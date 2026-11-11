Πολιτική Προστασία: 150.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από τις μεγάλες φωτιές στην Αττική, τα μέτρα για την αντιμετώπιση πλημμυρών



Ο απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου του 2026



Οι μεγάλες πυρκαγιές που επηρέασαν την Αττική



Προετοιμασία από τώρα για το καλοκαίρι του 2027

Επιπλέον, έχουν τεθεί σε λειτουργία περισσότεροι από 30 σταθμοί ανίχνευσης κεραυνών, ενώ προχωρά η ολοκλήρωσηΚατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν και τα πρώτα στοιχεία για τηντου 2026.Σύμφωνα με τον υπουργό, καταγράφηκανσε σύγκριση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας.Οι συνολικές καμένες εκτάσεις ανήλθαν σε, παρουσιάζονταςενώ οι καμένεςΓια τις δράσεις πρόληψης των δήμων διατέθηκαν, ενώ υποβλήθηκαν περισσότερες απόΠαράλληλα, πραγματοποιήθηκανγια παραβάσεις που σχετίζονται με πυρκαγιές,Ξεχωριστή αναφορά έγινε στις καταστροφικέςπου εκδηλώθηκαν στα τέλη Ιουλίου στηκαι επεκτάθηκαν προς τηνΣύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι πυρκαγιές στηνκαι στονεπηρέασαν συνολικά περίπουΕιδικότερα, η φωτιά που ξεκίνησε από τονΟ υπουργός σημείωσε ότι οι εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι, που σε ορισμένες περιοχές έφτασαν ταΌπως ανέφερε, δόθηκαν 51 εντολές απογείωσης και μετάβασης αεροσκαφών και ελικοπτέρων στις περιοχές των πυρκαγιών, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση ρίψεων νερού εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών.υπογράμμισε ότι η προετοιμασία για την επόμενη αντιπυρική περίοδο πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, με προτεραιότητα στους καθαρισμούς περιαστικών περιοχών, στη συντήρηση των δασικών δρόμων και στη δημιουργία νέων σημείων ανεφοδιασμού των πυροσβεστικών αεροσκαφών.Σύμφωνα με τον υπουργό, τς σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ μέσα στο 2026 έχουν παραληφθεί περίπουΓια τοπροβλέπεται ηπυροσβεστικών οχημάτων. Η συνολική αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου αναμένεται να παρουσιαστεί στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2027.Κατά την είσοδό του στη σύσκεψη, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,, δήλωσε:«Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ όλοι οι φορείς της Πολιτικής Προστασίας για να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου που μόλις ολοκληρώθηκε, να δούμε τα πρώτα βασικά συμπεράσματα και να δρομολογήσουμε ενέργειες που απαιτούν χρόνο μέχρι την επόμενη αντιπυρική περίοδο.Έχω πει και θα επαναλάβω ότι η προετοιμασία της αντιπυρικής περιόδου ξεκινά από την επόμενη ημέρα της λήξης της προηγούμενης.Παράλληλα, ήρθαμε εδώ για να εξετάσουμε την προετοιμασία μας για τη χειμερινή περίοδο, τόσο για τον πλημμυρικό κίνδυνο όσο και για τις χιονοπτώσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε. Θα δούμε ποιες ενέργειες έχουν γίνει και ποιες απομένουν, γιατί στην αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου τη μέγιστη σημασία έχει η προετοιμασία, η πρόληψη.Την ώρα που θα εκδηλωθεί ένα έντονο φαινόμενο, τα περιθώρια παρέμβασης είναι πολύ περιορισμένα. Γι’ αυτό, όλοι μαζί, οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, το Πυροσβεστικό Σώμα, οι δασικές υπηρεσίες, η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού και οι εθελοντές μας, πρέπει να εξετάσουμε τι έχουμε κάνει και τι απομένει να κάνουμε στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας».Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ακόμη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την Κρατική Αρωγή, Κώστας Κατσαφάδος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρος Καμπούρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Αττικής Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδας, Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, ο Γενικός Διευθυντής Δασών Ευάγγελος Γκουντούφας, ο Γενικός Συντονιστής Νοτίου Ελλάδας της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος Αλέξανδρος Μαυραγάνης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώματος Αστέριος Τσιούρβας, ο Διοικητής του ΕΣΚΕΔΙΚ Υποστράτηγος Αναστάσιος Μιχαλόπουλος, ο Συντονιστής Επιχειρήσεων Αττικής Υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος Βικέντιος Μαρινάκης, ο Δήμαρχος Παιανίας και Πρόεδρος ΣΠΑΥ Ισίδωρος Μάδης, ο Πρόεδρος ΣΠΑΠ και Δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλειος Ξυπολυτάς, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας, ο Υποδιοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών του ΓΕΕΘΑ Ταξίαρχος Αριστομένης Κυριαζής, ο Επόπτης του ΕΣΚΕΔΙΚ/ΚΕΠΙΧ του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Πλοίαρχος Παντελής Προκοπίου, ο Πρόεδρος Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της ΚΕΔΕ Βλάσης Σιώμος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆Ε∆∆ΗΕ κ. Τάσος Μάνος, ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, Διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των δασαρχείων, των παραχωρισιούχων των αυτοκινητοδρόμων, των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και άλλων κρίσιμων επιχειρησιακών και τεχνικών υπηρεσιών και φορέων.