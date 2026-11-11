Γενικό μπλακ άουτ στη Λέσβο, χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα το νησί
ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπή ρεύματος Λέσβος Ρεύμα

Γενικό μπλακ άουτ στη Λέσβο, χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα το νησί

Περίπου στις 20:30 ξεκίνησε η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης

Γενικό μπλακ άουτ στη Λέσβο, χωρίς ρεύμα για αρκετή ώρα το νησί
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Στο σκοτάδι βυθίστηκε το βράδυ της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου ολόκληρη η Λέσβος. Η γενικευμένη διακοπή ηλεκτροδότησης ξεκίνησε περίπου στις 19:30, αφήνοντας χωρίς ρεύμα νοικοκυριά, επιχειρήσεις και οικισμούς στο νησί. 

Για περίπου 60 λεπτά, ανάλογα με την περιοχή, η Λέσβος παρέμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με τη Μυτιλήνη και τους οικισμούς του νησιού να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες μιας ακόμη εκτεταμένης διακοπής, σύμφωνα με το lesvosnews.net

Περίπου στις 20:30 ξεκίνησε η σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης, με το ρεύμα να επιστρέφει αρχικά σε ορισμένες περιοχές, κατά τις ίδιες πληροφορίες. Ωστόσο, η αποκατάσταση δεν είναι ταυτόχρονη σε όλη τη Λέσβο.
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