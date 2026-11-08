Πέντε ερωτήματα που βοηθούν να δείτε πέρα από τις αίθουσες και τα προγράμματα, είτε ψάχνετε Νηπιαγωγείο είτε σκέφτεστε την Α΄ Δημοτικού.
«Προχώρα το σχέδιο για τη Γάζα»: Τι είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου μετά τις εκλογές στο Ισραήλ
«Προχώρα το σχέδιο για τη Γάζα»: Τι είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου μετά τις εκλογές στο Ισραήλ
Οι δύο τους είχαν τηλεφωνική επικοινωνία αφού ολοκληρώθηκαν οι εκλογές - Ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να προχωρήσει με το σχέδιό του για τη Γάζα, ανεξάρτητα από τη σύνθεση της κυβέρνησης που θα συγκροτηθεί
Να προχωρήσει στην υλοποίηση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την περασμένη Πέμπτη, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Axios.
Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και τη μεταβίβαση της διοίκησής της σε μια νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση τεχνοκρατών.
Η κυβέρνηση Τραμπ είχε αποφύγει να πιέσει για την εφαρμογή του κατά τη διάρκεια της ισραηλινής προεκλογικής εκστρατείας, προκειμένου να μην εξελιχθεί σε ένα ακόμη πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.
Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, παρότι ο Τραμπ είχε εκφράσει τη στήριξή του στον Νετανιάχου ενόψει των εκλογών, αφού αυτές ολοκληρώθηκαν, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να προχωρήσει με το σχέδιό του για τη Λωρίδα της Γάζας, ανεξάρτητα από τη σύνθεση της κυβέρνησης που θα συγκροτηθεί στο Ισραήλ.
Το Ισραήλ και η Χαμάς είχαν συμφωνήσει στο σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, το οποίο οδήγησε στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στην απελευθέρωση των ομήρων.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου, το οποίο εργάζεται εδώ και μήνες για την προετοιμασία της επόμενης φάσης. Στις βασικές προβλέψεις περιλαμβάνονται η συγκρότηση παλαιστινιακής κυβέρνησης τεχνοκρατών, η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και η απομάκρυνση των ένοπλων οργανώσεων από τη διοίκηση και την ασφάλεια της περιοχής.
Τον περασμένο Ιούλιο, το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία 15 σημείων με τη Χαμάς, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό των ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα και τη μεταβίβαση του πολιτικού και του ελέγχου ασφαλείας στη νέα παλαιστινιακή διοίκηση.
Ωστόσο, η ισραηλινή κυβέρνηση απέφυγε σε μεγάλο βαθμό να προχωρήσει στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, κυρίως εξαιτίας των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων και της προεκλογικής περιόδου.
Κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ τον περασμένο Αύγουστο, ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμβουλος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, είχε ενημερώσει τον Νετανιάχου ότι η Χαμάς είχε δεχθεί, για πρώτη φορά, να παραδώσει τον οπλισμό της.
Ο Κούσνερ είχε καλέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η δέσμευση της οργάνωσης μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη.
Ο Νετανιάχου, ωστόσο, ήταν και παραμένει πολύ επιφυλακτικός όσον αφορά το ενδεχόμενο η Χαμάς να τηρήσει τη συμφωνία αφοπλισμού. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η οργάνωση συνεχίζει να εξοπλίζεται και να ανασυγκροτεί τις στρατιωτικές της δυνατότητες στη Λωρίδα της Γάζας.
Τους τελευταίους τρεις μήνες, το Συμβούλιο Ειρήνης συνεργάζεται με την ισραηλινή κυβέρνηση και τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, προκειμένου να εξειδικεύσει τις προβλέψεις του σχεδίου και να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του Ισραήλ σχετικά με τη διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης.
Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ο αφοπλισμός θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και κάθε βήμα θα υπόκειται σε πλήρη έλεγχο και επαλήθευση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας δεν πρόκειται να ξεκινήσει εάν προηγουμένως δεν έχει καταγραφεί πρόοδος στον αφοπλισμό της Χαμάς.
Στην τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Νετανιάχου συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.
Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της συζήτησης, η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με επίκεντρο τα επόμενα βήματα για τη Γάζα. Την πρωτοβουλία για την τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο ίδιος ο Νετανιάχου, ενώ στην ατζέντα βρέθηκε και ο πόλεμος με το Ιράν.
Το σχέδιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και τη μεταβίβαση της διοίκησής της σε μια νέα παλαιστινιακή κυβέρνηση τεχνοκρατών.
Η κυβέρνηση Τραμπ είχε αποφύγει να πιέσει για την εφαρμογή του κατά τη διάρκεια της ισραηλινής προεκλογικής εκστρατείας, προκειμένου να μην εξελιχθεί σε ένα ακόμη πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης.
Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, παρότι ο Τραμπ είχε εκφράσει τη στήριξή του στον Νετανιάχου ενόψει των εκλογών, αφού αυτές ολοκληρώθηκαν, ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να προχωρήσει με το σχέδιό του για τη Λωρίδα της Γάζας, ανεξάρτητα από τη σύνθεση της κυβέρνησης που θα συγκροτηθεί στο Ισραήλ.
Το Ισραήλ και η Χαμάς είχαν συμφωνήσει στο σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ, το οποίο οδήγησε στον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και στην απελευθέρωση των ομήρων.
Το σχέδιο των 20 σημείων και ο αφοπλισμός της Χαμάς
Στο πλαίσιο της συμφωνίας συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού προέδρου, το οποίο εργάζεται εδώ και μήνες για την προετοιμασία της επόμενης φάσης. Στις βασικές προβλέψεις περιλαμβάνονται η συγκρότηση παλαιστινιακής κυβέρνησης τεχνοκρατών, η ανάπτυξη διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης και η απομάκρυνση των ένοπλων οργανώσεων από τη διοίκηση και την ασφάλεια της περιοχής.
Τον περασμένο Ιούλιο, το Συμβούλιο Ειρήνης κατέληξε σε συμφωνία 15 σημείων με τη Χαμάς, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό των ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα και τη μεταβίβαση του πολιτικού και του ελέγχου ασφαλείας στη νέα παλαιστινιακή διοίκηση.
Ωστόσο, η ισραηλινή κυβέρνηση απέφυγε σε μεγάλο βαθμό να προχωρήσει στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, κυρίως εξαιτίας των εσωτερικών πολιτικών εξελίξεων και της προεκλογικής περιόδου.
Κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ τον περασμένο Αύγουστο, ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμβουλος και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, είχε ενημερώσει τον Νετανιάχου ότι η Χαμάς είχε δεχθεί, για πρώτη φορά, να παραδώσει τον οπλισμό της.
Η παρέμβαση Κούσνερ και οι επιφυλάξεις Νετανιάχου
Ο Κούσνερ είχε καλέσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο η δέσμευση της οργάνωσης μπορούσε να εφαρμοστεί στην πράξη.
Ο Νετανιάχου, ωστόσο, ήταν και παραμένει πολύ επιφυλακτικός όσον αφορά το ενδεχόμενο η Χαμάς να τηρήσει τη συμφωνία αφοπλισμού. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι η οργάνωση συνεχίζει να εξοπλίζεται και να ανασυγκροτεί τις στρατιωτικές της δυνατότητες στη Λωρίδα της Γάζας.
Τους τελευταίους τρεις μήνες, το Συμβούλιο Ειρήνης συνεργάζεται με την ισραηλινή κυβέρνηση και τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, προκειμένου να εξειδικεύσει τις προβλέψεις του σχεδίου και να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του Ισραήλ σχετικά με τη διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης.
Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, ο αφοπλισμός θα πραγματοποιηθεί σταδιακά και κάθε βήμα θα υπόκειται σε πλήρη έλεγχο και επαλήθευση. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η ανοικοδόμηση της Γάζας δεν πρόκειται να ξεκινήσει εάν προηγουμένως δεν έχει καταγραφεί πρόοδος στον αφοπλισμό της Χαμάς.
Στην τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με τον Νετανιάχου συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ.
Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της συζήτησης, η συνομιλία πραγματοποιήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, με επίκεντρο τα επόμενα βήματα για τη Γάζα. Την πρωτοβουλία για την τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο ίδιος ο Νετανιάχου, ενώ στην ατζέντα βρέθηκε και ο πόλεμος με το Ιράν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα