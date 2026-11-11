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Επέστρεψε στον Πειραιά το Blue Star Delos για λόγους έκτακτης ανάγκης, αποβιβάστηκε μέλος του πληρώματος
Επέστρεψε στον Πειραιά το Blue Star Delos για λόγους έκτακτης ανάγκης, αποβιβάστηκε μέλος του πληρώματος
Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τον Πειραιά με προορισμό την Πάρο, τη Νάξο, τη Δονούσα, την Αιγιάλη και την Αστυπάλαια
Στο λιμάνι του Πειραιά επέστρεψε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star Delos», προκειμένου να αποβιβαστεί ένας 57χρονος Έλληνας, μέλος του πληρώματος.
Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά, εκτελώντας δρομολόγιο προς Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αιγιάλη και Αστυπάλαια, ωστόσο χρειάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι για την αποβίβαση του 57χρονου.
Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά, εκτελώντας δρομολόγιο προς Πάρο, Νάξο, Δονούσα, Αιγιάλη και Αστυπάλαια, ωστόσο χρειάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι για την αποβίβαση του 57χρονου.
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