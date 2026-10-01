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Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε σε μητέρα έξω από νηπιαγωγείο στη Λαμία
Αδέσποτος σκύλος επιτέθηκε σε μητέρα έξω από νηπιαγωγείο στη Λαμία
Σύμφωνα με γονείς, το πρόβλημα με τα αδέσποτα στην περιοχή που βρίσκεται το 5ο νηπιαγωγείο Λαμίας είναι καθημερινό
Επίθεση από αδέσποτο σκύλο δέχθηκε το απόγευμα της Τετάρτης μια μητέρα παιδιού έξω από το 5ο Νηπιαγωγείο Λαμίας, στη Νέα Μαγνησία.
Την γυναίκα, η οποία είναι θηλάζουσα μητέρα και είχε πάει στο νηπιαγωγείο για προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Γονείς περιγράφουν στο lamiareport.gr ότι το πρόβλημα με τα αδέσποτα είναι καθημερινό τα τελευταία χρόνια.
Η Προϊσταμένη του 5ου Νηπιαγωγείου, Άννα Παπαθανάση, ανέφερε ότι και η προηγούμενη διεύθυνση είχε ασχοληθεί με το πρόβλημα, αποστέλλοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές, χωρίς ωστόσο να δοθεί λύση. Όπως σημείωσε, μάλιστα, πέρυσι κατά την επιστροφή από σχολική εκδρομή τα παιδιά ήρθαν αντιμέτωπα με την αγέλη των αδέσποτων με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν να προσεγγίσουν το σχολείο από άλλον δρόμο.
Την γυναίκα, η οποία είναι θηλάζουσα μητέρα και είχε πάει στο νηπιαγωγείο για προγραμματισμένη ενημέρωση γονέων παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Γονείς περιγράφουν στο lamiareport.gr ότι το πρόβλημα με τα αδέσποτα είναι καθημερινό τα τελευταία χρόνια.
Η Προϊσταμένη του 5ου Νηπιαγωγείου, Άννα Παπαθανάση, ανέφερε ότι και η προηγούμενη διεύθυνση είχε ασχοληθεί με το πρόβλημα, αποστέλλοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα στις αρμόδιες αρχές, χωρίς ωστόσο να δοθεί λύση. Όπως σημείωσε, μάλιστα, πέρυσι κατά την επιστροφή από σχολική εκδρομή τα παιδιά ήρθαν αντιμέτωπα με την αγέλη των αδέσποτων με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν να προσεγγίσουν το σχολείο από άλλον δρόμο.
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