ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ισχυρότατος σεισμός στον Παναμά μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, προειδοποίηση για τσουνάμι από το Μεξικό μέχρι και τη Χαβάη, βίντεο και φωτογραφίες

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αναφορές για εκρήξεις και πυρά αντιαεροπορικής άμυνας στην Τεχεράνη, δείτε βίντεο

Συνελήφθη στην Άμφισσα άνδρας με 36 μαχαίρια, σπαθιά, καραμπίνες και 29 κινητά
ΕΛΛΑΔΑ
Άμφισσα Μαχαίρια σπαθιά

Συνελήφθη στην Άμφισσα άνδρας με 36 μαχαίρια, σπαθιά, καραμπίνες και 29 κινητά

Κατασχέθηκαν επίσης ζυγαριές ακριβείας, χρηματικό ποσό, όπλα, φυσίγγια όπλων, κάμερα ασφαλείας, οχήματα

Συνελήφθη στην Άμφισσα άνδρας με 36 μαχαίρια, σπαθιά, καραμπίνες και 29 κινητά
Με δεκάδες μαχαίρια, όπλα, ποσότητα ναρκωτικών, καθώς και 29 κινητά τηλέφωνα, εντόπισαν οι αστυνομικοί στην κατοχή ενός άνδρα που συνελήφθη σε περιοχή της Άμφισσας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, μετά την αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λαμίας, με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ και αστυνομικών της Άμφισσας – Δελφών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, κατά την έρευνα που ακολούθησε στην κατοχή του συλληφθέντος, σε δύο κατοικίες και στα οχήματα που χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

425,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, σε εννέα αυτοσχέδιες συσκευασίες.

201 δισκία ναρκωτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, χωρίς ιατρική συνταγή.

0,8 γραμμάρια κοκαΐνης.

Τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και τρεις τρίφτες κάνναβης.

2.493 ευρώ.

Κλείσιμο
Τρία κυνηγετικά όπλα, δύο αεροβόλα τυφέκια, 104 κυνηγετικά φυσίγγια και 18 προωθητικά φυσίγγια.

36 μαχαίρια, δύο σπαθιά, ένα ξύλινο ρόπαλο και ένα πτυσσόμενο γκλοπ.

29 κινητά τηλέφωνα και πλήθος νάιλον περιτυλιγμάτων για τη συσκευασία ναρκωτικών.

Ανιχνευτής μετάλλων, δύο φορητοί πομποδέκτες με δυνατότητα λήψης αστυνομικών συχνοτήτων, διόπτρα όπλου και χειροπέδες.

Τέσσερις κροτίδες, καθώς και άλλα αντικείμενα.

Επιπλέον, από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν ένα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο, ένα ΙΧ φορτηγό, μία μοτοσικλέτα και ένα μοτοποδήλατο, τα οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της παράνομης δράσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εντοπισμός κάμερας ασφαλείας, μέσω της οποίας, όπως διαπιστώθηκε, επιτηρούνταν ο εξωτερικός δημόσιος χώρος έξω από μία από τις κατοικίες.

Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών ασυρμάτου, καθώς και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Την προανάκριση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Άμφισσας.

Δείτε φωτογραφίες από τα όπλα και τα ναρκωτικά

Συνελήφθη στην Άμφισσα άνδρας με 36 μαχαίρια, σπαθιά, καραμπίνες και 29 κινητά
Συνελήφθη στην Άμφισσα άνδρας με 36 μαχαίρια, σπαθιά, καραμπίνες και 29 κινητά
Συνελήφθη στην Άμφισσα άνδρας με 36 μαχαίρια, σπαθιά, καραμπίνες και 29 κινητά
Συνελήφθη στην Άμφισσα άνδρας με 36 μαχαίρια, σπαθιά, καραμπίνες και 29 κινητά
Συνελήφθη στην Άμφισσα άνδρας με 36 μαχαίρια, σπαθιά, καραμπίνες και 29 κινητά
Συνελήφθη στην Άμφισσα άνδρας με 36 μαχαίρια, σπαθιά, καραμπίνες και 29 κινητά
Συνελήφθη στην Άμφισσα άνδρας με 36 μαχαίρια, σπαθιά, καραμπίνες και 29 κινητά
Συνελήφθη στην Άμφισσα άνδρας με 36 μαχαίρια, σπαθιά, καραμπίνες και 29 κινητά
Συνελήφθη στην Άμφισσα άνδρας με 36 μαχαίρια, σπαθιά, καραμπίνες και 29 κινητά

Thema Insights

Η πρώτη φορά ξεκινά από την προηγούμενη νύχτα

Η πρώτη φορά ξεκινά από την προηγούμενη νύχτα

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.

NOMOS AI Partner: Πιο γρήγορη, τεκμηριωμένη και αποτελεσματική νομική εργασία με τη δύναμη του Agentic AI

Η NOMOS, η πιο αξιόπιστη και πλήρης βάση νομικής πληροφόρησης στην Ελλάδα, παρουσίασε τον NOMOS AI Partner, έναν ψηφιακό συνεργάτη που υποστηρίζει τον σύγχρονο νομικό για ταχύτερη έρευνα, βαθύτερη ανάλυση και πιο αποτελεσματική καθημερινή εργασία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης