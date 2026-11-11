Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Συνελήφθη 21χρονος στην Κάλυμνο που βιντεοσκόπησε ανήλικη χωρίς τη θέλησή της
Συνελήφθη 21χρονος στην Κάλυμνο που βιντεοσκόπησε ανήλικη χωρίς τη θέλησή της
Ο 21χρονος έστειλε οπτικοακουστικό υλικό σε φίλη της 16χρονης, στο οποίο την βιντεοσκοπεί ενώ η ίδια προσπαθεί να κρύψει το πρόσωπό της με τα χέρια της και την βρίζει
Στη σύλληψη ενός 21χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου, που κατηγορείται ότι βιντοεσκόπησε την ανήλικη φίλη του παρά τη θέλησή της την ώρα που βρίσκονταν μαζί σε ένα δωμάτιο. Το κορίτσι μάλιστα, αρνιόταν να τη βιντεοσκοπήσει και προσπαθούσε να καλύψει το πρόσωπό του. Ο 21χρονος κατηγορείται, σύμφωνα με τη δικογραφία που συνέταξε η αστυνομία, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης και παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από κατάθεση φίλης του 16χρονου θύματος, που επίσης είναι ανήλικη, γεννημένη το 2011, στην οποία έστειλε το βίντεο ο 21χρονος.
Στο βίντεο, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, εμφανιζόταν η 16χρονη μέσα σε δωμάτιο να προσπαθεί να καλύψει το πρόσωπό της με τα χέρια της καθώς δεν ήθελε να βιντεοσκοπηθεί ενώ ο δράστης την κατέγραφε και την έβριζε.
Σε βάρος του 21χρονου υποβλήθηκε μήνυση από την 16χρονη και τη μητέρα της.
Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα υπηρεσίας Πρωτοδικών Κω και η υπόθεση παίρνει το δρόμο της τακτικής δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από κατάθεση φίλης του 16χρονου θύματος, που επίσης είναι ανήλικη, γεννημένη το 2011, στην οποία έστειλε το βίντεο ο 21χρονος.
Στο βίντεο, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, εμφανιζόταν η 16χρονη μέσα σε δωμάτιο να προσπαθεί να καλύψει το πρόσωπό της με τα χέρια της καθώς δεν ήθελε να βιντεοσκοπηθεί ενώ ο δράστης την κατέγραφε και την έβριζε.
Σε βάρος του 21χρονου υποβλήθηκε μήνυση από την 16χρονη και τη μητέρα της.
Ο συλληφθείς αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα υπηρεσίας Πρωτοδικών Κω και η υπόθεση παίρνει το δρόμο της τακτικής δικαιοσύνης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα