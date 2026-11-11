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Πολιτική Προστασία: 150.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από τις μεγάλες φωτιές στην Αττική, τα μέτρα για την αντιμετώπιση πλημμυρών
Πολιτική Προστασία: 150.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από τις μεγάλες φωτιές στην Αττική, τα μέτρα για την αντιμετώπιση πλημμυρών
4.816 φωτιές και 344.000 καμένα στρέμματα το 2026 - Τα σχέδια «Δάρδανος ΙΙ» και «Βορέας ΙΙ»
Συνολικά 4.816 πυρκαγιές και 344.000 καμένα στρέμματα καταγράφηκαν κατά την αντιπυρική περίοδο του 2026, ενώ περίπου 150.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από τις μεγάλες φωτιές που ξέσπασαν στη Βοιωτία και επεκτάθηκαν προς την Αττική. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά την ευρεία συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (11/11), υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, με αντικείμενο την προετοιμασία της Αττικής για πλημμύρες, χιονοπτώσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι περιοχές υψηλού κινδύνου, η επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης και η ενίσχυση της Περιφέρειας με 12 νέα μηχανήματα έργου.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων επιχειρησιακών φορέων, ενόψει της χειμερινής περιόδου 2026-2027.
Ο υπουργός επισήμανε ότι συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής εμφανίζουν αυξημένη ευαλωτότητα σε πλημμυρικά φαινόμενα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη καταγραφής των σημείων υψηλού κινδύνου, αξιολόγησης των λεκανών απορροής και εξέτασης των παρεμβάσεων που έχουν επηρεάσει τη φυσική ροή των υδάτων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επικαιροποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων «ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΙΙ» και «ΒΟΡΕΑΣ ΙΙ», που αφορούν την αντιμετώπιση πλημμυρών και χιονοπτώσεων αντίστοιχα.
Ο Ευάγγελος Τουρνάς ζήτησε από τους εμπλεκόμενους φορείς να επανεξετάσουν τις διαδικασίες κινητοποίησης, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων και να καταγράψουν τα διαθέσιμα μηχανήματα έργου.
Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η αποτύπωση κρίσιμων υποδομών, όπως νοσοκομεία και σχολεία, καθώς και η επικαιροποίηση των στοιχείων πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη εξασφάλισης επαρκών αποθεμάτων άλατος για ενδεχόμενες έντονες χιονοπτώσεις.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, η Περιφέρεια Αττικής αναμένεται να παραλάβει το προσεχές διάστημα 12 νέα μηχανήματα έργου μέσω του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».
Ο εξοπλισμός προορίζεται για την υποστήριξη προληπτικών παρεμβάσεων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση του συστήματος μετεωρολογικής παρακολούθησης της χώρας. Ήδη τέσσερα νέα ραντάρ της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας λειτουργούν πιλοτικά, ενώ έως το τέλος του 2026 προβλέπεται η εγκατάσταση συνολικά επτά.
Με την προσθήκη ακόμη τεσσάρων ραντάρ, για τα οποία έχει υπογραφεί σύμβαση, το δίκτυο θα αριθμεί 11 συστήματα.
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των αρμόδιων επιχειρησιακών φορέων, ενόψει της χειμερινής περιόδου 2026-2027.
Ο υπουργός επισήμανε ότι συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής εμφανίζουν αυξημένη ευαλωτότητα σε πλημμυρικά φαινόμενα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη καταγραφής των σημείων υψηλού κινδύνου, αξιολόγησης των λεκανών απορροής και εξέτασης των παρεμβάσεων που έχουν επηρεάσει τη φυσική ροή των υδάτων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επικαιροποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων «ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΙΙ» και «ΒΟΡΕΑΣ ΙΙ», που αφορούν την αντιμετώπιση πλημμυρών και χιονοπτώσεων αντίστοιχα.
Ο Ευάγγελος Τουρνάς ζήτησε από τους εμπλεκόμενους φορείς να επανεξετάσουν τις διαδικασίες κινητοποίησης, να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων και να καταγράψουν τα διαθέσιμα μηχανήματα έργου.
Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η αποτύπωση κρίσιμων υποδομών, όπως νοσοκομεία και σχολεία, καθώς και η επικαιροποίηση των στοιχείων πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη εξασφάλισης επαρκών αποθεμάτων άλατος για ενδεχόμενες έντονες χιονοπτώσεις.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός, η Περιφέρεια Αττικής αναμένεται να παραλάβει το προσεχές διάστημα 12 νέα μηχανήματα έργου μέσω του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».
Δώδεκα νέα μηχανήματα έργου για την Αττική
Ο εξοπλισμός προορίζεται για την υποστήριξη προληπτικών παρεμβάσεων και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η αναβάθμιση του συστήματος μετεωρολογικής παρακολούθησης της χώρας. Ήδη τέσσερα νέα ραντάρ της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας λειτουργούν πιλοτικά, ενώ έως το τέλος του 2026 προβλέπεται η εγκατάσταση συνολικά επτά.
Με την προσθήκη ακόμη τεσσάρων ραντάρ, για τα οποία έχει υπογραφεί σύμβαση, το δίκτυο θα αριθμεί 11 συστήματα.
Επιπλέον, έχουν τεθεί σε λειτουργία περισσότεροι από 30 σταθμοί ανίχνευσης κεραυνών, ενώ προχωρά η ολοκλήρωση δικτύου 110 μετεωρολογικών σταθμών.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν και τα πρώτα στοιχεία για την αντιπυρική περίοδο του 2026.
Σύμφωνα με τον υπουργό, καταγράφηκαν 4.816 πυρκαγιές, αριθμός μειωμένος κατά 24,5% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας.
Οι συνολικές καμένες εκτάσεις ανήλθαν σε 344.000 στρέμματα, παρουσιάζοντας μείωση 33%, ενώ οι καμένες δασικές εκτάσεις περιορίστηκαν σε 35.500 στρέμματα, μειωμένες κατά 69%.
Για τις δράσεις πρόληψης των δήμων διατέθηκαν 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν περισσότερες από 770.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων και περίπου 15.000 καταγγελίες.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 402 συλλήψεις για παραβάσεις που σχετίζονται με πυρκαγιές, επιβλήθηκαν περισσότερα από 1.000 διοικητικά πρόστιμα και καταγράφηκαν 17 προφυλακίσεις.
Ξεχωριστή αναφορά έγινε στις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουλίου στη Βοιωτία και επεκτάθηκαν προς την Αττική.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι πυρκαγιές στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο επηρέασαν συνολικά περίπου 150.000 στρέμματα.
Ειδικότερα, η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο και επεκτάθηκε προς το Πόρτο Γερμενό έκαψε περίπου 123.000 στρέμματα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων στην Αττική.
Ο υπουργός σημείωσε ότι οι εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι, που σε ορισμένες περιοχές έφτασαν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα, περιόρισαν σημαντικά τη δυνατότητα επέμβασης των εναέριων μέσων.
Όπως ανέφερε, δόθηκαν 51 εντολές απογείωσης και μετάβασης αεροσκαφών και ελικοπτέρων στις περιοχές των πυρκαγιών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση ρίψεων νερού εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών.
Ο Ευάγγελος Τουρνάς υπογράμμισε ότι η προετοιμασία για την επόμενη αντιπυρική περίοδο πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, με προτεραιότητα στους καθαρισμούς περιαστικών περιοχών, στη συντήρηση των δασικών δρόμων και στη δημιουργία νέων σημείων ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών αεροσκαφών.
Σύμφωνα με τον υπουργό, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ενισχυθεί με 150 επιπλέον πυροσβέστες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ μέσα στο 2026 έχουν παραληφθεί περίπου 750 νέα οχήματα.
