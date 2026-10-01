Bloomberg: Η Ελλάδα προβλέπει ανάπτυξη άνω του 2% και το 2027
Bloomberg: Η Ελλάδα προβλέπει ανάπτυξη άνω του 2% και το 2027
Σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg, ο προϋπολογισμός της Ελλάδας θα παραμείνει πλεονασματικός το 2026-2027 - Το δημόσιο χρέος αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί κάτω από το 137% του ΑΕΠ το 2026 και να υποχωρήσει κάτω από το 130% το 2027
Η ελληνική κυβέρνηση αναμένει ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί κατά 2% φέτος και με ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό το 2027, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg.
Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του κρατικού πρϋπολογισμού, το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει τη Δευτέρα το υπουργείο Οικονομικών, δείχνουν επίσης ότι ο προϋπολογισμός της χώρας θα παραμείνει πλεονασματικός σε αυτόν τον χρονικό ορίζοντα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν, καθώς τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.
Οι συγκεκριμένες προοπτικές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών, τόσο σε όρους ανάπτυξης όσο και ως προς την πρόοδο που έχει σημειώσει στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών της.
Με φόντο αυτές τις βελτιώσεις, η Scope Ratings τοποθέτησε πρόσφατα τη χώρα στην υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση που έχει λάβει από την έναρξη της κρίσης κρατικού χρέους της Ευρωζώνης.
Παράλληλα, το ελληνικό χρηματιστήριο επέστρεψε νωρίτερα φέτος στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.
Σχεδιάζει να αποπληρώσει εντός του έτους κεφάλαια διάσωσης συνολικού ύψους σχεδόν 13 δισ. ευρώ, μια κίνηση που, σύμφωνα με το Bloomberg, πιθανότατα θα επιτρέψει στην Ελλάδα να απαλλαγεί από τον χαρακτηρισμό της πιο υπερχρεωμένης χώρας της Ευρωζώνης.
Το δημόσιο χρέος αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί κάτω από το 137% του ΑΕΠ το 2026 και να υποχωρήσει κάτω από το 130% το 2027, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή το δημοσιονομικό αποτέλεσμα χωρίς να συνυπολογίζονται οι πληρωμές τόκων, αναμένεται να υπερβεί το 3% του ΑΕΠ και στα δύο έτη.
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Οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του κρατικού πρϋπολογισμού, το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει τη Δευτέρα το υπουργείο Οικονομικών, δείχνουν επίσης ότι ο προϋπολογισμός της χώρας θα παραμείνει πλεονασματικός σε αυτόν τον χρονικό ορίζοντα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν, καθώς τα στοιχεία δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.
Οι συγκεκριμένες προοπτικές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα αναμένεται να συνεχίσει να υπεραποδίδει έναντι άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών, τόσο σε όρους ανάπτυξης όσο και ως προς την πρόοδο που έχει σημειώσει στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών της.
Με φόντο αυτές τις βελτιώσεις, η Scope Ratings τοποθέτησε πρόσφατα τη χώρα στην υψηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση που έχει λάβει από την έναρξη της κρίσης κρατικού χρέους της Ευρωζώνης.
Παράλληλα, το ελληνικό χρηματιστήριο επέστρεψε νωρίτερα φέτος στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.
Πρόωρη αποπληρωμή σχεδόν 13 δισ. ευρώΗ κυβέρνηση περιορίζει σταδιακά το μεγάλο απόθεμα χρέους της χώρας μέσω της πρόωρης αποπληρωμής δανείων που ανάγονται στην περίοδο των προγραμμάτων διάσωσης.
Σχεδιάζει να αποπληρώσει εντός του έτους κεφάλαια διάσωσης συνολικού ύψους σχεδόν 13 δισ. ευρώ, μια κίνηση που, σύμφωνα με το Bloomberg, πιθανότατα θα επιτρέψει στην Ελλάδα να απαλλαγεί από τον χαρακτηρισμό της πιο υπερχρεωμένης χώρας της Ευρωζώνης.
Το δημόσιο χρέος αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί κάτω από το 137% του ΑΕΠ το 2026 και να υποχωρήσει κάτω από το 130% το 2027, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Παράλληλα, το πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή το δημοσιονομικό αποτέλεσμα χωρίς να συνυπολογίζονται οι πληρωμές τόκων, αναμένεται να υπερβεί το 3% του ΑΕΠ και στα δύο έτη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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