Bloomberg: Η Ελλάδα προβλέπει ανάπτυξη άνω του 2% και το 2027

Σύμφωνα με τις πηγές του Bloomberg, ο προϋπολογισμός της Ελλάδας θα παραμείνει πλεονασματικός το 2026-2027 - Το δημόσιο χρέος αναμένεται πλέον να διαμορφωθεί κάτω από το 137% του ΑΕΠ το 2026 και να υποχωρήσει κάτω από το 130% το 2027