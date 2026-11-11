Άνοιξε η υποβολή αιτημάτων πληρωμής για επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
ΕΛΛΑΔΑ
Δικαιούχοι ΑΑΔΕ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Πληρωμές

Άνοιξε η υποβολή αιτημάτων πληρωμής για επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Η διαδικασία αφορά τους δικαιούχους της Παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027

Άνοιξε η υποβολή αιτημάτων πληρωμής για επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
Ξεκίνησε από σήμερα η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων πληρωμής για τους δικαιούχους επενδύσεων στη μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ.

Η διαδικασία αφορά τους δικαιούχους της Παρέμβασης Π3-73-2.3 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027 και συγκεκριμένα τις ανειλημμένες υποχρεώσεις της Δράσης 4.2.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022.

Πρόκειται για τη δράση «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι (γεωργικό προϊόν)», για την οποία ενεργοποιείται η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων πληρωμής, σύμφωνα με την απόφαση Α.1238/2026.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ψηφιακά τα αιτήματά τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΠΣΚΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.ependyseis.gr](https://www.ependyseis.gr).

Για τεχνική υποστήριξη και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία υποστήριξης του ΠΣΚΕ (https://www.ependyseis.gr/helpdesk.htm), η οποία λειτουργεί υπό τη Μονάδα Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ).

Η ενεργοποίηση της διαδικασίας επιτρέπει στους δικαιούχους των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων να προχωρήσουν στην υποβολή των αιτημάτων πληρωμής τους για τις υποχρεώσεις που έχουν μεταφερθεί από το προηγούμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027.

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