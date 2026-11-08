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Στο «καζάνι» του Παπασωτηρίου στη Φλώρινα Γεωργιάδης, Κεραμέως, Σχοινάς και πλήθος στελεχών της ΝΔ, δείτε φωτογραφίες
Στο «καζάνι» του Παπασωτηρίου στη Φλώρινα Γεωργιάδης, Κεραμέως, Σχοινάς και πλήθος στελεχών της ΝΔ, δείτε φωτογραφίες
Στην καθιερωμένη εκδήλωση για την απόσταξη τσίπουρου βρέθηκαν υπουργοί, βουλευτές και δύο μητροπολίτες
Πλήθος κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκε στη Φλώρινα, με αφορμή το καθιερωμένο καζάνι τσίπουρου που διοργανώνει κάθε χρόνο ο βουλευτής Φλώρινας του κόμματος, Σταύρος Παπασωτηρίου.
Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο πρώην υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν επίσης οι Ζέττα Μακρή, Φάνης Παππάς και Λάζαρος Τσαβδαρίδης.
Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία δύο ιεραρχών, του Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Ειρηναίου και του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Συμεών.
Πηγή φωτογραφιών: kozan
Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο πρώην υπουργός Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης.
Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν επίσης οι Ζέττα Μακρή, Φάνης Παππάς και Λάζαρος Τσαβδαρίδης.
Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία δύο ιεραρχών, του Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας Ειρηναίου και του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Συμεών.
Πηγή φωτογραφιών: kozan
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