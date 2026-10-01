Ομόλογα: Συνεχίζεται το «ξεπούλημα», σε υψηλά 24ετίας το αμερικανικό 10ετές, ισχυρές πιέσεις και στην Ευρώπη
Ομόλογα: Συνεχίζεται το «ξεπούλημα», σε υψηλά 24ετίας το αμερικανικό 10ετές, ισχυρές πιέσεις και στην Ευρώπη
Σε υψηλά τριών δεκαετιών το ιαπωνικό δεκαετές, ισχυρές πιέσεις και σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία - Κοντά στο 4,52% το ελληνικό 10ετές
Σε υψηλά άνω των δύο δεκαετιών εκτινάχθηκαν σήμερα οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, καθώς το παγκόσμιο sell-off στην αγορά χρέους αποκτά μεγαλύτερη ένταση.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury ξεπέρασε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Απρίλιο του 2002, σημειώνοντας άνοδο κατά 4 μονάδες βάσης στο 5,3338%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.
Η συγκεκριμένη απόδοση αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στην αμερικανική οικονομία, καθώς επηρεάζει μεταξύ άλλων τα στεγαστικά δάνεια, τα δάνεια αυτοκινήτου και το κόστος των πιστωτικών καρτών.
Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,6702%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2002. Παράλληλα, η απόδοση του 2ετούς Treasury αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 4,91%.
Οι μεγάλες οικονομίες βρίσκονται αντιμέτωπες με «επίμονα υψηλά ελλείμματα και αυξανόμενες δαπάνες για τόκους — προκλήσεις που επί μακρόν συνδέονταν με υπερχρεωμένες αναδυόμενες οικονομίες», ανέφερε την περασμένη εβδομάδα το Institute of International Finance (IIF).
Η αγορά ιαπωνικού χρέους, η οποία έχει σημαντική επιρροή στις διεθνείς αγορές, βρίσκεται υπό πίεση εξαιτίας της αποδυνάμωσης του γεν και των αυξήσεων επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.
Στη Γαλλία, η απόδοση του 10ετούς έκανε άλμα κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,9501%, ενώ το ιταλικό 10ετές σημείωσε άνοδο κατά 10 μονάδες βάσης στο 4,7171%.
Στη Βρετανία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 5,483%.
Ακόμα, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ανέβηκε κοντά στο 4,52%.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury ξεπέρασε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον Απρίλιο του 2002, σημειώνοντας άνοδο κατά 4 μονάδες βάσης στο 5,3338%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.
Η συγκεκριμένη απόδοση αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού στην αμερικανική οικονομία, καθώς επηρεάζει μεταξύ άλλων τα στεγαστικά δάνεια, τα δάνεια αυτοκινήτου και το κόστος των πιστωτικών καρτών.
Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,6702%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2002. Παράλληλα, η απόδοση του 2ετούς Treasury αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 4,91%.
Ανεβαίνει το κόστος δανεισμού διεθνώςΤο κόστος κρατικού δανεισμού αυξήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο σήμερα, συνεχίζοντας μια τάση που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες. Οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο ανήσυχοι για την έλλειψη πολιτικών παρεμβάσεων με στόχο τον περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, την ώρα που ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος και τα επιτόκια κινούνται υψηλότερα.
Οι μεγάλες οικονομίες βρίσκονται αντιμέτωπες με «επίμονα υψηλά ελλείμματα και αυξανόμενες δαπάνες για τόκους — προκλήσεις που επί μακρόν συνδέονταν με υπερχρεωμένες αναδυόμενες οικονομίες», ανέφερε την περασμένη εβδομάδα το Institute of International Finance (IIF).
Ιαπωνία: Το 10ετές σε υψηλό τριών δεκαετιώνΙσχυρές πιέσεις δέχεται και η αγορά κρατικού χρέους της Ιαπωνίας. Η απόδοση του ιαπωνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,126%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών.
Η αγορά ιαπωνικού χρέους, η οποία έχει σημαντική επιρροή στις διεθνείς αγορές, βρίσκεται υπό πίεση εξαιτίας της αποδυνάμωσης του γεν και των αυξήσεων επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.
Στα ύψη οι αποδόσεις και στην ΕυρώπηΤο sell-off επεκτάθηκε με ένταση και στις ευρωπαϊκές αγορές κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού Bund, που αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς για την Ευρωζώνη, ενισχύθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 3,6179%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.
Στη Γαλλία, η απόδοση του 10ετούς έκανε άλμα κατά 11 μονάδες βάσης στο 4,9501%, ενώ το ιταλικό 10ετές σημείωσε άνοδο κατά 10 μονάδες βάσης στο 4,7171%.
Στη Βρετανία, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης στο 5,483%.
Ακόμα, η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ανέβηκε κοντά στο 4,52%.
Η εικόνα στις μεγαλύτερες αγορές χρέους καταδεικνύει ότι οι πιέσεις έχουν πλέον παγκόσμιο χαρακτήρα, με το επίμονο πληθωριστικό περιβάλλον, τα υψηλότερα επιτόκια και τις ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση των μεγάλων οικονομιών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδυτικών κινήσεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα