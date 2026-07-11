Στα δικαστήρια οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Γνωστοί του αναρχικού χώρου οι συλληφθέντες

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Οι αστυνομικοί «ξεδιάλεξαν» τους πιο πιθανούς υπόπτους και, σε συνδυασμό με τα βίντεο από την ημέρα της επίθεσης, κατάφεραν να φθάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.Από τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, προκύπτει πως την ημέρα που έγιναν οι επιθέσεις έδρασαν δύο ομάδες. Η πρώτη αποτελούνταν από τον άνδρα και τη γυναίκα που συνελήφθησαν, η δεύτερη από μέλη της ίδιας οργάνωσης που πραγματοποίησαν τα υπόλοιπα χτυπήματα.Τα μέλη της δεύτερης ομάδας δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.Η γυναίκα που συνελήφθη στα Χανιά προέρχεται από τον αναρχικό χώρο και φέρεται μάλιστα να είχε ενεργή δράση. Η ίδια είναι από την Αθήνα, ωστόσο διέμενε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να μετέβη στα Χανιά προκειμένου να κρυφτεί σε σπίτι φιλικών της προσώπων. Η γυναίκα είχε φυλακιστεί το 2022 ως μέλος της οργάνωσης «Αναρχική Δράση».Ο δεύτερος συλληφθείς είναι άνδρας γεννημένος το 1997 και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συμμετέχει στο Συμβούλιο Αναρχικών Θεσσαλονίκης. Στο παρελθόν είχε προσαχθεί από τις Αρχές το 2015, ενώ είχε ακόμη μία προσαγωγή το 2026.Το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο κατέφυγαν οι δύο μετά την ενέργεια.«Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος (Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία), συνελήφθησαν πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2026, -3- άτομα, για την εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας και τον τραυματισμό -4- ακόμη ενοίκων, μεταξύ των οποίων και πολιτεύτρια κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου.Οι συλλήψεις προέκυψαν στο πλαίσιο ενδελεχούς διερεύνησης τριών εμπρηστικών επιθέσεων σε εξωτερικούς χώρους πολυκατοικιών, που έλαβαν χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 1 Ιουλίου 2026, σε διαφορετικές περιοχές στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες διαμένουν στελέχη και πολιτευτές κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου.Από τις εν λόγω επιθέσεις, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές σε θύρες εισόδου των πολυκατοικιών και σε χώρους πυλωτής, φθορές σε -3- οχήματα και -2- μοτοσυκλέτες, ενώ προκλήθηκε πυρκαγιά ακόμα και σε εγκαταστάσεις μέτρησης φυσικού αερίου.Παράλληλα, τραυματίστηκαν -4- άτομα, φέροντας εγκαύματα και παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα, ενώ το υψηλό θερμικό φορτίο και τα παραγόμενα αέρια πυρκαγιάς είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μίας γυναίκας, συγγενικού προσώπου της ανωτέρω πολιτεύτριας.Στο πλαίσιο της προανάκρισης, κατά τη διενέργεια αυτοψιών στους χώρους των επιθέσεων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τμήματα των τριών Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών – Εμπρηστικών Μηχανισμών, ενώ από τις επακόλουθες έρευνες, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των ανωτέρω -3- κατηγορούμενων.Πρόκειται για τους -2- φυσικούς αυτουργούς (29χρονο και 26χρονη), καθώς και για έναν 24χρονο, ο οποίος φέρεται να παραχώρησε το διαμέρισμά του στους δράστες ως κρησφύγετο, πριν και μετά την τοποθέτηση του Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού – Εμπρηστικού Μηχανισμού.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την ταυτοποίηση και σύλληψη των δραστών των έτερων εμπρηστικών επιθέσεων συνεχίζονται».