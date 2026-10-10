Παρίσταναν τους γιατρούς και τους αστυνομικούς και άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από ηλικιωμένους σε Κρήτη και Βοιωτία
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Απάτη Ηλικιωμένοι

Παρίσταναν τους γιατρούς και τους αστυνομικούς και άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από ηλικιωμένους σε Κρήτη και Βοιωτία

Εξιχνιάστηκαν έξι περιπτώσεις απάτης και συνελήφθη 60χρονος που είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα»

Παρίσταναν τους γιατρούς και τους αστυνομικούς και άρπαξαν πάνω από 140.000 ευρώ από ηλικιωμένους σε Κρήτη και Βοιωτία
Στην εξιχνίαση έξι περιπτώσεων απάτης και τη σύλληψη ενός 60χρονου άνδρα που κατηγορείται για εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2026 έως και 8.10.2026 άγνωστοι τηλεφωνούσαν σε ηλικιωμένα κυρίως άτομα χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα.

Σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζονταν ως γιατροί και τους ενημέρωναν για δήθεν σοβαρό τροχαίο οικείου τους προσώπου για το οποίο θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν καταβάλλοντας ένα αντίτιμο, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μέλη της εγκληματικής ομάδας αρχικά απειλούσαν τους ηλικιωμένους για τη ζωή των ιδίων και των οικείων τους και εν συνεχεία έτερο μέλος παρουσιαζόμενο ως αστυνομικός τους πρότεινε παροχή προστασίας και φύλαξης.

Με αυτούς τους τρόπους τους τα μέλη της εγκληματικής ομάδας έπειθαν τα θύματά τους, να συγκεντρώσουν και να αφήσουν ή να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή σε υποδεικνυόμενο σημείο ή άτομο. Μάλιστα σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, είχαν καταφέρει να αποσπάσουν σε πέντε περιπτώσεις στο Λασίθι και σε μία στη Βοιωτία το συνολικό χρηματικό ποσό των 69.850 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας 70.550 ευρώ.

Από την προανάκριση , όπως σημειώνεται, ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση και πιο συγκεκριμένα στο ρόλο του «εισπράκτορα», ο 60χρονος που εντοπίσθηκε χθες (09.10.2026) σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 1.675 ευρώ, κοσμήματα και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

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