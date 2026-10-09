Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στα Ιωάννινα: Ο ένας τα μετέφερε και οι άλλοι δύο λειτουργούσαν ως προπομποί
Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά στα Ιωάννινα: Ο ένας τα μετέφερε και οι άλλοι δύο λειτουργούσαν ως προπομποί
Στις έρευνες συμμετείχαν και οι αστυνομικοί σκύλοι «IKARUS» και «JERRY»
Περισσότερα από 36 κιλά ακατέργαστης κάνναβης κατασχέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου σε περιοχή των Ιωαννίνων, ενώ συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί που φέρονται να εμπλέκονται στη μεταφορά της ποσότητας. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι δύο από τους συλληφθέντες κινούνταν με προπορευόμενο όχημα, λειτουργώντας ως προπομποί για το αυτοκίνητο στο οποίο μεταφέρονταν τα ναρκωτικά.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Β΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών Θεσπρωτίας, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.
Κατά τον έλεγχο των δύο οχημάτων, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο δεύτερο 34 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 36 κιλών και 250 γραμμαρίων.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο επιβαίνοντες στο πρώτο όχημα λειτουργούσαν ως προπομποί, προπορευόμενοι του αυτοκινήτου που μετέφερε το φορτίο.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά και την υποστήριξη της διακίνησης, καθώς και χρηματικά ποσά 2.935 ευρώ και 40.480 λεκ Αλβανίας. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα.
Στις έρευνες συμμετείχαν και οι αστυνομικοί σκύλοι «IKARUS» και «JERRY».
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Β΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών Θεσπρωτίας, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών.
Κατά τον έλεγχο των δύο οχημάτων, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο δεύτερο 34 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 36 κιλών και 250 γραμμαρίων.
Από την έρευνα προέκυψε ότι οι δύο επιβαίνοντες στο πρώτο όχημα λειτουργούσαν ως προπομποί, προπορευόμενοι του αυτοκινήτου που μετέφερε το φορτίο.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά και την υποστήριξη της διακίνησης, καθώς και χρηματικά ποσά 2.935 ευρώ και 40.480 λεκ Αλβανίας. Επιπλέον, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα.
Στις έρευνες συμμετείχαν και οι αστυνομικοί σκύλοι «IKARUS» και «JERRY».
Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα