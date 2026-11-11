Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε 61χρονη μετά από τροχαίο στο Ρέθυμνο, τραυματίας και ένας 34χρονος
Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε 61χρονη μετά από τροχαίο στο Ρέθυμνο, τραυματίας και ένας 34χρονος
Δύο τραυματίες μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Κουμπέ, στο Ρέθυμνο, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το goodnet.gr από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, μία 61χρονη γυναίκα και ένας 34χρονος άνδρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Η κατάσταση της 61χρονης κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Σοβαρά τραύματα φέρει και ο 34χρονος, - οδηγός της μηχανής στην οποία επέβαινε και η 61χρονη - ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αναμενόταν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει το goodnet.gr από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, μία 61χρονη γυναίκα και ένας 34χρονος άνδρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Η κατάσταση της 61χρονης κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και αποφασίστηκε η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Σοβαρά τραύματα φέρει και ο 34χρονος, - οδηγός της μηχανής στην οποία επέβαινε και η 61χρονη - ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου αναμενόταν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση.
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