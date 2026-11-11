Στο νοσοκομείο 10χρονος που παρασύρθηκε και εγκλωβίστηκε κάτω από λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Παράσυρση πεζού Ανήλικος Λεωφορείο Θεσσαλονίκη

Στο νοσοκομείο 10χρονος που παρασύρθηκε και εγκλωβίστηκε κάτω από λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης

Το παιδάκι φέρεται να υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς

Στο νοσοκομείο 10χρονος που παρασύρθηκε και εγκλωβίστηκε κάτω από λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης
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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περίπου στις 16:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (11/11) στη συμβολή των οδών Τσαλδάρη με Αμασίας στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας 10χρονος παρασύρθηκε και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αστικό λεωφορείο. Το παιδάκι φέρεται να υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γεννηματάς.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς και δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με 6 πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του παιδιού. Ωστόσο, αυτό δεν χρειάστηκε καθώς ο ανήλικος απεγκλωβίστηκε από πολίτες.
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