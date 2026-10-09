Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στα Ιωάννινα: Ο ένας τα μετέφερε και οι άλλοι δύο λειτουργούσαν ως προπομποί
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Συλλήψεις Αστυνομία Διακίνηση ναρκωτικών

Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στα Ιωάννινα: Ο ένας τα μετέφερε και οι άλλοι δύο λειτουργούσαν ως προπομποί

Στις έρευνες συμμετείχαν και οι αστυνομικοί σκύλοι «IKARUS» και «JERRY»

Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στα Ιωάννινα: Ο ένας τα μετέφερε και οι άλλοι δύο λειτουργούσαν ως προπομποί
Περισσότερα από 36 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατασχέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου σε περιοχή των Ιωαννίνων, ενώ συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί που φέρονται να εμπλέκονται στη μεταφορά της ποσότητας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο από τους συλληφθέντες κινούνταν με προπορευόμενο όχημα, λειτουργώντας ως προπομποί για το αυτοκίνητο στο οποίο μεταφέρονταν τα ναρκωτικά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Β΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών Θεσπρωτίας, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.

Κατά τον έλεγχο των δύο οχημάτων, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο δεύτερο 34 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 36 κιλών και 250 γραμμαρίων.

Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στα Ιωάννινα: Ο ένας τα μετέφερε και οι άλλοι δύο λειτουργούσαν ως προπομποί

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο επιβαίνοντες στο πρώτο όχημα λειτουργούσαν ως προπομποί, προπορευόμενοι του αυτοκινήτου που μετέφερε το φορτίο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά και την υποστήριξη της διακίνησης, καθώς και χρηματικά ποσά 2.935 ευρώ και 40.480 λεκ Αλβανίας. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα.

Στις έρευνες συμμετείχαν και οι αστυνομικοί σκύλοι «IKARUS» και «JERRY».

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Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στα Ιωάννινα: Ο ένας τα μετέφερε και οι άλλοι δύο λειτουργούσαν ως προπομποί


Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

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