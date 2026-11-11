Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

Σε αυτό το τεύχος του Άκη Πετρετζίκη, βάζουμε τα χέρια στο αλεύρι και κατακτάμε «Τα μυστικά της ζύμης»!Και αυτή την Κυριακή, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.Πίτες, πίτσες, κρουασάν και brioche γίνονται η αφορμή για μια απολαυστική μαγειρική πρόκληση. Με οδηγό τον Άκη, μαθαίνουμε όλα όσα κάνουν μια ζύμη αφράτη, τραγανή, ελαστική και πετυχημένη.αποκαλύπτουμε τα μυστικά της από την πρώτη στιγμή μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Είτε είμαστε αρχάριοι είτε προχωρημένοι, βρίσκουμε δοκιμασμένες τεχνικές, χρήσιμα tips και μυστικά που αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουμε τη ζύμη.Αλευρώνουμε τον πάγκο, σηκώνουμε τα μανίκια και ανακαλύπτουμε πόσο εύκολο είναι να κάνουμε το δύσκολο… παιχνιδάκι!Ξεφυλλίζουμε το τεύχος και ανακαλύπτουμε:Κάθε μεγάλη μαγειρική επιτυχία ξεκινά από τα σωστά μυστικά! Ο Άκης αποκαλύπτει απλές τεχνικές και πολύτιμα tips που θα σε βάλουν στον κόσμο της ζύμης και θα σε κάνουν να νιώθεις σιγουριά σε κάθε βήμα.Τα βασικά τα έχεις κατακτήσει. Τώρα ήρθε η ώρα για το επόμενο επίπεδο! Ο Άκης μοιράζεται 10 πιο ψαγμένα μυστικά και τεχνικές που κάνουν τη διαφορά στις λεπτομέρειες. Γιατί η καλή ζύμη είναι τέχνη, αλλά η εξαιρετική ζύμη είναι υπόθεση γνώσης!Οι πίτες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής παράδοσης! Με πράσα και κιμά, χορταρικά, κολοκύθα ή μανιτάρια, ο Άκης δίνει τη δική του νόστιμη πινελιά σε αγαπημένες συνταγές και μας αποκαλύπτει τα μυστικά της τέλειας σπιτικής ζύμης.Βασική ζύμη για πίτες, Χορτόπιτα με φέτα, Πρασοκιμαδόπιτα, Μανιταρόπιτα με Μετσοβόνε, Αλμυρή κολοκυθόπιταΜία βασική ζύμη, αμέτρητες απολαυστικές δυνατότητες! Φτιάχνουμε τη δική μας πίτσα με toppings της επιλογής μας, αλλά και πεϊνιρλί, pinsa και δύο ξεχωριστές πίτσες που ξεχειλίζουν γεύση.Βασική ζύμη για πίτσα, Πεϊνιρλί με σάλτσα ντομάτας, φέτα και λουκάνικο, Detroit style pizza, Pinsa με μορταδέλα και φιστίκι Αιγίνης, Πίτσα με μανιτάρια και κρέμα παρμεζάναςΒουτυρένια, αφράτα και ακαταμάχητα, τα κρουασάν έχουν γίνει αγαπημένη καθημερινή απόλαυση! Από τα κλασικά κρουασάν βουτύρου μέχρι τα cruffins, τα danish pastries και το λαχταριστό kouign amann, ανακαλύπτουμε όλες τις γλυκές εκδοχές τους.Βασική ζύμη για κρουασάν, Κρουασάν βουτύρου, Cruffins, Danish pastries με κρέμα λεμονιού και σάλτσα raspberries, Kouign amannΑπό τα αφράτα burger buns μέχρι το βουτυρένιο ψωμί και τα πιο λαχταριστά γλυκά, η ζύμη brioche έχει πολλά πρόσωπα! Μια βασική συνταγή γίνεται η αφετηρία για πέντε απολαυστικές δημιουργίες, αλμυρές και γλυκές.Βασική ζύμη για brioche, Burgers με ψωμάκια brioche, Brioche γεμιστά με κρέμα και crumble φιστικιού Αιγίνης, Ψωμί brioche φόρμας, Cinnamon rollsΜια ερωτική ιστορία που αψηφά τους νόμους του χρόνου, μια απίστευτη περιπέτεια αγωνίας και πάθους που ενώνει και χωρίζει, άπειρες φορές ένα ζευγάρι. Μια γυναίκα και ένας άντρας τόσο διαφορετικοί, που φαίνεται να ήρθαν στον κόσμο για να συμπληρώσουν ο ένας τον άλλον.Στα 52 του χρόνια, ο Γκιγιόμ Μισό έχει καταξιωθεί ως ο κορυφαίος σύγχρονος Γάλλος συγγραφέας νουάρ μυθιστορημάτων, ένας πραγματικός «μάγος του σασπένς», όπως τον χαρακτηρίζουν στην πατρίδα του. Τα βιβλία του έχουν επιτύχει πωλήσεις που μετρώνται σε εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν μεταφραστεί σε 42 γλώσσες, ενώ ορισμένα εξ αυτών έχουν διασκευαστεί σε σενάρια για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.Στο «Σέντραλ Παρκ» οι λογοτεχνικές αρετές του είναι έκδηλες, από την πρώτη κιόλας σελίδα: Στο επίκεντρο της δράσης, ο Μισό τοποθετεί δύο χαρακτήρες για τους οποίους ο αναγνώστης δεν μπορεί να προβλέψει τι θα κάνουν ή τι θα τους συμβεί, σχεδόν από παράγραφο σε παράγραφο.Οι ήρωες του «Σέντραλ Παρκ», βρίσκονται φυσικά, όπως προδίδει και ο τίτλος του βιβλίου, στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για την Αλίς, μια αστυνομικό από το Παρίσι, και τον Γκάμπριελ, έναν Αμερικανό τζαζ πιανίστα. Δύο εντελώς ανόμοιοι άνθρωποι, από τελείως διαφορετικές γωνιές του κόσμου, από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία. Κι όμως, η Αλίς και ο Γκάμπριελ ξυπνούν ένα πρωί δεμένοι μεταξύ τους με χειροπέδες, καθισμένοι σε ένα παγκάκι του Σέντραλ Παρκ. Κανείς τους δεν θυμάται τίποτα, κυρίως όμως δεν γνωρίζει το καταναγκαστικό «έτερον ήμισύ» του. Το προηγούμενο βράδυ η Αλίς διασκέδαζε με τις φίλες της σε κλαμπ της Σανς Ελιζέ, ενώ ο Γκάμπριελ έπαιζε πιάνο στο Δουβλίνο. Και τώρα κοιτάζουν κι οι δυο απορημένοι τις κηλίδες αίματος στο πουκάμισο της Αλίς. Τι έχει συμβεί; Και, επίσης, γιατί λείπει μια σφαίρα από το όπλο της; Για να βγουν από το σκοτάδι που τους τυλίγει, η Αλίς και ο Γκάμπριελ θα πρέπει να συνεργαστούν. Και, όντως, θα λύσουν το μυστήριο. Όμως, ούτε η κοινή πορεία προς την αλήθεια ούτε η ίδια η αλήθεια θα τους αρέσει.και με την έκδοση των 2,00€«Είναι σημαντικό να παίρνεις σοβαρά τη δουλειά σου, αλλά όχι τόσο τον εαυτό σου»O ρόλος-πρόκληση της Αννα Καρένινα, οι πολιτικοί προγόνοι της και το χρέος όλων να γράφουμε τη δική μας ιστορίαΟι αδημοσίευτες φωτογραφίες της από τον ΚλεισθένηΟδοιπορικό στη ζωή της θρυλικής ηθοποιού μέσα από εικόνες που ταυτίστηκαν με την ποπ κουλτούρα της ΕλλάδαςΟ “Πόλεμος” στην TV & η νέα εποχή στην αληθινή ζωή τηςΗ ηθοποιός μιλάει για το διαζύγιό της στην πολυσυζητημένη σειρά «War», την ίδια στιγμή που η μητρότητα προσθέτει μια νέα διάσταση στην εικόνα τηςΑκόμα:Βαρύτονος & businessman«Οσο με θυμάμαι, το θέατρο ήταν διέξοδος στη φαντασία μου»Eνα multiethnic σπίτι με αθηναϊκή ψυχή«Προσπαθούμε να εξουσιάσουμε με ανεξάντλητους τρόπους»Εdgy glam σε αξεσουάρ με χαρακτήραToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :και με την έκδοση των 2,00€«Είναι σημαντικό να παίρνεις σοβαρά τη δουλειά σου, αλλά όχι τόσο τον εαυτό σου»O ρόλος-πρόκληση της Αννα Καρένινα, οι πολιτικοί προγόνοι της και το χρέος όλων να γράφουμε τη δική μας ιστορίαΟι αδημοσίευτες φωτογραφίες της από τον ΚλεισθένηΟδοιπορικό στη ζωή της θρυλικής ηθοποιού μέσα από εικόνες που ταυτίστηκαν με την ποπ κουλτούρα της ΕλλάδαςΟ “Πόλεμος” στην TV & η νέα εποχή στην αληθινή ζωή τηςΗ ηθοποιός μιλάει για το διαζύγιό της στην πολυσυζητημένη σειρά «War», την ίδια στιγμή που η μητρότητα προσθέτει μια νέα διάσταση στην εικόνα τηςΑκόμα:Βαρύτονος & businessman«Οσο με θυμάμαι, το θέατρο ήταν διέξοδος στη φαντασία μου»Eνα multiethnic σπίτι με αθηναϊκή ψυχή«Προσπαθούμε να εξουσιάσουμε με ανεξάντλητους τρόπους»Εdgy glam σε αξεσουάρ με χαρακτήραToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.