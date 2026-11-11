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Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων
Αυξημένη κίνηση στους δρόμους της Αθήνας: Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Μεσογείων
Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής – Πού καταγράφονται μεγαλύτερες καθυστερήσεις
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το βράδυ της Τετάρτης (11/11), με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στον Κηφισό, όπου παρατηρείται έντονο μποτιλιάρισμα σε μεγάλο τμήμα του οδικού άξονα.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού, από την περιοχή των Σεπολίων προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Μεταμόρφωση. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στη συνέχεια του οδικού άξονα, προς τον κόμβο της Αττικής Οδού.
Προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Αμαρουσίου, ενώ κατά τόπους αυξημένη είναι η κίνηση και στην περιοχή του Χαλανδρίου.
Στη λεωφόρο Μεσογείων καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις, κυρίως στο τμήμα από την περιοχή του Νέου Ψυχικού προς την Αθήνα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετά σημεία.
Αυξημένη κίνηση εμφανίζεται κατά τόπους και στους δρόμους γύρω από το Περιστέρι και το Αιγάλεω, ενώ επιβαρυμένα είναι ορισμένα τμήματα του οδικού δικτύου στο κέντρο της Αθήνας.
Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού, από την περιοχή των Σεπολίων προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Μεταμόρφωση. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στη συνέχεια του οδικού άξονα, προς τον κόμβο της Αττικής Οδού.
Προβλήματα παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Αμαρουσίου, ενώ κατά τόπους αυξημένη είναι η κίνηση και στην περιοχή του Χαλανδρίου.
Στη λεωφόρο Μεσογείων καταγράφονται επίσης καθυστερήσεις, κυρίως στο τμήμα από την περιοχή του Νέου Ψυχικού προς την Αθήνα, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετά σημεία.
Αυξημένη κίνηση εμφανίζεται κατά τόπους και στους δρόμους γύρω από το Περιστέρι και το Αιγάλεω, ενώ επιβαρυμένα είναι ορισμένα τμήματα του οδικού δικτύου στο κέντρο της Αθήνας.
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