Έκανε ληστεία στο ξενοδοχείο που έμενε στην Ομόνοια και αποκαλύφθηκε ότι διακινούσε ναρκωτικά από το δωμάτιό του
ΕΛΛΑΔΑ
Ομόνοια Ληστεία Σύλληψη

Έκανε ληστεία στο ξενοδοχείο που έμενε στην Ομόνοια και αποκαλύφθηκε ότι διακινούσε ναρκωτικά από το δωμάτιό του

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 32χρονος που διέπραξε ληστεία σε βάρος άλλου ένοικου του ξενοδοχείου

Έκανε ληστεία στο ξενοδοχείο που έμενε στην Ομόνοια και αποκαλύφθηκε ότι διακινούσε ναρκωτικά από το δωμάτιό του
Στη σύλληψη ενός 32χρονου αλλοδαπού, ο οποίος χρησιμοποιούσε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ομόνοια ως ορμητήριο για τη διακίνηση ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, έπειτα από ληστεία που διέπραξε σε βάρος άλλου ενοίκου του ίδιου ξενοδοχείου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11), όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για ληστεία σε ξενοδοχείο της περιοχής. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 32χρονος είχε αφαιρέσει χρηματικό ποσό από άλλον άνδρα που διέμενε στο κατάλυμα.

Αστυνομικοί περιπολικού έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και τον συνέλαβαν. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στην κατοχή του και στο δωμάτιό του, ανακάλυψαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη ζύγισή τους.

Έκανε ληστεία στο ξενοδοχείο που έμενε στην Ομόνοια και αποκαλύφθηκε ότι διακινούσε ναρκωτικά από το δωμάτιό του

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 37 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 24 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, μικροποσότητα ηρωίνης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και το χρηματικό ποσό των 340 ευρώ.

Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας, το οποίο σχημάτισε τη σχετική δικογραφία σε βάρος του 32χρονου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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