Όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες τάσεις κι αν αλλάξουν, τα Converse Chuck Taylor παραμένουν τα απόλυτα must have sneakers, γράφοντας τη δική τους ιστορία στον κόσμο της μόδας.
Συνελήφθησαν 38χρονος και 34χρονη με σχεδόν 19 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητο στη Καστοριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συνελήφθησαν 38χρονος και 34χρονη με σχεδόν 19 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητο στη Καστοριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο πίσω μέρος του οχήματος μετέφεραν δύο ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν συνολικά 18 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη
Στη σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού και μιας 34χρονης για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το βράδυ της Τρίτης (10/11) η Αστυνομία στη Καστοριά.
Ειδικότερα, χθες η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε ένα αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε η 34χρονη και συνοδηγός ήταν ο 38χρονος, να κινείται ύποπτα και πραγματοποίησε έλεγχο. Όπως διαπιστώθηκε στο πίσω μέρος του οχήματος μετέφεραν δύο ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν συνολικά 18 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 18 κιλών και 800 γραμμαρίων.
Συνολικά κατασχέθηκαν:
- Η προαναφερόμενη ποσότητα ναρκωτικών,
- Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούσαν ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών,
- Δύο κινητά τηλέφωνα και
- Δύο κάρτες sim.
Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, θα οδηγηθούν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.
Δείτε φωτογραφίες:
Ειδικότερα, χθες η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε ένα αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε η 34χρονη και συνοδηγός ήταν ο 38χρονος, να κινείται ύποπτα και πραγματοποίησε έλεγχο. Όπως διαπιστώθηκε στο πίσω μέρος του οχήματος μετέφεραν δύο ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν συνολικά 18 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 18 κιλών και 800 γραμμαρίων.
Συνολικά κατασχέθηκαν:
- Η προαναφερόμενη ποσότητα ναρκωτικών,
- Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούσαν ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών,
- Δύο κινητά τηλέφωνα και
- Δύο κάρτες sim.
Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, θα οδηγηθούν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.
Δείτε φωτογραφίες:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα