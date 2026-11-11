Στη φυλακή 33χρονος επιχειρηματίας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη
Στη φυλακή 33χρονος επιχειρηματίας για το κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλονίκη
Ο 33χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν στον τομέα των δημοσίων σχέσεων των επιχειρήσεων που εμφανίζονται να χρησιμοποίησαν αχυρανθρώπους και δεν αποδέχεται τις αποδιδόμενες σε βάρος του κατηγορίες
Προφυλακίστηκε ο 33χρονος επιχειρηματίας που απολογήθηκε σήμερα (11/11) για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος επιχειρηματίας φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν στον τομέα των δημοσίων σχέσεων των επιχειρήσεων που εμφανίζονται να χρησιμοποίησαν αχυρανθρώπους και δεν αποδέχεται τις αποδιδόμενες σε βάρος του κατηγορίες.
Σημειώνεται ότι, όπως περιγράφεται στο διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία, κατά την περίοδο 2018-2026, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής να έχει συστηματική δράση ενός οργανωμένου οικονομικού δικτύου με τη μορφή «ομίλου επιχειρήσεων εστίασης».
Στον κατηγορούμενο αποδίδεται ρόλος καθοδηγητή και αναφορικά με τη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) περιγράφεται ότι ακολουθούσε ένα σταθερό μοτίβο απάτης: Είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε μέσω της εταιρείας του κατηγορείται ως αρχικός μισθωτής ή εγγυητής σε 36 δηλώσεις μίσθωσης με ιδιοκτήτες ακινήτων σε 9 στρατηγικά φυσικά καταστήματα. Ακολούθως, μέσω 88 δηλώσεων υπεκμίσθωσης στο Taxisnet, μετέφερε τη λειτουργία των καταστημάτων σε μια αλυσίδα από 28 εικονικά νομικά πρόσωπα (Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.).
Οι εταιρείες αυτές, σύμφωνα πάντα με το διαβιβαστικό, διοικούνταν τυπικά από «αχυρανθρώπους» , οι οποίοι ήταν παντελώς
άγνωστοι στο προσωπικό και τους ιδιοκτήτες. Μόλις κάθε εταιρεία συσσώρευε υπέρογκα χρέη προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ) και προμηθευτές, οδηγούνταν σε «εκκαθάριση». Ο 33χρονος κατήγγειλε την υπεκμίσθωση και εισήγαγε στο ίδιο ακίνητο νέο εικονικό ΑΦΜ, ενώ ο ίδιος διατηρούσε ανέπαφο τον έλεγχο των ακινήτων-φιλέτων.
Όσον αφορά τη μισθοδοσία και τα ταμεία, λειτουργούσαν αποκλειστικά με διακίνηση μετρητών (μετρητά σε φακέλους) μέσω περιφερειακών επιχειρησιακών διευθυνόντων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος επιχειρηματίας φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν στον τομέα των δημοσίων σχέσεων των επιχειρήσεων που εμφανίζονται να χρησιμοποίησαν αχυρανθρώπους και δεν αποδέχεται τις αποδιδόμενες σε βάρος του κατηγορίες.
Σημειώνεται ότι, όπως περιγράφεται στο διαβιβαστικό προς την Εισαγγελία, κατά την περίοδο 2018-2026, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής να έχει συστηματική δράση ενός οργανωμένου οικονομικού δικτύου με τη μορφή «ομίλου επιχειρήσεων εστίασης».
Στον κατηγορούμενο αποδίδεται ρόλος καθοδηγητή και αναφορικά με τη μεθοδολογία δράσης (modus operandi) περιγράφεται ότι ακολουθούσε ένα σταθερό μοτίβο απάτης: Είτε ως φυσικό πρόσωπο είτε μέσω της εταιρείας του κατηγορείται ως αρχικός μισθωτής ή εγγυητής σε 36 δηλώσεις μίσθωσης με ιδιοκτήτες ακινήτων σε 9 στρατηγικά φυσικά καταστήματα. Ακολούθως, μέσω 88 δηλώσεων υπεκμίσθωσης στο Taxisnet, μετέφερε τη λειτουργία των καταστημάτων σε μια αλυσίδα από 28 εικονικά νομικά πρόσωπα (Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε.).
Οι εταιρείες αυτές, σύμφωνα πάντα με το διαβιβαστικό, διοικούνταν τυπικά από «αχυρανθρώπους» , οι οποίοι ήταν παντελώς
άγνωστοι στο προσωπικό και τους ιδιοκτήτες. Μόλις κάθε εταιρεία συσσώρευε υπέρογκα χρέη προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, e-ΕΦΚΑ) και προμηθευτές, οδηγούνταν σε «εκκαθάριση». Ο 33χρονος κατήγγειλε την υπεκμίσθωση και εισήγαγε στο ίδιο ακίνητο νέο εικονικό ΑΦΜ, ενώ ο ίδιος διατηρούσε ανέπαφο τον έλεγχο των ακινήτων-φιλέτων.
Όσον αφορά τη μισθοδοσία και τα ταμεία, λειτουργούσαν αποκλειστικά με διακίνηση μετρητών (μετρητά σε φακέλους) μέσω περιφερειακών επιχειρησιακών διευθυνόντων.
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