Νταλίκα εξετράπη στην Αθηνών - Λαμίας, γέμισε ζάχαρη ο δρόμος
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Τροχαίο

Νταλίκα εξετράπη στην Αθηνών - Λαμίας, γέμισε ζάχαρη ο δρόμος

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Κάστρου, στο ρεύμα προς Αθήνα – Η νταλίκα προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και ακινητοποιήθηκε στη ΛΕΑ – Δεν τραυματίστηκε ο οδηγός

Νταλίκα εξετράπη στην Αθηνών - Λαμίας, γέμισε ζάχαρη ο δρόμος
Τροχαίο ατύχημα με νταλίκα, σημειώθηκε στις 03:30’ τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/10/26) στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Κάστρου Βοιωτίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport το μεγάλο όχημα, έμφορτο με ζάχαρη, εξετράπη της πορείας του στο 113ο χλμ στο ρεύμα προς την πρωτεύουσα και αφού χτύπησε αρκετές φορές στα προστατευτικά κιγκλιδώματα, ακινητοποιήθηκε στη ΛΕΑ, καλύπτοντας και ένα μεγάλο μέρος της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Νταλίκα εξετράπη στην Αθηνών - Λαμίας, γέμισε ζάχαρη ο δρόμος
Νταλίκα εξετράπη στην Αθηνών - Λαμίας, γέμισε ζάχαρη ο δρόμος


Ο Σέρβος οδηγός της ευτυχώς δεν χτύπησε και το ατύχημα περιορίστηκε σε υλικές ζημιές. Μάλιστα μέρος από το φορτίο που κουβαλούσε σκορπίστηκε στο δρόμο και τα συνεργεία είχαν και το έργο της απομάκρυνσης της από το σημείο, το οποίο βέβαια σημάνθηκε από τη Νέα Οδό με την επίβλεψη της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.

Νταλίκα εξετράπη στην Αθηνών - Λαμίας, γέμισε ζάχαρη ο δρόμος

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