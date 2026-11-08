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Οι μουσικοί της ΕΡΤ εμψυχώνουν τους δρομείς του Μαραθωνίου με ζωντανή μουσική, δείτε βίντεο
Οι μουσικοί της ΕΡΤ εμψυχώνουν τους δρομείς του Μαραθωνίου με ζωντανή μουσική, δείτε βίντεο
Τα μουσικά σύνολα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης υποδέχονται τους συμμετέχοντες με ζωντανή μουσική δίνοντάς τους επιπλέον ώθηση
Μια ξεχωριστή μουσική υποδοχή επιφυλάσσει η ΕΡΤ, για ακόμη μία χρονιά, στους δρομείς του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, δίνοντας ρυθμό στην προσπάθειά τους.
Έξω από το κεντρικό κτήριο της ΕΡΤ, στη λεωφόρο Μεσογείων, τα μουσικά σύνολα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης υποδέχονται τους συμμετέχοντες με ζωντανή μουσική, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα και δίνοντάς τους επιπλέον ώθηση για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους μέχρι τον τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Έξω από το κεντρικό κτήριο της ΕΡΤ, στη λεωφόρο Μεσογείων, τα μουσικά σύνολα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης υποδέχονται τους συμμετέχοντες με ζωντανή μουσική, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα και δίνοντάς τους επιπλέον ώθηση για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους μέχρι τον τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
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