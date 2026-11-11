Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε 61χρονη μετά από τροχαίο στο Ρέθυμνο, τραυματίας και ένας 34χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κρήτη

Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε 61χρονη μετά από τροχαίο στο Ρέθυμνο, τραυματίας και ένας 34χρονος

Δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή

Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε 61χρονη μετά από τροχαίο στο Ρέθυμνο, τραυματίας και ένας 34χρονος
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Κουμπέ, στο Ρέθυμνο, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το goodnet.gr από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, μία 61χρονη γυναίκα και ένας 34χρονος άνδρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η κατάσταση της 61χρονης κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Σοβαρά τραύματα φέρει και ο 34χρονος, - οδηγός της μηχανής στην οποία επέβαινε και η 61χρονη - ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αναμενόταν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση.

Thema Insights

Το ελληνικό κριθάρι περνά από το χωράφι στην εποχή των δεδομένων

Η πρόσφατη ολοκλήρωση της πρώτη φάσης της Έξυπνης Σποράς στη Θεσσαλία, κατέδειξε στην πράξη ότι εξελιγμένες και καλά σχεδιασμένες τεχνολογίες μπορούν να διευρύνουν τον καλλιεργητικό ορίζοντα της χώρας μας και να δημιουργήσουν  αξία για τους παραγωγούς. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης