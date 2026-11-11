Συνελήφθησαν 38χρονος και 34χρονη με σχεδόν 19 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητο στη Καστοριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Καστοριά Διακίνηση ναρκωτικών Κάνναβη Συλλήψεις

Συνελήφθησαν 38χρονος και 34χρονη με σχεδόν 19 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητο στη Καστοριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στο πίσω μέρος του οχήματος μετέφεραν δύο ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν συνολικά 18 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη

Συνελήφθησαν 38χρονος και 34χρονη με σχεδόν 19 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητο στη Καστοριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού και μιας 34χρονης για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το βράδυ της Τρίτης (10/11) η Αστυνομία στη Καστοριά.

Ειδικότερα, χθες η ΕΛ.ΑΣ. εντόπισε ένα αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε η 34χρονη και συνοδηγός ήταν ο 38χρονος, να κινείται ύποπτα και πραγματοποίησε έλεγχο. Όπως διαπιστώθηκε στο πίσω μέρος του οχήματος μετέφεραν δύο ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν συνολικά 18 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 18 κιλών και 800 γραμμαρίων.



Συνολικά κατασχέθηκαν:

- Η προαναφερόμενη ποσότητα ναρκωτικών,
- Το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, που χρησιμοποιούσαν ως μέσο μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών,
- Δύο κινητά τηλέφωνα και
Κλείσιμο
- Δύο κάρτες sim.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καστοριάς, ενώ οι συλληφθέντες με τη σε βάρος του δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, θα οδηγηθούν στην κα. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καστοριάς.

Δείτε φωτογραφίες:

Συνελήφθησαν 38χρονος και 34χρονη με σχεδόν 19 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητο στη Καστοριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συνελήφθησαν 38χρονος και 34χρονη με σχεδόν 19 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητο στη Καστοριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συνελήφθησαν 38χρονος και 34χρονη με σχεδόν 19 κιλά κάνναβης στο αυτοκίνητο στη Καστοριά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ

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