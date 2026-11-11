Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Στο νοσοκομείο 10χρονος που παρασύρθηκε και εγκλωβίστηκε κάτω από λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης
Στο νοσοκομείο 10χρονος που παρασύρθηκε και εγκλωβίστηκε κάτω από λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης
Το παιδάκι φέρεται να υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 16:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11) στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη με Αμασίας στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας 10χρονος παρασύρθηκε και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αστικό λεωφορείο. Το παιδάκι φέρεται να υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του παιδιού. Ωστόσο, αυτό δεν χρειάστηκε καθώς ο ανήλικος απεγκλωβίστηκε από πολίτες.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του παιδιού. Ωστόσο, αυτό δεν χρειάστηκε καθώς ο ανήλικος απεγκλωβίστηκε από πολίτες.
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