιρίου στο Δοξάτο Δράμας, το πρωί του Σαββάτου.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 11:15, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνδρα αγνώστων στοιχείων χωρίς τις αισθήσεις του, στον χώρο του μπάνιου.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε από τους πυροσβέστες έξω από το διαμέρισμα και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.
Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσής της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Γραφείο Δράμας.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 11:15, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν έναν άνδρα αγνώστων στοιχείων χωρίς τις αισθήσεις του, στον χώρο του μπάνιου.
Ο άνδρας μεταφέρθηκε από τους πυροσβέστες έξω από το διαμέρισμα και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας.
Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσής της κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Γραφείο Δράμας.
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