Ζαζόπουλος για Καμπούρη: Μας κάλεσαν από τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος, έπεσα από τα σύννεφα όταν μου είπαν ότι πρόκειται για τον Φίλιππο
Ζαζόπουλος για Καμπούρη: Μας κάλεσαν από τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος, έπεσα από τα σύννεφα όταν μου είπαν ότι πρόκειται για τον Φίλιππο
Μου είχε συστηθεί ως υπεύθυνος του μαγαζιού, είπε ο τραγουδιστής
Την έκπληξή του όταν πληροφορήθηκε ότι ο Φίλιππος Καμπούρης, τον οποίο γνώριζε ως υπεύθυνο του νυχτερινού μαγαζιού όπου είχε εργαστεί, βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης με τις εταιρείες-φαντάσματα που κατηγορείται ότι είχε στήσει, εξέφρασε ο Αλέκος Ζαζόπουλος.
Ο τραγουδιστής είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που κλήθηκαν από τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος να καταθέσουν στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα, καθώς εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι στις επιχειρήσεις που είχε δημιουργήσει ο Φίλιππος Καμπούρης.
Μιλώντας την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Αλέκος Ζαζόπουλος δήλωσε: «Μας κάλεσαν από τη Δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Ο Φίλιππος Καμπούρης μου είχε συστηθεί ως υπεύθυνος του μαγαζιού. Έπεσα από τα σύννεφα, όταν πήγα και μου είπαν ότι πρόκειται για τον Φίλιππο, έπαθα πλάκα, λέω "τι γίνεται; Είναι δυνατόν;».
Δείτε το βίντεο
Γνωστά ονόματα από τον χώρο της μουσικής εμφανίζονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να είχαν ασφαλιστεί εικονικά μέσω εταιρειών-φαντασμάτων που φέρεται να είχε δημιουργήσει ο Φίλιππος Καμπούρης. Η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με τις Αρχές, απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με τη ζημία για τον ασφαλιστικό οργανισμό να υπολογίζεται σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη αρκετοί τραγουδιστές έχουν κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες καταθέσεις.
Μεταξύ των καλλιτεχνών που, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ αυτών που πίστευαν ότι ήταν ασφαλισμένοι και ότι οι εισφορές τους καταβάλλονταν κανονικά στον ΕΦΚΑ είναι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πέτρος Ίμβριος, η Έφη Θώδη, η Κατερίνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εισφορές των συγκεκριμένων καλλιτεχνών, όπως και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, δεν κατέληγαν στα δημόσια ταμεία. Για τον λόγο αυτό, οι τραγουδιστές καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στην Οικονομική Αστυνομία σχετικά με την ασφάλισή τους στις επιχειρήσεις που φέρεται να είχαν δημιουργηθεί από το κύκλωμα.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων αν οι καλλιτέχνες γνώριζαν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εργοδότες τους, καθώς και αν είχαν πράγματι εργαστεί στα νυχτερινά κέντρα στα οποία εμφανίζονταν δηλωμένοι ως εργαζόμενοι. Σημειώνεται ότι σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη. Ο ίδιος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Κυριακή, ενώ αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι πρόκειται για σκευωρία, δηλώνοντας αθώος.
Ο τραγουδιστής είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που κλήθηκαν από τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος να καταθέσουν στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα, καθώς εμφανίζονταν ως ασφαλισμένοι στις επιχειρήσεις που είχε δημιουργήσει ο Φίλιππος Καμπούρης.
Μιλώντας την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Αλέκος Ζαζόπουλος δήλωσε: «Μας κάλεσαν από τη Δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Ο Φίλιππος Καμπούρης μου είχε συστηθεί ως υπεύθυνος του μαγαζιού. Έπεσα από τα σύννεφα, όταν πήγα και μου είπαν ότι πρόκειται για τον Φίλιππο, έπαθα πλάκα, λέω "τι γίνεται; Είναι δυνατόν;».
Δείτε το βίντεο
Γνωστά ονόματα από τον χώρο της μουσικής εμφανίζονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να είχαν ασφαλιστεί εικονικά μέσω εταιρειών-φαντασμάτων που φέρεται να είχε δημιουργήσει ο Φίλιππος Καμπούρης. Η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με τις Αρχές, απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με τη ζημία για τον ασφαλιστικό οργανισμό να υπολογίζεται σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη αρκετοί τραγουδιστές έχουν κληθεί να καταθέσουν ως μάρτυρες, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες καταθέσεις.
Μεταξύ των καλλιτεχνών που, σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ αυτών που πίστευαν ότι ήταν ασφαλισμένοι και ότι οι εισφορές τους καταβάλλονταν κανονικά στον ΕΦΚΑ είναι ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πέτρος Ίμβριος, η Έφη Θώδη, η Κατερίνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εισφορές των συγκεκριμένων καλλιτεχνών, όπως και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, δεν κατέληγαν στα δημόσια ταμεία. Για τον λόγο αυτό, οι τραγουδιστές καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στην Οικονομική Αστυνομία σχετικά με την ασφάλισή τους στις επιχειρήσεις που φέρεται να είχαν δημιουργηθεί από το κύκλωμα.
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων αν οι καλλιτέχνες γνώριζαν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εργοδότες τους, καθώς και αν είχαν πράγματι εργαστεί στα νυχτερινά κέντρα στα οποία εμφανίζονταν δηλωμένοι ως εργαζόμενοι. Σημειώνεται ότι σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη. Ο ίδιος πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Κυριακή, ενώ αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι πρόκειται για σκευωρία, δηλώνοντας αθώος.
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