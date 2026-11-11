Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε σύνδεσμο οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης, δέκα προσαγωγές
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Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε σύνδεσμο οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης, δέκα προσαγωγές

Tα άτομα, που βρίσκονταν στο σημείο, παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία των οχημάτων

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε σύνδεσμο οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης, δέκα προσαγωγές
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Μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης (11/11) επί της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Θεσσαλονίκη σε σύνδεσμο οπαδών γνωστής ομάδας της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε δέκα προσαγωγές, καθώς τα άτομα, που βρίσκονταν στο σημείο, παρεμπόδιζαν την κυκλοφορία των οχημάτων.

Σημειώνεται ότι αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη δύο αγώνες μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη με τα γήπεδα να βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από τον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε σύνδεσμο οπαδών ομάδας της Θεσσαλονίκης, δέκα προσαγωγές

Πηγή φωτογραφιών: thestival.gr
10 ΣΧΟΛΙΑ

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