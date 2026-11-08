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Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα με 187 χλμ στην Εθνική Οδό
Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα με 187 χλμ στην Εθνική Οδό
Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου
Στη σύλληψη ενός 15χρονου που οδηγούσε με ταχύτητα 187 χλμ./ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας προχώρησαν οι αστυνομικοί τα ξημερώματα της Κυριακής.
Ειδικότερα, περίπου στη 1:40 τα ξημερώματα, ο ανήλικος εντοπίστηκε να κινείται στο ύψος της Κηφισιάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, αναπτύσσοντας ταχύτητα 187 χλμ./ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χλμ./ώρα.
Ο 15χρονος, ο οποίος είναι Ρομά, οδηγούσε χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ η ταχύτητά του ξεπερνούσε το επιτρεπόμενο όριο κατά 97 χλμ./ώρα.
Ο ανήλικος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Ειδικότερα, περίπου στη 1:40 τα ξημερώματα, ο ανήλικος εντοπίστηκε να κινείται στο ύψος της Κηφισιάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, αναπτύσσοντας ταχύτητα 187 χλμ./ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χλμ./ώρα.
Ο 15χρονος, ο οποίος είναι Ρομά, οδηγούσε χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ η ταχύτητά του ξεπερνούσε το επιτρεπόμενο όριο κατά 97 χλμ./ώρα.
Ο ανήλικος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
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