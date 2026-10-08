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Μητέρα δώρισε τα όργανα της 36χρονης κόρης της που πέθανε μετά από ρήξη ανευρύσματος στη Λαμία
Μητέρα δώρισε τα όργανα της 36χρονης κόρης της που πέθανε μετά από ρήξη ανευρύσματος στη Λαμία
Έγινε λήψη καρδιάς, ήπατος, νεφρών, πνευμόνων και κερατοειδών
Ένα μάθημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης μέσα από τον πιο βαθύ πόνο της απώλειας αγαπημένου προσώπου, δόθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/10) στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
Η 36χρονη νοσηλεύτρια από τη Λαμία έδινε επί μέρες σκληρή μάχη με τη ζωή καθώς είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές του γενικού νοσοκομείου Λαμίας, η κατάστασή της δυστυχώς αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη και τελικά διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός της θάνατος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου νοσηλευόταν.
Η μητέρα της 36χρονης αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα της κόρης της και άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση και «γέφυρα ζωής» με τη συμμετοχή ιατρικών ομάδων από πέντε διαφορετικά νοσοκομεία. Έγινε λήψη καρδιάς, ήπατος, νεφρών, πνευμόνων και κερατοειδών, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Η επίσημη ανακοίνωση από τον διοικητή του Νοσοκομείου Παναγιώτη Λαχλάλι:
«Σήμερα στις 8 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας δωρεά οργάνων προς μεταμόσχευση, μιας συνανθρώπου μας που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ.
Η μεταμοσχευτική διαδικασία ξεκίνησε μετά τις 04.00’ τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκε με τη λήψη καρδιάς, ήπατος, νεφρών, πνευμόνων και κερατοειδών στο χειρουργείο του Νοσοκομείου μας από πέντε (5) εξειδικευμένες μονάδες λήψης και μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών που κατέφθασαν από το Τορίνο της Ιταλίας, τα Νοσοκομεία Ωνάσειο και Ευαγγελισμό των Αθηνών, Ιπποκράτειο και Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, σε άρτια συνεργασία με τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες του Νοσοκομείου μας (ΜΕΘ, Αναισθησιολογικό τμήμα, νοσηλευτικό προσωπικό ΜΕΘ και Χειρουργείου).
Η σύμπραξη και η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Τοπική Συντονίστρια Μεταμοσχεύσεων, Ε.Ο.Μ., Γ.Ν. Λαμίας, 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, ΕΚΑΒ, Υ.Υ.), με γνώμονα τον σεβασμό προς τη δότρια και την ελπίδα για ζωή των ληπτών, αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα ανθρωπιάς και ιατρικής αριστείας.
Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας δότριας και την απέραντη ευγνωμοσύνη για την απόφαση, παρά τη θλίψη τους, να δώσουν τη συναίνεσή τους ώστε να πραγματοποιηθεί η δωρεά, μετατρέποντας έτσι την απώλεια σε πολύτιμο δώρο ζωής.
Ας αποτελέσουν παράδειγμα και πρότυπο για όλους»
Η 36χρονη νοσηλεύτρια από τη Λαμία έδινε επί μέρες σκληρή μάχη με τη ζωή καθώς είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές του γενικού νοσοκομείου Λαμίας, η κατάστασή της δυστυχώς αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη και τελικά διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός της θάνατος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας όπου νοσηλευόταν.
Η μητέρα της 36χρονης αποφάσισε να δωρίσει τα όργανα της κόρης της και άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση και «γέφυρα ζωής» με τη συμμετοχή ιατρικών ομάδων από πέντε διαφορετικά νοσοκομεία. Έγινε λήψη καρδιάς, ήπατος, νεφρών, πνευμόνων και κερατοειδών, σύμφωνα με το lamiareport.gr.
Η επίσημη ανακοίνωση από τον διοικητή του Νοσοκομείου Παναγιώτη Λαχλάλι:
«Σήμερα στις 8 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε για μια ακόμη φορά στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας δωρεά οργάνων προς μεταμόσχευση, μιας συνανθρώπου μας που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ.
Η μεταμοσχευτική διαδικασία ξεκίνησε μετά τις 04.00’ τα ξημερώματα και ολοκληρώθηκε με τη λήψη καρδιάς, ήπατος, νεφρών, πνευμόνων και κερατοειδών στο χειρουργείο του Νοσοκομείου μας από πέντε (5) εξειδικευμένες μονάδες λήψης και μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών που κατέφθασαν από το Τορίνο της Ιταλίας, τα Νοσοκομεία Ωνάσειο και Ευαγγελισμό των Αθηνών, Ιπποκράτειο και Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης, σε άρτια συνεργασία με τις ιατρικές και νοσηλευτικές ομάδες του Νοσοκομείου μας (ΜΕΘ, Αναισθησιολογικό τμήμα, νοσηλευτικό προσωπικό ΜΕΘ και Χειρουργείου).
Η σύμπραξη και η συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Τοπική Συντονίστρια Μεταμοσχεύσεων, Ε.Ο.Μ., Γ.Ν. Λαμίας, 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, ΕΚΑΒ, Υ.Υ.), με γνώμονα τον σεβασμό προς τη δότρια και την ελπίδα για ζωή των ληπτών, αποτελεί ένα σπουδαίο παράδειγμα ανθρωπιάς και ιατρικής αριστείας.
Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας δότριας και την απέραντη ευγνωμοσύνη για την απόφαση, παρά τη θλίψη τους, να δώσουν τη συναίνεσή τους ώστε να πραγματοποιηθεί η δωρεά, μετατρέποντας έτσι την απώλεια σε πολύτιμο δώρο ζωής.
Ας αποτελέσουν παράδειγμα και πρότυπο για όλους»
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