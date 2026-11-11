Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε σύνδεσμο οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης, δέκα προσαγωγές
Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε σύνδεσμο οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης, δέκα προσαγωγές
Tα άτομα, που βρίσκονταν στο σημείο, παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία των οχημάτων
Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/11) επί της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεσμο οπαδών γνωστής ομάδας της πόλης.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε δέκα προσαγωγές, καθώς τα άτομα, που βρίσκονταν στο σημείο, παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία των οχημάτων.
Σημειώνεται ότι αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη δύο αγώνες μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη με τα γήπεδα να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τον συγκεκριμένο σύνδεσμο.
Πηγή φωτογραφιών: thestival.gr
Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε δέκα προσαγωγές, καθώς τα άτομα, που βρίσκονταν στο σημείο, παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία των οχημάτων.
Σημειώνεται ότι αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη δύο αγώνες μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη με τα γήπεδα να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τον συγκεκριμένο σύνδεσμο.
Πηγή φωτογραφιών: thestival.gr
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