Για το 2027 προβλέπεται η παραλαβή ακόμη 220 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων. Η συνολική αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου αναμένεται να παρουσιαστεί στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2027.
Κατά την είσοδό του στη σύσκεψη, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε:
«Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ όλοι οι φορείς της Πολιτικής Προστασίας για να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου που μόλις ολοκληρώθηκε, να δούμε τα πρώτα βασικά συμπεράσματα και να δρομολογήσουμε ενέργειες που απαιτούν χρόνο μέχρι την επόμενη αντιπυρική περίοδο.
Έχω πει και θα επαναλάβω ότι η προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου ξεκινά από την επόμενη ημέρα της λήξης της προηγούμενης.Παράλληλα, ήρθαμε εδώ για να εξετάσουμε την προετοιμασία μας για τη χειμερινή περίοδο, τόσο για τον πλημμυρικό κίνδυνο όσο και για τις χιονοπτώσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε. Θα δούμε ποιες ενέργειες έχουν γίνει και ποιες απομένουν, γιατί στην αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου τη μέγιστη σημασία έχει η προετοιμασία, η πρόληψη.
Την ώρα που θα εκδηλωθεί ένα έντονο φαινόμενο, τα περιθώρια παρέμβασης είναι πολύ περιορισμένα. Γι’ αυτό, όλοι μαζί, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, το Πυροσβεστικό Σώμα, οι δασικές υπηρεσίες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού και οι εθελοντές μας, πρέπει να εξετάσουμε τι έχουμε κάνει και τι απομένει να κάνουμε στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας».
Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ακόμη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρος Καμπούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Αττικής Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδας, Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Γενικός Συντονιστής Νοτίου Ελλάδας της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος Αλέξανδρος Μαυραγάνης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Αστέριος Τσιούρβας, ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος Βικέντιος Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Παιανίας και Πρόεδρος ΣΠΑΥ Ισίδωρος Μάδης, ο Πρόεδρος ΣΠΑΠ και Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλειος Ξυπολυτάς, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας, ο Υποδιοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ Ταξίαρχος Αριστομένης Κυριαζής, ο Επόπτης του ΕΣΚΕΔΙΚ/ΚΕΠΙΧ του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Πλοίαρχος Παντελής Προκοπίου, ο Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ Βλάσης Σιώμος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆Ε∆∆ΗΕ κ. Τάσος Μάνος, ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των δασαρχείων, των παραχωρισιούχων των αυτοκινητοδρόμων, των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και άλλων κρίσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών υπηρεσιών και φορέων.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν και τα πρώτα στοιχεία για την αντιπυρική περίοδο του 2026.
Ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου του 2026
Σύμφωνα με τον υπουργό, καταγράφηκαν 4.816 πυρκαγιές, αριθμός μειωμένος κατά 24,5% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας.
Οι συνολικές καμένες εκτάσεις ανήλθαν σε 344.000 στρέμματα, παρουσιάζοντας μείωση 33%, ενώ οι καμένες δασικές εκτάσεις περιορίστηκαν σε 35.500 στρέμματα, μειωμένες κατά 69%.
Για τις δράσεις πρόληψης των δήμων διατέθηκαν 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υποβλήθηκαν περισσότερες από 770.000 δηλώσεις καθαρισμού οικοπέδων και περίπου 15.000 καταγγελίες.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 402 συλλήψεις για παραβάσεις που σχετίζονται με πυρκαγιές, επιβλήθηκαν περισσότερα από 1.000 διοικητικά πρόστιμα και καταγράφηκαν 17 προφυλακίσεις.
Ξεχωριστή αναφορά έγινε στις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουλίου στη Βοιωτία και επεκτάθηκαν προς την Αττική.
Οι μεγάλες πυρκαγιές που επηρέασαν την Αττική
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι πυρκαγιές στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο επηρέασαν συνολικά περίπου 150.000 στρέμματα.
Ειδικότερα, η φωτιά που ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο και επεκτάθηκε προς το Πόρτο Γερμενό έκαψε περίπου 123.000 στρέμματα, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων στην Αττική.
Ο υπουργός σημείωσε ότι οι εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι, που σε ορισμένες περιοχές έφτασαν τα 140 χιλιόμετρα την ώρα, περιόρισαν σημαντικά τη δυνατότητα επέμβασης των εναέριων μέσων.
Όπως ανέφερε, δόθηκαν 51 εντολές απογείωσης και μετάβασης αεροσκαφών και ελικοπτέρων στις περιοχές των πυρκαγιών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση ρίψεων νερού εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών.
Ο Ευάγγελος Τουρνάς υπογράμμισε ότι η προετοιμασία για την επόμενη αντιπυρική περίοδο πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, με προτεραιότητα στους καθαρισμούς περιαστικών περιοχών, στη συντήρηση των δασικών δρόμων και στη δημιουργία νέων σημείων ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών αεροσκαφών.
Προετοιμασία από τώρα για το καλοκαίρι του 2027
Σύμφωνα με τον υπουργό, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει ενισχυθεί με 150 επιπλέον πυροσβέστες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ μέσα στο 2026 έχουν παραληφθεί περίπου 750 νέα οχήματα.
Για το 2027 προβλέπεται η παραλαβή ακόμη 220 υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων. Η συνολική αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου αναμένεται να παρουσιαστεί στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2027.
Κατά την είσοδό του στη σύσκεψη, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε:
«Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ όλοι οι φορείς της Πολιτικής Προστασίας για να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου που μόλις ολοκληρώθηκε, να δούμε τα πρώτα βασικά συμπεράσματα και να δρομολογήσουμε ενέργειες που απαιτούν χρόνο μέχρι την επόμενη αντιπυρική περίοδο.
Έχω πει και θα επαναλάβω ότι η προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου ξεκινά από την επόμενη ημέρα της λήξης της προηγούμενης.Παράλληλα, ήρθαμε εδώ για να εξετάσουμε την προετοιμασία μας για τη χειμερινή περίοδο, τόσο για τον πλημμυρικό κίνδυνο όσο και για τις χιονοπτώσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε. Θα δούμε ποιες ενέργειες έχουν γίνει και ποιες απομένουν, γιατί στην αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου τη μέγιστη σημασία έχει η προετοιμασία, η πρόληψη.
Την ώρα που θα εκδηλωθεί ένα έντονο φαινόμενο, τα περιθώρια παρέμβασης είναι πολύ περιορισμένα. Γι’ αυτό, όλοι μαζί, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, το Πυροσβεστικό Σώμα, οι δασικές υπηρεσίες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού και οι εθελοντές μας, πρέπει να εξετάσουμε τι έχουμε κάνει και τι απομένει να κάνουμε στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας».
Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ακόμη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρος Καμπούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Αττικής Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδας, Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Γενικός Συντονιστής Νοτίου Ελλάδας της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος Αλέξανδρος Μαυραγάνης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Αστέριος Τσιούρβας, ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος Βικέντιος Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Παιανίας και Πρόεδρος ΣΠΑΥ Ισίδωρος Μάδης, ο Πρόεδρος ΣΠΑΠ και Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλειος Ξυπολυτάς, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας, ο Υποδιοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ Ταξίαρχος Αριστομένης Κυριαζής, ο Επόπτης του ΕΣΚΕΔΙΚ/ΚΕΠΙΧ του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Πλοίαρχος Παντελής Προκοπίου, ο Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ Βλάσης Σιώμος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆Ε∆∆ΗΕ κ. Τάσος Μάνος, ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των δασαρχείων, των παραχωρισιούχων των αυτοκινητοδρόμων, των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και άλλων κρίσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών υπηρεσιών και φορέων.
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