Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα με 187 χλμ στην Εθνική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Κηφισιά Υπερβολική ταχύτητα Σύλληψη

Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα με 187 χλμ στην Εθνική Οδό

Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου

Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα με 187 χλμ στην Εθνική Οδό
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Στη σύλληψη ενός 15χρονου που οδηγούσε με ταχύτητα 187 χλμ./ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας προχώρησαν οι αστυνομικοί τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ειδικότερα, περίπου στη 1:40 τα ξημερώματα, ο ανήλικος εντοπίστηκε να κινείται στο ύψος της Κηφισιάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, αναπτύσσοντας ταχύτητα 187 χλμ./ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χλμ./ώρα.

Ο 15χρονος, ο οποίος είναι Ρομά, οδηγούσε χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ η ταχύτητά του ξεπερνούσε το επιτρεπόμενο όριο κατά 97 χλμ./ώρα.

Ο ανήλικος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οι αστυνομικοί προχώρησαν και στη σύλληψη της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
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