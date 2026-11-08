«Προχώρα το σχέδιο για τη Γάζα»: Τι είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου μετά τις εκλογές στο Ισραήλ

Οι δύο τους είχαν τηλεφωνική επικοινωνία αφού ολοκληρώθηκαν οι εκλογές - Ο Αμερικανός πρόεδρος επιθυμεί να προχωρήσει με το σχέδιό του για τη Γάζα, ανεξάρτητα από τη σύνθεση της κυβέρνησης που θα συγκροτηθεί